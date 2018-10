Jiří Drahoš předsedou Senátu? Podle sázkařů to vůbec není vyloučené

V České republice si můžete vsadit skoro na všechno. Na vítěze prezidentských voleb, na vítěze senátních voleb, na to, kdo bude pražský primátor a teď už i na to, kdo bude po Milanu Štěchovi (ČSSD) novým předsedou Senátu Parlamentu ČR. Bude to profesor Jiří Drahoš? Podle sázkařů ne. Vyhlížejí jiného favorita.

Vsadit si dnes můžete na ledacos. I v politice. Ačkoli si mnozí Češi, Moravané a Slezané často stěžují, že se nemají nijak dobře, i když se pořád říká, že ekonomika vzkvétá, neváhají utrácet své peníze v sázkách o to, kdo bude prezidentem, kdo vyhraje sněmovní volby a kdo bude primátorem Prahy.

Část sázkařů před volbami odhadovala, že příštím primátorem Prahy bude lídr hnutí ANO Petr Stuchlík. U sázkové společnosti Fortuna měl kurz 2,95 ku jedné. S kurzem 3,4 ku 1 dýchal Stuchlíkovi na záda lídr ODS poslanec Bohuslav Svoboda. Třetí skončil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil s kurzem 5 ku 1. Dnes se zdá, že primátorem bude spíše pirátský Zdeněk Hřib, který měl kurz 5,6 ku 1.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunální volby sice skončily, ale občané mohou dnes mezi 8 a 14 hodinou rozhodovat o tom, jak se promění složení Senátu. Sociální demokraté podle všeho v horní parlamentní komoře ztratí většinu. Naproti tomu dnes opoziční lidovci nebo opoziční ODS se mohou těšit na úspěch. A bývá zvykem, že post předsedy Senátu obsadí kandidát nejsilnější politické frakce.

Mohl by to být profesor JiřÍ Drahoš, jenž vyhrál senátní volby už v prvním kole se ziskem přes 52 procent hlasů, kterým předstihl dokonce vsetínského politického matadora Jiřího Čunka (KDU-ČSL)? Sázkaři společnosti Fortuna tomu příliš nevěří. Drahošovi přiřkli kurz jen 5,5 ku 1. Před ním se ocitla současná místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která do horní komory vstoupila jako nestraník s podporou KDU-ČSL a Zelených. Šance, že se stane předsedkyní horní komory, sázkaři odhadují kurzem 5 ku 1. Jasným favoritem je pro sázkové experty někdejší rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl zvolený jako nestraník taktéž s podporou KDU-ČSL a Zelených. Šance na to, že se stane předsedou Senátu, sázkaři odhadují kurzem 1,8 ku 1.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jen pro zajímavost, již zmíněný Jiří Čunek má kurz 8 ku 1 a je až pátý. Sázkaři na čtvrté místo poslali dalšího senátního matadora Jaroslava Kuberu (ODS) s kurzem 7 ku 1.

Psali jsme: Češi dnes definitivně zvolí 25 senátorů Komunista Skála po volebním debaklu: Nechci nic předjímat, ale... Mnoho lidí na mě má číslo. Já mám taky číslo na mnoho lidí... Duel Fischera a Tylové provázela legrace z Babiše Poplach v kavárně. Jiří Čunek promluvil o své kandidatuře do čela lidovců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp