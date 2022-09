Jsme Česko, ne ČEZko. Proč vyvážíme elektřinu? Pokud jsou Němci šílení, tak ať mají blackout, vzkazuje senátor Canov

reklama

„Voliči mě znají z dosavadní činnosti ze Senátu i z předsenátního života profesora na gymnáziu a vůbec postoje jako starosty Chrastavy,“ řekl pro ParlamentníListy.cz v neděli s tím, že právě absolvuje bleskové turné. „Navštěvuji na okamžik všech 43 obcí mého obvodu s krátkou videožádostí o podporu. V pondělí budu pokračovat v tom, co jsem dělal od 5. září, budu v Liberci na všemožných místech od pěti hodin ráno vydávat vizitky se sichrhajckou a čekají mne nějaké televizní besedy,“ shrnul Canov.

V prvním kole senátních voleb získal přes 43 % hlasů. Druhá za ním skončila kandidátka hnutí ANO Radka Loučková Kotasová s 26,4 %, která se s ním utká v druhém kole.

Jako senátor má Canov dva hlavní cíle: „Hájit zájmy obcí a jejich občanů, protože se mi vůbec nelíbí, jak odcházejí potřebné služby z venkova. V poslední době bude velký boj, aby nebyly zrušeny stavební úřady, a také jsem proti slučování policejních oddělní v Libereckém kraji. A druhý cíl je chránit ústavní právo, které mne velmi baví a zajímá a chci v Senátu pomoci dohlédnout nad Ústavou a připravovat ústavní změny, které budou rozumné,“ vysvětlil. Jednou z takových změn, kterou podporuje, je zahrnutí ústavního práva na placení v hotovosti.

Canov: Vadí mi, že vyvážíme elektřinu ven, když ji potřebujeme doma

Podle Canova mnoho senátorů za STAN ve volbách neobstojí. „Jsem rád, že jsem nominován za uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Někteří kolegové zaplatili za to, co se dělo v předchozím období,“ sdělil a zdůraznil, že Starostové pro Liberecký kraj (SLK) nemají se Starosty a nezávislými nic společného. „SLK nikdy nepatřilo pod STAN a vzniklo dříve než STAN,“ vysvětlil. Žádat nyní bude o podporu i voliče ostatních politických uskupení.

Canov by se chtěl soustředit na vyřešení energetické krize. „Vláda zaspala a za Starosty pro Liberecký kraj jsme vyzvali vládu už v červnu, aby reagovala. To se nestalo, až se zpožděním, a já doufám, že nyní se tyto kroky dějí. Věřím, že vládní krizi vláda vyřeší. Jsou dané cenové stropy, což byl velký krok kupředu a uvítal bych, kdyby se ještě snížily. Mně osobně se nelíbí už dlouhodobě politika kolem elektrické energie. Dodnes jsem nepochopil, proč vyvážíme elektřinu ven, když ji potřebujeme doma. Jsem pro, aby státu vládlo Česko a ne ČEZko. To mi vadí, a stát neovládá polovinu, ale dokonce 70 % společnosti ČEZ. Řešení je technicky složité, ale logicky jediné možné,“ sdělil.

Němci nedělají malé chyby

Vadí mu rovněž, že cenu elektrické energie vyrobené levně v České republice nakonec určuje německá burza. „To mě rozčiluje a připadá mi to, jako kdyby Kuvajt, který těží ropu, měl nejdražší naftu a benzín. Je to úplně stejně paradoxní,“ upozornil Michael Canov. Nestačí mu ani tvrzení vládních politiků, že opustit německou burzu by znamenalo ohrozit dodávky ruského plynu z Německa nebo německou energetiku. „Němci nedělají malé chyby a zrovna teď dělají další obrovskou chybu. V současné situaci chtějí zavřít poslední elektrárny. Dělají si to sami. A my musíme hájit především zájmy České republiky. A pokud jsou Němci tak šílení, že chtějí všechno zavřít, tak ať mají blackout,“ shrnul Canov.

„Mohu slíbit všem voličům i nevoličům, že jsem celých šest prvních let a dalších šest let budu do puntíku dodržovat slib senátora a jednat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí,“ dodal Michael Canov.

