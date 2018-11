Jiří Pehe si naběhl. Ztrhal článek v novinách útočící na Zemana. Prý je za tím Babiš. A přišla prudká odezva

Politolog Jiří Pehe se na sociální síti velmi kriticky vyjádřil k článku, který otiskla Mladá fronta DNES ve svém sobotním vydání. V něm informovala, že Stranu práv občanů, která se na jaře vrátila k svému původnímu přízvisku zemanovci, sponzorovala pavučina firem napojená na Putinova právníka a nabídla vhled do pojítek to dokazujících. Politolog za textem vidí skryté úmysly předsedy vlády Andreje Babiše. A novináři jsou ve varu: Zjistěte si fakta, než něco začnete tvrdit, vzkazují mu.

Hned v úvodu zmíněného článku MfD, který neušel Peheho pozornosti, se pozornost upíná na kmotra dcery prezidenta Vladimira Putina – hudebníka Sergeje Roldugina. Ten prostřednictvím firem v daňových rájích ovládá majetek v hodnotě stamilionů dolarů. Pavučinu společností, které oficiálně vlastní Roldugin i další oligarchové spojovaní s Putinem, dle odhalení několika světových médií vybudoval švýcarský právník Fabio Delco.

A právě Delco dle analýzy deníku ovládá v Česku hned několik firem. I když jsou jejich koncoví vlastníci neznámí, je prý jasné, že čeští zaměstnanci těchto společností za poslední roky v podivuhodné koordinaci Straně práv občanů, která financovala prezidentskou kampaň Miloše Zemana, věnovali minimálně třináct milionů korun.

Bývalý předseda Strany práv občanů Jan Veleba se odmítl blíže vyjadřovat k vazbám sponzorů. „To se musíte zeptat současného vedení. Já už tam nejsem,“ sdělil na dotaz redakce MfD. Současný předseda Lubomir Nečas souvislost darů s právníkem blízkým Putinovi důrazně popírá. „Jsem přesvědčený o tom, že je vše v pořádku. Není to koordinované. Jde o náhodu,“ uvedl.

Z toho textu podle Peheho jistým způsobem profituje samotný premiér Babiš. Je prý jasně cílený a jeho reakce proto je značně kritická. Investigativní počin deníku o tom, jak plynou ruské peníze k zemanovcům i Zemanovi není prý náhoda. Především proto, že do toho jdou Babišovy noviny zrovna v době, kdy se začíná rodit zásadní spor mezi Babišem a Zemanem ohledně dostavby Dukovan a role Ruska v tom.

Na jeho odsuzující komentář pak v diskusi zareagovali přímo z redakce deníku. Například reportér Lukáš Valášek neváhal Peheho upozornit, že článek opravdu nevznikl ze dne na den. „Sponzorům MZ se s @VojtechSrnka věnujeme už od ledna. Vydali jsme o tom bezpočet článků. Já v tématu pokračuji v MF DNES. Vojta o tom měl dvě reportáže v Reportérech ČT,“ zdůraznil a následně politologa upozornil, aby příště, než bude tvrdit, že nějaký novinář pracuje na zadání, znal všechna fakta.

To ale pro Peheho nebyl silný argument, aby jej přesvědčil o opačněm názoru. Připomněl Valáškovi, že nenapsal, že pracují na zadání. Ale to, že MF Dnes jsou noviny Andreje Babiše, to je fakticky pravda i poté, co je převedl do svěřenského fondu. Proč a co se v takových novinách objeví, je proto podle něj zákonitě spojováno s Babišem. „Osobně si myslím, že Vás @VojtechSrnka je pro MF Dnes škoda,“ vzkázal redaktorovi, jenž se na vzniku textu podílel.

Do diskuse se pak zapojil i zmíněný Vojtěch Srnka, aktuálně reportér České televize. Ten kromě toho, že v MF DNES již není, politologa upozornil, že Lukáš Valášek skutečně zjistil zajímavé a důležité informace k reportážím, které předtím on udělal v České televizi. „Takže fakt by, myslím, bylo super, kdybyste takové twitterové analýzy stavěl (na) nějakých skutečných info,“ dodal. „To, že v MF Dnes pár měsíců už nejste, je Vám ke cti. Na tom, že je pro ty noviny škoda pana @ lukasvalasek trvám,“ zopakoval v twitterové diskusi Pehe.

„Není pochyb o tom, že Lukáš Valášek odvedl výbornou práci,“ stálo následně v reakci redaktora Martina Bibena z Hospodářských novin. Stejně tak je podle něj ale naivní také čekat, že ji bude společnost v médiu vlastněném Babišem takto správně vnímat. „Dokud bude Mafra Babišova, budou se vždy objevovat podezření a nedůvěra,“ uzavřel s tím, že do té doby to jinak ani být nemůže.

autor: nab