Jiří Krampol se naštval při rozhovoru: Václav Havel byl hrdina, musel bych bejt kretén, abych si ho nevážil

Jiří Krampol hrál v celé řadě českých filmů a seriálů. Svůj nezaměnitelný hlas v dabingu propůjčil Jeanu Paulu Belmondovi. A co si myslí o politice? Prvního českého prezidenta vnímá jako hrdinu. Současného prezidenta Zemana sice nevolil, ale jako na člověku na něm oceňuje třeba jeho dobrou paměť. Renatu Kalenskou ze serveru Seznam zprávy.cz šokoval prohlášením, že by si vzal vyznamenání třeba i z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Herce Jiřího Krampola znají celé generace českých diváků. Svůj nezaměnitelný hlas v dabingu propůjčil např. Jeanu Paulu Belmondovi. Teď za své výkony dostal státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Tohoto ocenění si velmi váží. Při této příležitosti zavzpomínal i na svého profesora Miloše Nedbala, který ho prý chtěl vyhodit z herecké školy.

V rozhovoru pro server Seznam zprávy prozradil, že mu Hrad přišel strašně velký. „To je jako když jdete do Kladna, to je padesát kilometrů. Já se nedivím, že tam Václav Havel jezdil na koloběžce,“ uvedl se smíchem.

Protože jako herec procestoval lán světa a zjistil, že by nikde jinde než v české kotlině žít nemohl. „Jsem hrdý Čech. Já mám hroznou radost z toho, že když někdo něco dokáže jako Čech, tak já si ten úspěch taky tak trochu přivlastňuju,“ řekl Krampol.

Nevidí prý problém v tom, že hrál v Případech majora Zeman. Spolu s ním tam hráli takoví velikáni jako pan Lukavský. Nevěřil tomu, že se ještě za jeho života komunistický režim změní, ale v tomhle demokratickém zřízení je mu líp. „Když já si vzpomenu na to ponižování, když jsme po někom chtěli devizový příslib,“ kroutil hlavou Krampol.

Na dnešní době mu však vadí, že se dnes každý druhý člověk staví do role hrdiny a vypráví všem, jak by se choval, kdyby žil v komunistické éře. Skutečných hrdinů si však velmi váží. „To bych snad musel bejt kretén, abych si jich nevážil,“ zdůraznil. Kupříkladu disidenti pro něj byli hrdinové. Václav Havel pro něj byl hrdina.

I na Miloši Zemanovi však něco obdivuje. Zná ho dvacet let a oceňuje na něm jeho skvělou paměť. „Zemana jsem nevolil, ale osobně je mi ten člověk velice sympatickej, protože je chytrej,“ prozradil Krampol. Odmítl však Zemana obsáhleji hodnotit, když se moderátorka Renata Kalenská ptala na Zemanovy jednotlivé výroky.

Proč se na to Krampola ptala? Protože převzal vyznamenání od státu, nikoli jen od prezidenta Zemana. „Vy pouštíte věci, který jsou za hranou a chcete, abych to hodnotil, co říká Miloš Zeman. Já jsem převzal vyznamenání jako takový,“ prohlásil Krampol.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stejně tak by si vzal vyznamenání z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Kalenská nestačila koukat. „To jste mě zaskočil,“ prohlásila v jednu chvíli. Ona sama by si vyznamenání od Putina nevzala. „Protože Vladimir Putin není demokratický politik, protože je to diktátor, což je absolutně neslučitelné s tím, v čem já chci žít,“ popsala své důvody Kalenská.

Krampol však nevidí problém v tom, že by na jedné straně vzal vyznamenání od Putina a na straně druhé si váží Václava Havla. „Václav Havel, to byl hrdina,“ zdůraznil Krampol s tím, že si cení lidí, kteří režimu opravdu odolávali. Cení si jich i proto, že jeho strýc seděl 11 let v komunistickém lágru v Jáchymově.

Psali jsme: „To bych musel bejt blázen!“ Jiří Krampol vystoupil v ČT k medaili od Zemana Umělecký kritik dal průchod zhnusení ze Zemanem oceněných umělců. A sepsal, kdo si medaili skutečně zasloužil Oceněný Zdeněk Zbořil promlouvá k těm, co řvali před Hradem, i ke Kalouskovi: Žádné pussy... John Bok pro PL: Zemanovi utírají nos a hubu, když leze z auta, jako kdyby byl mimino. Prase je aspoň užitečné, on ne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp