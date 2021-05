Jiřina Bohdalová vrací facku „demokratům“: Žumpa, zlí lidé. Zemana obdivuji, Babiš je chytrý

reklama

Poprask v rámci oslavy devadesátých narozenin Jiřiny Bohdalové vyvolala její společná fotografie s premiérem Andrejem Babišem.To, jaká kritika na ni zaznívala, raději nesledovala. „Já bych se zbytečně rozčilovala. Pod článkem bývá nesvoboda slova, ale svoboda žumpy, tam ve svém věku nejdu, nemusím vidět, co si myslí zlí lidi, nespokojení sami se sebou," uvedla herečka.

Sama věří, že na dobré a zlé lidi má obecně velmi dobrých čich, byla proto vyzvána, aby odhadla charakter premiéra Babiše: „Musel to být chytrý člověk, který věděl do čeho investovat, to se dnes nejvíc cení. Já v tomhle byla naopak blbá. Já ale neodsuzuji, to musím znát fakta na sto procent a ne jedna paní povídala. To se dnes hodně nosí. Ja také nejsem sympatická všem,“ podotkla a zopakovala svá slova o tom, že obecně nám politici v této covidové době velmi lžou.

Jedním dechem vyvrátila, že by sama měla oblibu fotit se s českými politiky, jak je jí často vyčítáno. „Ale to jsou oni, kteří se chtějí se mnou vyfotit. Chtěla bych vidět dotyčného, který mě za to kritizoval, jak by odmítl prezidenta, kdyby k němu přistoupil, a řekl, že by se s ním rád vyfotil. Určitě by řekl: Vy hovado jedno, s vámi se fotit nebudu,“ řekla ironicky s tím, že tito lidé by v takové chvíli zřejmě neudělali nic a ještě by se politikům naopak vlísávali.

Ničeho z toho zpětně podle svých slov nelituje. „Já jsem skutečně neměla lehký život, kdy na mě StB tlačila kvůli otci, a nikdy jsem neudělala sviňárnu. Nikdy! A to je to nejdůležitější, protože příležitostí by bylo hodně. Ve svém věku mohu říct, že mám čisté svědomí,“ řekla s hrdostí v hlase.

Další fotka, která herečce byla v poslední době vyčítána nejvíce, byla i ta, která vznikla po volbách s prezidentem Milošem Zemanem, který ji také letos na Hradě popřál k jejím narozeninám. Bohdalová prozradila, že jej obdivuje pro jeho intelekt. „Dobře jsem ho znala ještě než byl prezident. Je velice chytrý a vzdělaný," uvedla zač Zemana obdivuje.

Zmínila, že v jejích očích stoupl nejvíce, když ji v minulosti „zachránil“ z nepříjemné situace. „Tehdy se v kostele v Přepeřích dával nový zvon. Požádali mě, abych z bible předčítala epištolu svatého Jana – těžký text. U vážného umělce by to bylo jiné, u mě by se začal kostel smát, tekla ze mě zelená voda. Přijel ale Zeman jako předseda vlády, jen se zeptal, co mám číst a epištolu místo mě začal citovat. To mě vzalo, to jsem nečekala, je velice vzdělaný. Cítím obdiv k jeho mozku,“ řekla s uznáním.

Neznamená to však, že by k němu neměla i výhrady. „Mnohdy mě namíchne. Já ho nikomu nevnucuju. Někdy se chová opravdu... sám proti sobě. Chováním pokulhává. Ale v té hlavě mu to zůstává, to musí uznat každý člověk, který je trochu soudný. Proto si ho vážím. Má velkou paměť, ta je neskutečná, já jsem z toho vždy absolutně vedle,“ doplnila herečka.

Svěřila se, že ji často trápí, co o ní píší česká média. „Jsem ze staré školy, co je psáno, to je dáno. To si ale oni neuvědomují,“ řekla poklesle. Z připraveného papírku předčetla některý z lživých titulků: „Super.cz napsalo ‚Jiřina Bohdalová nemá vystudovanou pedagogickou školu, k učení ji dostal chtíč a náhoda‘. Paní Rachůnková, že se nestydíte,“ vzkázala autorce textu do kamery s tím, že pod některými dalšími lživými texty se jejich autoři raději ani neobjevují.

I když je známá osobnost, odmítá, že by proto měla takové chování brát jako součást svého života, společenská atmosféra podle ní klesá. „Po mně zbyde tolik dobra, pro děti a další, že já mám právo chtít vůči mně slušnost a úctu, které už vymizely. Já je ale požaduju, a nejen pro mě, i pro ostatní,“ uvedla.

Rovněž i politici by se měli začít chovat na úrovni a přestat se neustále hádat a vytahovat na sebe „špínu“. „V tomhle se žít nedá. V těch urážkách a v tom, že si každý může dovolit, co chce, někde musí být mantinely. Kritizovat ano, ale ne účelově. Za chvíli si dáme na ulici facku, protože budeme mít zrovna chuť. Pokud si to neuvědomíme – a mluvím zcela vážně – dojdeme do hořkých konců,“ zdůraznila Bohdalová.



Svá slova demonstrovala na příkladu kauzy současného ministra zdravotnictví a jeho nesrovnalostí v majetkovém přiznání. „Přijde Arenberger a oni nesledují, jak se k věci postaví a zda to bude dělat dobře. Namísto toho začnou hledat, kde udělal chybu, kde si nahrabal. Vždyť je to blbý! Co je komu do toho? Tak ať to dají policii a sesadí ho hned,“ dodala k tomuto tématu závěrem s tím, že hledat chyby na nově příchozích je v politice už zaběhlá praxe.

V rámci vzpomínání na minulý režim spíše trvala na tom, aby se lidé více dívali dopředu. „Pořád jen žijeme v minulosti a celé se to jen vrší. To jako kdybyste si našel novou holku a pořád myslel na tu starou,“ obrátila se na tázajícího moderátora.

Když se však rozhlédne kolem, ani vyhlídky do budoucna nejsou nijak slavné. „Celý svět je nemocný a naše malá země také. A není to jen o covidu, ale celkově. Když máme kampaň #MeToo... Když máme několik pohlaví, kde tedy to pohlaví mám? V podpaždí? Nebo mi ho tatínek zapomněl udělat? Vždyt to je příšerné a proti zdravému rozumu. Lidi mluví blbosti, to mě straší, jsou trochu magoři a blbci. Nemají co dělat a jen vykřikují pitomosti. Takovým se daří až moc dobře a za nic, asi nemají ani mozek,“ vyslovila se na závěr herečka Bohdalová ke genderové problematice s poznámkou, že svět potřebuje vyléčit.

