Jsem připraven podat návrh na odvolání Ondráčka, za mě mu omluva určitě nepomůže, uvedl Fiala v ČT

Tisíce lidí se v pondělí večer sešly v centrech čtrnácti českých a moravských měst, aby vyjádřily nesouhlas se jmenováním poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Politici z mnoha stran vyzývají k jeho odvolání z funkce, do které byl dosazen v pátek, navrhuje to i premiér Andrej Babiš. Kdo za Ondráčkovo zvolení může a kdo jeho odvolání navrhne? O tom diskutovali v pořadu Události, komentáře na ČT24 předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS).

Komunisté k odchodu Ondráčka nevidí důvod a varují, že by to ovlivnilo i jednání o podpoře příští Babišovy vlády. „Nesouhlasím s tím, že byl řádně zvolen ve volbách v Poslanecké sněmovně a v tomto ohledu má právo na to, aby dále svou funkci konával,“ sdělil Vojtěch Filip (KSČM).

Hnutí ano podle Vondráčkových slov podpoří převolení postu komise pro kontrolu GIBS, a Ondráčkovi tak může reálně hrozit, že o svou novou funkci přijde. „Je velmi pravděpodobné, že k tomuto hlasování dojde, ještě to někdo musí navrhnout, pak nemám problém, abychom to na pořad zařadili co nejdříve,“ řekl Vondráček.

S návrhem prý stoprocentně přijde ODS, sliboval Fiala. „Určitě tomu tak bude, jsem naprosto připraven jednoznačně navrhnout odvolání pana Ondráčka z této funkce, nikdy tam neměl ani být zvolen,“ zdůraznil Fiala a dodal, že bere v potaz i Babišovo vyjádření, že bude pro takové odvolání. „S hnutím ANO máme 103 hlasy a jsem přesvědčen, že Ondráček bude odvolán, není možné, aby takový člověk skutečně stál v čele takové komise,“ dodal.

Premiér v demisi Andrej Babiš se vyjádřil, že se však ještě jednou pokusí promluvit do duše poslanci Ondráčkovi s možností omluvy, kterou doposud odmítal. Následovala otázka pro Vondráčka, co by taková omluva měla obsahovat, aby byla považována za platnou. „Měl jsem pocit, že se Ondráček z volby už diskvalifikoval, táhne se to už od prosince. Vždyť nad tím, co dělal, nevyjádřil ani žádnou lítost. Kdyby řekl: ‚Bylo mi devatenáct, chtěl jsem dělat psovoda a musel jsem poslouchat rozkazy, mrzí mě to,‘ tak by mu nikdo hlavu neutrhl,“ míní Vondráček, který prý tuto omluvu už snad ani neočekává, protože po celou dobu k tomu všemu Ondráček spíše ještě přidával.

Zato Fiala důrazně reagoval na Vondráčkova slova, že omluva z Ondráčkových úst řešení určitě není. „Člověk, který se podílel na represích za minulého režimu tímto způsobem, zkrátka být v takové funkci nemá,“ zopakoval s tím, že nevidí ani logiku, proč by to tak mělo být, a připomněl, že bohužel to bylo hnutí ANO, které Ondráčkovi umožnilo zvolit do této funkce.

„Navíc ta páteční debata byla jedním z nejhorších zážitků za dobu, co jsem v politice a nezpůsobil ho Ondráček, ale někteří lidé z hnutí ANO,“ rozohnil se Fiala a dodal, že tam hájili minulý režim, což bylo prý nehorázné a byla to urážka všech, kteří za komunismu trpěli. „To nemůžeme v demokratickém Parlamentu vůbec poslouchat, v pátek hnutí ANO neuspělo v referendu o svém politickém svědomí,“ řekl.

Vondráček reagoval na slova Fialy s tím, že jejich klub byl „štípnutý půl na půl“. „Možná jen s mírnou převahou ve prospěch volby. Hnutí ANO skutečně nemá tolik hlasů, aby odvolilo Ondráčka,“ řekl a dodal, že je spíše potřeba se nyní snažit o to, vše nějak vyřešit.

Premiér Babiš podle Vondráčka řekl, že je třeba, aby se poslanec Ondráček nevolil, protože je to problematická osoba. „Řekl to, teď si ale vyčítá, že to neřekl důrazněji,“ sdělil, a tím pěkně namíchl Fialu, který mu připomněl, že Ondráčka volí někdy od 15. prosince a byly to hlavně hlasy hnutí ANO. „Ale teď vše nasvědčovalo tomu, že zase nebude zvolen, vše zavinila aktuální neúčast ve Sněmovně,“ reagoval Vondráček.

Poslanci z hnutí ANO, kteří hájili tuto volbu, prý ale jen tak své stanovisko nezmění. „Čeká nás další zajímavá debata v poslaneckém klubu. Mně prostě vadí, jak se k tomu staví pan Ondráček dnes, ne to, co bylo před třiceti lety, není u něj žadná sebereflexe,“ uvedl Vondráček s tím, že je třeba, aby si to v klubu vyříkali, že to tohle není dobrá volba. „Ctím, že jestliže to místo je vyjednané pro komunistickou stranu, ať ho má kandidát té strany, ale ve výjimečných případech do těchto personálních otázek musejí zasáhnout poslanecké kluby,“ uzavřel Vondráček s tím, že toto je právě ta výjimečná a nepřijatelná situace, v ní musejí poslanecké kluby zasáhnout.

Psali jsme: „Soudruzi, tentokrát vám to neprojde“, „Dlužíme to Havlovi“, „Televizi nedáme“, „Vypadni, Zemane!“ Tisíce lidí na Václaváku a protest nejen proti Ondráčkovi Ovčáček vypálil: Stydím se za ně. Protesty proti Ondráčkovi se zvrhly v nenávistnou antizemanovskou kampaň! V českých městech proti Ondráčkovu zvolení protestovaly další tisíce lidí Jsem rád, že Babiš obrátil a snad na Ondráčkově postu bude někdo jiný, řekl v ČT Poche

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab