Jezte housky bez másla! Polsko našlo svou Markétu Pekarovou Adamovou

Stejně jako v Česku, i v Polsku se z ceny másla stalo politické téma. V Polsku překročila hranici 10 zlotých, což je v přepočtu asi 60 Kč. Vzhledem k nastávající sezóně pečení vánočního cukroví to u lidí vzbuzuje poměrně silnou nelibost.

Připomínána jsou zejména slova nynějšího premiéra Donalda Tuska z roku 2022, že když skončí vláda Práva a spravedlnosti (PiS), tak skončí i drahota. Vláda PiS skončila, inflace nikoliv. Dle serveru wPolityce, který cituje polský statistický úřad, se v říjnu meziroční inflace dostala na úroveň 5 % a meziměsíční nárůst cen byl 0,3 %.

Ale Tusk v tomto ohledu není jediný, kdo má máslo na hlavě. O poprask a hlášku, která možná vstoupí do dějin, se postaral člen strany Polsko 2050 (Polska 2050) Rafał Kasprzyk. Reportér wPolsce24 ho konfrontoval s drahou kostkou másla. „Cena je skutečně vyšší, ale řeknu vám, že jsem dnes snědl housku bez másla a taky se to dalo jíst,“ odpověděl s úsměvem od ucha k uchu poslanec. A ještě dodal: „Všichni musíme trochu šetřit.“

Jeho slova se šíří polským internetem a trefuje se do nich opozice. „Máme reakci Polsko 2050 na rostoucí ceny másla. Snížení daní? Ne, stačí jíst suchou housku,“ kopl si Artur Komoter z opoziční Konfederace.

„Housku můžete jíst i bez másla. Šťovík se dá jíst i z náspu. Lze si koupit méně oblečení. Jaké další zlaté rady má vláda pro rostoucí ceny?“ přidal se Witold Tumanowicz ze stejné strany.

Można jeść bułkę bez masła. Można jeść szczaw z nasypu. Można kupować mniej ubrań. Jakie jeszcze złote rady ma władza na rosnące ceny? — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) December 7, 2024

Mamy odpowiedź #Polska2050 na rosnące ceny masła. Obniżka podatków? Nie, po prostu jedz suchą bułkę ??‍>? pic.twitter.com/6AVLasPH6V — Artur Komoter (@arturkomoter) December 7, 2024

„Poslanec 2050 Rafal Kasprzyk radí jíst housky bez másla – a co poradí za dál? Místo elektřiny svíčky, místo auta jezdit autobusem, místo topení zimní bundu, a když dojdou léky, co poradí Rafal?“ kopl si do poslance místopředseda PiS Antoni Macierewicz. Slova o uskrovnění a o bundě místo topení mohou Čechům připomenout výroky Markéty Adamové Pekarové, která na zimu v roce 2022 doporučovala dva svetry. Stejně tak to, že se v Tuskově vládě jedná o menší koaliční stranu.

Poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk od @szymon_holownia @donaldtusk @trzaskowski_ radzi wcinać bułeczkę bez masełka – a za chwile co doradzi? Są świeczki zamiast prądu, autonogi zamiast samochodu, jest kurtka zimowa zamiast ogrzewania, a jak na leki zabraknie co doradzisz Rafałku? pic.twitter.com/bugaN4ksSE — Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) December 9, 2024

I slavný výrok Marie Antoinetty byl připomenut. „Když se Marie Antoinetta dozvěděla, že Pařížané mají nedostatek chleba, odpověděla: Ať jedí koláče. Z peněz daňových poplatníků dobře živený poslanec od Holowniy radí lidem, kteří si stěžují na cenu másla: jezte rohlíky bez másla. Copak ten ubohý blbec neví, jak dopadla Marie Antoinetta?“ připomínal Wojciech Jankowski.

Maria Antonina, dowiedziawszy się, że paryżanom brakuje chleba, odrzekła: niech jedzą ciastka

Dobrze odżywiony za pieniądze podatników poseł z bandy Hołowni, ludziom skarżącym się na ceny masła, doradza: jedzcie bułki bez masła

Nie wie żałosny palant jak skończyła Maria Antonina? https://t.co/1AmSQhtwyj — Wojciech Jankowski (@wujdowuja) December 7, 2024

„V československém vězení (v káznici) jsem měl denní příděl 125 g chleba – také bez másla. Vrátily se děti bolševiků, takže se vrátily bolševické zvyky,“ komentoval signatář polské Solidarity Andrzej Kołodziej.

W czechosłowackim więzieniu (w karcerze) miałem przydział dzienny 125 g chleba – też bez masła.

Wróciły dzieci bolszewików to bolszewickie nawyki wracają. @kasprzyk_rafa https://t.co/KHhK1Kly89 — Andrzej Kołodziej (@ARKolodziej) December 7, 2024

