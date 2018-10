Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Až potkáte vojáka, děkujte mu. Plný Facebook Jakuba Jandy, najdete tam spoustu dalších perel

„Pojďme si říct, proč se Čína snaží tolik získat vliv v našem středovýchodoevropském regionu,“ uvedl Janda svůj další výtvor. Vypsal 6 bodů, kde osvětluje, jak se Číňané snaží získat vliv. Anketa Máte rádi Jarka Nohavicu? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 6592 lidí

Šest bodů Jakuba Jandy o Číně:

1) Hlavní určující svět světového dění pro další generaci bude konfrontace mezi USA a Čínou. Může být nakonec v podobě limitovaného zástupného vojenského konfliktu, téměř jistě bude v oblasti obchodní a zpravodajsko-vlivové. Toto pnutí bude určovat další globální trendy.

2) USA i Čína si tuto budoucí konfrontaci globálního významu uvědomují. Proto se na ni ve všech možných ohledech připravují. V americkém bezpečnostním establishmentu existuje nadstranická shoda na této hrozbě, liší se jen názorem na míru a nástroje konfrontace. Což znamená, že až zmizí Trump, tak možná nebude nyní docházet k tak dramatickým krokům, ale přípravy na konfrontaci budou dále pokračovat.

3) Protože Čína, teda totalitní agresivní režim řízený jednou stranou, dokáže plánovat dostatečně dopředu, vybrala si region středovýchodní Evropy jako institucionálně slabé místo Západu, řekněme měkký podbřišek Ameriky a „jejího světa“, řečeno pohledem z Pekingu.

4) Čínským cílem je nakoupit si politický vliv v zemích středovýchodní Evropy, infiltrovat naše instituce, nakoupit některé současné a bývalé politiky a ve výsledku v horizontu let zařídit, že v budoucí konfrontaci USA–Čína nebude náš region vystupovat jako výrazný americký spojenec. Nemluvíme o vojenské roli, ale například hlasování v OSN, nakupování čínských technologií místo amerických (proto se nejen k nám tolik tlačí Huawei, pracující pro čínskou rozvědku). Celkově jde o vytlačení geopolitické náklonnosti našeho regionu k Americe, snaha vytvořit falešný dojem neutrality. Až bude potřeba, nebudeme stát po boku našich amerických spojenců proti čínské agresi, ať už bude kdekoliv na světě. To je čínský cíl.

5) Přesně k tomu slouží čínská iniciativa 16+1. Skupují si politický vliv v jednotlivých zemích našeho regionu, stačí si číst veřejné části výroček BIS. Česko samo o sobě je pro Čínu samozřejmě ekonomicky naprosto irelevantní.

6) Právě proto jsou ty čínské lži o desítkách miliard investic jen zástěrkou pro politické akvizice. Číňané u nás nakupují politický vliv, bývalé politiky, co pro ně pracují, současné politiky, kteří pro ně pracují. Do Číny vozí ročně desítky lidí, které kultivují a připravují si půdu pro elite capture – získání vlivu přes úzké politické vazby s pár pečlivě vybranými jednotlivci.

„Naši zpravodajci to chápou naprosto jednoznačně,“ ujišťuje Janda a dodává: „Nemalá část našich politiků pořád předstírá, že pořád věří čínským lžím o ‚investicích‘. Řada lidí v Česku s vlivem čínského totalitního režimu napřímo kolaboruje. Jen pro ujasnění: Čína není náš spojenec. Čína je totalitní stát, který silou utlačuje své sousedy a je hlavním protivníkem našich nejbližších spojenců.“

Janda prý dostával i dotazy na zabitého saúdského novináře. „PROČ DIKTATURY VRAŽDÍ OBČAS TAK BRUTÁLNĚ,“ nazval ředitel Evropských hodnot svůj text. „Občas dostávám otázku, proč některé státy vraždí své oponenty tak brutálně. Rusové bývalého vyšetřovatele ekonomických zločinů A. Litviněnka otrávili radioaktivní látkou, letos na jaře se dalšího defektora pokusili zavraždit chemickou bojovou látkou. Saúdové svého politického oponenta evidentně zavraždili naprosto brutálně, řezáním a kyselinou,“ konstatuje Janda.

„Mohli to udělat výrazně levněji, jednodušeji a dokonce méně poznatelně, aby nebylo tak lehké je odhalit. Jenže to evidentně nebylo cílem, aby útočící stát mohl uvěřitelně zapřít svou roli, jako se to například KGB často dařilo tak dobře, že se na to přišlo až po vynesení Mitrochinových archivů,“ připomíná metody sovětské tajné služby.

Janda pak vysvětlil, proč to podle něj diktátorské režimy dělají: „Dnešnímu Rusku, ani nyní například Saúdům evidentně nevadilo, že se na jejich hrůzné činy přijde. Proto tyto operace provedli tak, že na ně nebyl problém přijít. Sice často neodhadli důraznou reakci svobodného světa, ale evidentně tyto vraždy a pokus o vraždu nepřipravovali tak, aby se to dalo zapřít. Takže proč? Diktátorské režimy často podobné brutální vraždy dělají proto, aby vyděsily a odstrašily kohokoliv, kdo by si do buducna jen zamýšlel stavět se režimu, byť jen slovem, jako onen chudák saúdský novinář.“

Úmrtí českých vojáků umožnilo Jandovi ohánět se vlastenectvím. „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!“ a „Češi z boje neutíkají,“ vykřikoval teatrálně Janda v příspěvku a pak agitoval, aby lidé podpořili české speciály. Pak ještě sdílel vyjádření Petra Pavla a generála Karla Řehky.

Kdo ředitele Evropských hodnot opravdu vytočil, byl Lubomír Zaorálek. „Nechtěl jsem to psát večer plný emocí a vzteku, tak jsem si to přes noc nechal uležet v hlavě. Spoustu lidí v armádě doběla dopálila slova Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který den po smrti jednoho z nás, vojáka Armády České republiky, ohlásil, že bychom měli z Afghánistánu utéct. Být v Afghánistánu na žádost místní vlády je podle bývalého ministra zahraničí ‚strategicky neuvážené rozhodnutí‘,“ popisuje Janda Zaorálkova slova a přidává 5 bodů, proč se Zaorálek mýlí:

5 bodů Jakuba Jandy o Zaorálkovi:

1) Začít celou debatu v den, kdy se národ dozví o smrti svého vojáka, je hnusné. V době, kdy nemalá část našich lidí v uniformě truchlí nebo tiše myslí na něj a jeho rodinu, se prostě nehodí říkat – pojďme odtud utéct pryč.

2) Slovy generála Karla Řehky, bývalého šéfa českých specialních sil, který v Afghánistánu opakovaně sloužil:

„Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále... a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potencionálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží.“

3) Nejabsurdnější ale je Zaorálkovo tvrzení, že naše přítomnost v Aghánistánu je „strategicky neuvážené rozhodnutí“. Sám Zaorálek byl čtyři roky ministrem zahraničí, tedy člověkem, který měl v této celé věci zásadní slovo. Chápu, že když několik let trávíte bojem proti americkému radaru a pak až po pár letech vám asi dojde, že jste jednal jako ruský užitečný idiot, tak je to těžké. Naopak jsem si Zaorálkovy pozice k Ukrajině po ruské invazi vážil, oproti vlastizrádnému prezidentovi konečně našel na chvíli páteř.

Jak napsal generál Petr Pavel – Zaorálek mohl toto „strategicky neuvážené rozhodnutí“ sám otevřít na všech aliančních jednáních, kterých se účastnil. I teď na jaře hlasoval pro mandát pro českou misi v Afghánistánu. A nyní po útoku zrádce uvnitř základny, což se bohužel v těchto válečných zónách neděje naprosto výjimečně, se Zaorálek rozhodl udělat cirkus a vyhlásil takhle zásadní strategické rozhodnutí. Jsou to prostě jen prázdné kecy, stejně jako když přirovnal dalajlamu k henleinovcům a pak se za to musel omlouvat.

