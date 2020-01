Jiří Zimola uvažuje o odchodu z ČSSD. Všichni se jen bojíte o křesla, vzkázal znechuceně spolustraníkům z kraje

Jiří Zimola chtěl podle svých vlastních slov jihočeské ČSSD pomoci k úspěchu v krajských volbách, ale tohle se podle jeho názoru může podařit jen tehdy, když se otevře nezávislým osobnostem a bude spolu s nimi kandidovat v blížících se volbách. To by však znamenalo, že někteří sociální demokraté by museli svá místa na kandidátních listinách uvolnit nezávislým osobnostem, k čemuž jim však podle exhejtmana schází vůle. Údajně se bojí o své pohodlné židle.

Zimola si představoval, že ČSSD bude v krajských volbách kandidovat společně a hnutím Změna 2020, které sám pomáhal zakládat, ale se svou představou neuspěl. Mohl by kandidovat za Změnu 2020, ale je si vědom toho, že by to pravděpodobně znamenalo jeho odchod z ČSSD.

„Ano, to by znamenalo můj konec v ČSSD. S tím počítám. My sice máme ve stanovách, že člen ČSSD může kandidovat za jiné hnutí nebo stranu se souhlasem příslušného orgánu, ale samozřejmě počítám s tím, že řada lidí bude velmi ráda, když se mě tímto způsobem zbaví. Takže i kdybych nakrásně o souhlas požádal, tak mi ho ČSSD nedá a budou tvrdit, že Změna 2020 je konkurenční projekt,“ konstatoval politik.

Někdejšímu hejtmanovi prý přitom nešlo o nic jiného než opět sblížit politiky a jejich voliče, ukázat jim, že politici řeší věci, které občany trápí – přetížené komunikace, krajské zdravotnictví a tak podobně. Dříve to prý dělala i ČSSD, ale sociální demokraté přestali chodit mezi lidi, zavřeli se ve svých kancelářích a začali jezdit v autech se zatmavenými skly, což Zimola považuje za chybu a také za důvod, proč má teď ČSSD v průzkum přibližně pět procent hlasů voličů.

„Vždyť už v minulosti jsem ČSSD kritizoval, že jsme se zavřeli v Praze do malostranských paláců, jezdili v zatmavených autech a absolutně jsme přestali chodit mezi lidi, přestali jsme se věnovat jejich starostem. To je přece důvod, proč nás lidé odmítají, proč nás nevolí. Tyto věci už říkám několik let a nemám pocit, že by se ČSSD chtěla poučit. Právě proto jsem se začal ze zoufalství obracet na starosty a další, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi, aby nás zásobovali skutečnými tématy,“ uvedl Zimola.

Svým kolegům z vlády navíc vyčetl, že se častěji nevymezují proti předsedovi kabinetu Andreji Babišovi a spokojili se s tím, že jim jako ministrům chodí solidní platy.

