Jiří Mádl: Chci zakazovat weby placené z Ruska. Chci trestat šíření lži, nenávisti a výhrůžek. Braňme ČT!

Režiséra a herce Jiřího Mádla v loňském roce velmi zasáhla smrt hereckého titána Jana Třísky, se kterým měl točit film. Rád by ho začal točit v roce 2018, i když s jiným hercem. V roce 2018 by podle režiséra také nebylo od věci více kontrolovat internet. Tato síť už podle jeho slov není svobodným demokratickým prostorem, ale naopak místem, kde demokracie mnohdy trpí. V rozhovoru pro Deník.cz Mádl zdůraznil, že by bylo dobré zakázat weby šířící lži.

„Rád bych, aby se změnil internetový prostor. Abychom měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše blokovat. Aby byli lidé snadno postižitelní za lži, šíření nenávisti a výhrůžky na Facebooku a ostatních sociálních sítích. Internet se nám vymkl z kontroly a už není ochráncem demokracie, je zneužitý lidmi a zeměmi s nedobrými úmysly. Zároveň bych si přál, abychom všichni zuby nehty bránili Českou televizi a Rozhlas. Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec,“ varoval Mádl.

Celý rozhovor naleznete zde.

Anketa Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 7494 lidí

Stálo by prý za to zablokovat především weby placené z Ruska nebo obecněji servery šířící lži. Dokud budou tyhle weby nerušeně existovat, nezmizí bubliny, v nichž budou nesmysly žít vlastním životem. Podle Mádla už se dá v klidu věřit jen České televizi a Českému rozhlasu. Jenže když své známé upozorníte na to, že čtou podezřelé zprávy, mnohdy se tito známí utvrdí, že dělají správnou věc.

Mádl by však nezůstal jen u blokování webů šířících lži. Ocenil by také, kdyby byli lidé nuceni nést větší odpovědnost za to, jak se vyjadřují na sociálních sítích.

Pár slov přidal i k nedávným sněmovním volbám. Osobně prý volil hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a přivítal úspěch ODS i přežití lidovců a TOP 09. Za nebezpečný označil debakl Zelených, kteří nedostali ani 1,5 procenta hlasů. Ekologická témata jsou přitom podle Mádla důležitá.

Pokud jde o prezidentskou volbu, herec a režisér hodlá volit Pavla Fischera.

