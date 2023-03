Jestli je na Ústavním soudu Rychetský, je rozhodnuto. Senioři ostrouhají. Po podpisu Pavla se ozval znalec

„Svým způsobem je skvělý manekýn jako prezident,“ hodnotí i vizuální stránku nového českého prezidenta mediální expert Jiří Mikeš. Zásadně se ale pozastavuje nad podpisem prezidenta Petra Pavla k valorizaci penzí. „Holt, my, senioři, ostrouháme!“ podotýká. „Ví, že je to hloupost, ale pětikoalice ho zvolila a zase si to nemůže rozházet s novináři, kteří mu jdou tak na ruku, a s umělci, kteří šíleli radostí, že se dostal na Hrad.“ Plný Václavák podle něj vyslal naprosto jasný signál.

„Rozdělil bych to hodnocení na dvě části,“ předesílá mediální analytik Jiří Mikeš. V první části zhodnotil Petra Pavla po vizuální stránce, tedy jak se obléká a vystupuje. „To je všechno důstojné, hodné prezidenta. Svým způsobem je skvělý manekýn jako prezident. Stejně k tomu přistupuje i jeho manželka. Vystupuje zdrženlivě a hezky se obléká. Je to velice hezký prezidentský pár, jaký jsme na Hradě dlouho neměli,“ dodal.

Ale co udělal se zákonem k valorizaci penzí?

Pak už se Mikeš pustil do druhé části. „Je na něm vidět, že nemá moc politických zkušeností. Myslel jsem si, že poradce vybral skvěle. Ale co teď udělal se zákonem, který se týkal valorizace penzí? Neměl to podepsat, ani vetovat a jít od toho. Říct: Nechci s tím mít nic společného, ještě si to projednejte! Teď bude záležet na Ústavním soudu. A jestli je tam stále pan Rychetský, tak je rozhodnuto. Holt, my, senioři, ostrouháme,“ popsal Mikeš.

A jak si vysvětlit prezidentovo rozhodnutí, co se týká valorizace penzí? „Ani ryba, ani rak. Ví, že vše bylo schvalováno v časové nouzi, ale pětikoalice ho zvolila. Ví, že je to hloupost, ale zase si to nemůže rozházet s novináři, kteří mu jdou tak na ruku, a umělci, kteří šíleli radostí, že se dostal na Hrad. A že si to trochu rozházel s tou druhou částí národa? Ale to se dá napravit.“

Prezident Pavel se podle Mikeše postupně začne osamostatňovat

Mikeš předpokládá, že Pavel bude mít dostatečný vliv i na politiku vlády. „Věřím tomu, že se postupně začne osamostatňovat,“ dodal.

Někteří lidé dávají nespokojenost najevo už otevřenými protesty. Strana PRO uspořádala velkou demonstraci v Praze na Václavském náměstí. „Já vidím problém v advokátovi. Pro mě není zajímavý vizuálně. Nevypadá jako vůdce. On je chytrý, ale nemá tu vizuální přitažlivost,“ analyzuje Mikeš. Jenže ti, kdo protestovali v sobotu na Václaváku, mají jasné požadavky. Otázkou zůstává, jestli se jimi bude někdo zabývat? „Jestli vysílal ministerský předseda signály, tak plný Václavák tedy signál vyslal naprosto jasný. Jestli se vláda nevzchopí a bude pokračovat v tom, jak to dělá, příští volby pro ni skončí naprostou katastrofou. Jak budou stejně pokračovat, volby definitivně a strašně prohrají,“ říká Mikeš.

Ševčík? „Neměl by být odvolaný a měl by zůstat“

Docent Miroslav Ševčík, děkan NF VŠE, má kvůli účasti na demonstraci problémy. Sám říká, že neměl vůbec v plánu strhávat ukrajinskou vlajku, ostatní ho obviňují z proruského výtržnictví. A co když ho účast na demonstraci nakonec bude stát místo?

„Učil jsem dlouhá léta na Vysoké škole ekonomické jako hostující profesor. Vyučující by měli být nějak chráněni. Studenti jsou zpanikaření, jsou jim vymývány mozky mainstreamem. Ševčík byl vždycky trochu problematickým člověkem, ale má velice zajímavé názory. A jestli je má jiné, než ostatní? Tak od toho je přece univerzitní svoboda. Neměl by být odvolaný a měl by zůstat,“ míní Mikeš.

„Daleko horší by pro něj bylo, kdyby studenti přestali chodit na jeho přednášky, to je pro každého pedagoga potupa. Ale on si zve zajímavé lidi, jako bývalého prezidenta Klause. Proč by měl být vyhozený? Za jiné názory? On je ekonomický expert Trikolory a já si myslím, že je to naprosto pravicová strana,“ dodal.

Hnutí SPD připravuje protest na konec března do Ostravy a hodlá v demonstracích pokračovat. „Myslím si, že SPD ví, že potřebuje voliče, že jim voliči ubývají a přecházejí k ANO. Okamura je šikovný člověk z byznysu, ale jeho problém je, že má k ANO špatný přístup, a ANO vůči němu taky. Je škoda, že se opozice nedokáže sjednotit. Toho využil advokát Rajchl a založil PRO. PRO bude myslím pro SPD velký problém,“ poznamenal Mikeš.

„Bude záležet na tom, jestli PRO dostane 6 nebo 7 procent, a pak by se jistě rádo připojilo k ANO. Tyto dvě strany, kdyby získaly přes 40 procent? Pak by to mohlo být zajímavé a mohli bychom se i dočkat, že by ve vládě byli odborníci,“ říká Mikeš.

