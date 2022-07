Jsme Západ, Kyjevská Rus a nejsilnější země na světě. Zelenskyj se při oslavách rozjel

reklama

„Stát, v němž začala historie nezdolnosti, kterou dnes obdivuje celá Evropa a celý svět. To je náš stát. Naše země. To je Ukrajina. Historie jejího státního útvaru sahá tisíce let do minulosti. Ale teprve letos poprvé slavíme Den ukrajinské státnosti. Nepotřebujeme ohňostroje a pompéznost, abychom ukázali význam vlastní státnosti pro ukrajinský národ. Dnes ji bráníme se zbraní v ruce. Už 155 dní v řadě. Můžeme říci, že pro nás je Den státnosti každý den,“ zdůraznil prezident.

Pokud jde o historii, Zelenskyj to vidí jasně.

„(Ukrajina) je jedinou zákonnou dědičkou Kyjevské Rusi, majetku a výdobytků našich panovníků,“ poznamenal.

Ukrajina je podle něj zemí s bohatými diplomatickými i vojenskými zkušenostmi a i v duchu těchto vojenských zkušeností dnes Ukrajinci brání svůj stát na zemi, ve vodě, i ve vzduchu. Ukrajinci by podle Zelenského nikdy nevzali zbraň do ruky jako první, ale pokud jsou ohroženi, budou podle Zelenského Ukrajinci bojovat do posledního dechu. „Protože žít v zajetí pro nás není život. Být závislý neznamená být. Protože nesamostatná a nesvobodná Ukrajina není Ukrajina,“ pravil Zelenskyj s tím, že Ukrajinci nepřestanou bojovat, dokud ze své země nevyženou posledního okupanta.

„Všechny etapy dějin ukrajinské státnosti, její obrany a boje za ni lze popsat jednou větou: Existovali jsme, existujeme a budeme existovat!“ dal se také slyšet ukrajinský prezident.

„Dáme svou poslední košili, dáme vše, co máme, za to, co máme v srdci. Proto budeme za svou státnost bojovat do posledního dechu, do poslední kulky, do posledního vojáka. Ne našeho, ale vojáka nepřítele. Budeme žít, abychom bojovali, a bojovat, abychom žili. Nevzdáme se, dokud z našeho domova nevyženeme posledního okupanta. Nepřestaneme, dokud neosvobodíme poslední metr ukrajinské země. Nepolevíme, dokud neosvobodíme naši poslední vesnici, náš poslední dům, naši poslední studnu, naši poslední třešeň, naši poslední vrbu!“ rozvedl Zelenskyj myšlenku.

Rusové podle něj budou muset jednoho dne přiznat, že se svou „speciální vojenskou operací“ neuspěli. Zato Ukrajinci podle Zelenského jednoho dne ohlásí vítězství ve válce.

Zelenskyj v Den ukrajinské státnosti promluvil i k poslancům.

„Jsme občany nejsilnějšího státu na světě. Státu, který je ve válce. Státu, který se zároveň reformuje. A státu, který zajistil nejsilnější sjednocení demokracií v dějinách,“ sdělil Zelenskyj poslancům.

Právě Ukrajina, která bojuje proti ruské agresi již 155 dní, přetavila ideály Západu do praxe a jala se bránit svou svobodu se zbraní v ruce.

„Zajistili jsme, aby hodnoty svobodného světa nezůstaly pouhou rétorikou a skutečně začaly pracovat na ochraně civilizace. Díky nám se Evropská unie stala nejjednotnější za všechna léta své existence a díky naší síle je stále silnější. Zajistili jsme, aby všichni tyrani tohoto světa viděli potenciál demokracie. To jsme udělali my, občané Ukrajiny,“ sdělil Zelenskyj poslancům.

Ruská armáda je podle Zelenského zaslepena ambicemi, pročež si neuvědomila, že na Ukrajině narazí na rozhodný odpor. Ukrajinci podle něj vždy snili o tom, že si budou vládnout sami, že jim už nebude vládnout nikdo jiný. A teď tento sen mění ve skutečnost.