4) Zaorálek najednou naše vojáky označuje za okupanty, přičemž sám musí vědět, že si naši přítomnost legitimní kábulská vláda přeje, protože se sakra bojí Tálibánu. Čtyři roky všechno připravujete a schvalujete, pak se najednou po jednom menším a bohužel obvyklém incidentu rozhodnete a naše vojáky označíte za okupanty. To je fakt strašný a ostudný, naši vojáci, s kterými jsem včera mluvil, se za něj stydí. Připomíná mi to stejné kecy, když plánoval předělat českou lidskoprávní politiku a po ostudném fiasku se jenom začal klanět čínskému totalitnímu režimu. Nic víc.

Po dlouhé době jsem hrdý na jasná slova premiéra Babiše: „Zaznamenal jsem hlasy, že bychom měli z Afghánistánu odejít. Ne, nevzdáváme se. Neodejdeme. Teror by se pak přenesl do Evropy. Naši vojáci budou bojovat proti teroristům. Budou pomáhat našim spojencům. Nezradíme je. Budeme plnit koaliční závazky.“

5) Stále si připomínáme mnichovský komplex, pořád vyprávíme, jak je třeba řešit problém v místě původu, a teď bychom měli z boje utéct, nechat naše spojence na holičkách. Tomu se říká zbabělost.

„Náš útěk z Afghánistánu, který Zaorálek najednou navrhuje, by byl stejně hloupou chybou, jako když se prezident Obama rychle začal stahovat z Iráku a de facto umožnil nástup Islámského státu, kterému nechal místo k růstu,“ srovnává Janda politika ČSSD s bývalým americkým prezidentem. „Přesně to by se stalo v Aghánistánu, který by se vrátil do pozice velkého výcvikového tábora džihádistů, kteří by na nás ve velkém útočili u nás doma. To Zaorálek musí vědět, na pracovní úrovni v bezpečnostní komunitě je to známý fakt,“ obviňuje bývalého ministra zahraničí.

Když z Jandy zloba na politiky, kteří se chtějí stáhnout z Afghánistánu, opadla, pustil se do Zemanova seznamu k vyznamenání. Jako první si vzal na paškál novináře Erika Besta. „Erik Best dostane státní vyznamenání z rukou rezidenta Zemana, který tu systematicky pracuje pro ruské zájmy. Pan Best byl donedávna pravidelným autorem pro proputinovský konspirační projekt AC24. Všechno to dává smysl. Má důvod, proč si je oba české bezpečnostní instituce řadí do podobné kategorie,“ píše o spravovateli Fleet Sheetu ředitel Evropských hodnot.

A když už byl Jakub Janda v ruských agentech, opřel se i do Zdeňka Zbytka: „Čekám, kdy vyznamenání dostane plukovník Zdeněk Zbytek. Byl to on, kdo počátkem tisíciletí představil tehdy zkroušeného Miloše Zemana hlavnímu rektutérovi proruských kontaktů s hlubokou zkušeností v KGB Vladimíru Jakuninovi. Od té doby začaly známé ruské kultivační výlety, kdy ruské peníze platily každý rok Zemanovi týden dovolené a tolik požadovaného obdivu, který mu tehdy nikdo jiný nepřinesl. Věřím, že absolvent školy ruských zpravodajců Zdeněk Zbytek již nějaké ruské vyznamenání má, ruská služba ho nemusí předávat veřejně. To české by bylo dovršením jeho celoživotní služby Sovětskému svazu a jeho pohrobkům.“

A poslední příspěvek strávil Janda obranou české armády. „Padlý český hrdina se vrací domů,“ napsal o zemřelém vojákovi. „Armáda je náš národní tým. V uniformě s českou vlajkou naši vojáci a vojákyně nasazují život tam, kde si jako národ zvolíme, že leží naše bezpečnostní zájmy. Mám k těmto lidem obrovský respekt. Až někdy potkáte vojáka, poděkujte mu za to. A pokud nesouhlasíte s konkrétní politikou, tak se hádejte s politiky, a ne s vojáky, kteří slouží své vlasti,“ bránil armádu ředitel Evropských hodnot Jakub Janda.

autor: kas