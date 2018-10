Jiří Čunek má v den voleb velký problém. Podvedení klienti H-Systemu hovoří

„Pane Čunku, důrazně se ohrazujeme proti vašim soustavným lžím, které vypouštíte do všech médií o H-Systemu a konkurzu. Nevíte o tom nic a dle Vašich vyjádření je zřejmé, že nemáte ani kapacitu to pochopit, ale co je přímo šílené a co občanům uniká, je, že jste se spolčil se zločincem, pravomocně odsouzeným, a vykládáte jeho báchorky, kterými se odsouzený Smetka snažil bránit u soudu, ale všechna jeho lživá tvrzení byla vyvrácena, a proto byl po právu odsouzen na plných 12 let,“ poznamenávají signatáři dopisu.

Anketa Kdo se vám nejvíce líbil v předvolební superdebatě lídrů? Andrej Babiš 46% Ivan Bartoš 4% Pavel Bělobrádek 0% Petr Fiala 4% Vojtěch Filip 3% Petr Gazdík 3% Jan Hamáček 1% Tomio Okamura 38% Jiří Pospíšil 1% hlasovalo: 3595 lidí