„Tohle je náš čas! My tento sen uskutečníme. Nestaneme se novou legendou hrdinného odporu, ale státem vítězů. Ne 300 Sparťanů, hodných filmů, knih a divadelních her, ale mnohamilionový národ -hrdina, který je hoden života, hoden vítězství a který bude učit ostatní ve světě, jak se bránit a jak vítězit,“ pravil ukrajinský prezident před ukrajinskými zákonodárci.

Poté poděkoval všem partnerům Ukrajiny z větších i menších zemí, z EU i mimo EU, za pomoc, kterou Ukrajině poskytují. „Jsem vděčný všem, kteří pomáhají Ukrajincům zničit zlo!“ zdůraznil a jedním dechem dodal, že „Ukrajina je jediný stát na světě, který má odvahu porazit Rusko“.

Vedle toho prý Ukrajina jasně ukázala, že patří do rodiny evropských států a kandidátského statusu na členství v EU dosáhla v rekordně krátkém čase. Zelenskyj vyjádřil naději, že se Ukrajina co nejrychleji stane i plnohodnotným členem EU. Proto se Ukrajina co nejrychleji snaží implementovat do svého legislativního řádu.

„Ukrajina vždy byla Evropou. Naše hodnoty byly vždy evropské. Naše zkušenosti s budováním státu z různých dob jsou evropskými zkušenostmi. A nyní jsme dospěli do bodu, kdy se náš státní systém institucionálně stává Evropou,“ uvedl Ukrajinský prezident.

Sbližování legislativy Ukrajiny k legislativě EU se podle ukrajinského prezidenta projevuje i v procesu „deoligarchizace“, v němž jde o to, aby se i dříve mocní oligarchové dostali pod kontrolu společnosti.

Ale tím sbližování Ukrajiny s EU nekončí.

Oznámil také, že Ukrajina zakládá svou vlastní College of Europe, instituci partnerskou k již existujícím College of Europe v Bruggách a Natolinu, které připravují odborníky pro práci v institucích EU a členských států.

„Ukázali jsme sílu v bitvách a sjednotili svět těmi nejlepšími emocemi, které lidé mají. Bojujeme proti teroru okupantů, bráníme lidskost pro všechny národy. Zaručujeme, že hranice Evropy se už nikdy neposunou dál na západ, než je naše východní státní hranice. A staráme se o to, aby naše státní a veřejné instituce byly vyspělé,“ konstatoval prezident.

„Musíme být hodni výšky našeho národa, všech jeho generací a tisícileté váhy naší státnosti. Blahopřeji vám všem k svátku! Jsem vděčný našim hrdinům. Sláva Ukrajině!“ uzavřel svůj projev před poslanci.

Ve své třetím a posledním vystoupeni ze Dne ukrajinské státnosti Zelenskyj konstatoval, že žádný jiný stát nevložil tolik peněz do teroristických akcí jako Ruská federace. Rusové odpálil své rakety na Kyjev, Mykolajiv a další města.

„Chci poděkovat americkým senátorům, kteří jednomyslně schválili rezoluci vyzývající ministerstvo zahraničí USA, aby uznalo Rusko za státního sponzora terorismu. Můžete si vzít kterýkoli den na Ukrajině - dnešní nebo jakýkoli jiný po 24. únoru - a přesvědčit se, že nikdo na světě neinvestuje do terorismu více než Rusko. To skutečně potřebuje právní reakci na celosvětové úrovni. A neexistuje žádný racionální důvod, proč by k takové reakci nemělo dojít, zejména ve Spojených státech,“ uvedl Zelenskyj.

Oznámil také, že hovořil s ekumenickým patriarchou Bartolomějem a poděkoval mu za jeho modlitby za Ukrajinu, za přání vítězství a míru a zdůraznil, že Ukrajina nad ruskými agresory rozhodně zvítězí.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině".

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

