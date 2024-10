Jurečka chce přidat politikům. A Pekarová „zase na výletě“. Lidé už ve varu

Markéta Pekarová Adamová je společně se zástupci českých firem a univerzit na pracovní návštěvě Singapuru a Filipín. „Naším společným cílem je posílit ekonomické vazby s těmito klíčovými partnery v jihovýchodní Asii,“ tvrdí Pekarová Adamová.

Šéfka Sněmovny kromě jednání s vrcholnými politickými představiteli Singapuru včetně prezidenta stihla i návštěvu botanické zahrady, kde byl Česku věnován strom. „České republice byl věnován strom v úchvatných Gardens by the Bay. Malý kousek naší země je ode dneška v srdci Singapuru. Příroda nezná hranice a spojuje nás všechny,“ uvedla na síti X Pekarová Adamová.

České republice byl věnován strom v úchvatných Gardens by the Bay. Malý kousek naší země je ode dneška v srdci Singapuru.



Příroda nezná hranice a spojuje nás všechny. ?????????? pic.twitter.com/WIrTq8RNCj — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 8, 2024

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle lidí už je šéfka TOP 09 zase na výletě za státní peníze. „To je zase na výletě???? Cestovka…,“ stojí v jednom z mnoha podobných komentářů.

To je zase na výletě????Cestovka ,,, — mlecnadraha1 (@mlecnadraha1) October 8, 2024

„Konečně nám věnovali strom, děkujeme za vaši práci, Markéto!!!!!!!!!!“ píší lidé ironicky.

???????????????????? konečně nám věnovali strom, děkujeme za Vaši práci @market_a !!!!!!!!!! — IREN (@IIREENN) October 8, 2024

České občany nadzvedla také zpráva, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje pro příští rok nárůst platů vrcholných politiků a ústavních činitelů o 14 procent. Například plat řadového poslance by se tak zvýšil o 14 tisíc na 116 000 korun a plat prezidenta republiky by mohl narůst o 47 tisíc korun a dostal by se na úroveň 388 000 korun. Státním zaměstnancům přitom vláda odklepla jednotné navýšení 1 400 korun, což je pro většinu lidí přilepšení v řádu jednotek procent.

Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové je to plivnutí do tváře lidem. „Naprosto neuvěřitelné! Ministr Marian Jurečka navrhl zvýšení platů politiků téměř o 14 %. Ano, v době, kdy Češi rekordně zchudli, v době, kdy dokola poslouchají, že uskromnit se musejí všichni, jim vláda Petra Fialy takto plivne do tváře,“ reagovala Schillerová.

Naprosto neuvěřitelné! Ministr @MJureka navrhl zvýšení platů politiků téměř o 14%. Ano, v době, kdy Češi rekordně zchudli, v době, kdy dokola poslouchají, že uskromnit se musí všichni, jim vláda @P_Fiala takto plivne do tváře. pic.twitter.com/2nTzR3PX0t — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 8, 2024

A souhlasí i tradiční kritik Miroslav Kalousek, podle nějž není teď na zvyšování vhodná doba. „Což o to, vrcholní představitelé mají být dobře placeni. Vzhledem k počtu osob je to rozpočtově bezvýznamné. Hádky o platy politiků jsou vždy přehlídkou populismu. To všechno je pravda. Přesto si myslím, že dnes je na to hodně nesprávná chvíle,“ uvedl Kalousek.

Což o to, vrcholní představitelé mají být dobře placeni. Vzhledem k počtu osob je to rozpočtově bezvýznamné. Hádky o platy politiků jsou vždy přehlídkou populismu.

To všechno je pravda. Přesto si myslím, že dnes je na to hodně nesprávná chvíle. https://t.co/0lDPPZh5jx — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 7, 2024

Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo tvrdí, že jde o ukázku neskutečné arogance. „Důchodcům chtějí vládní politici příští rok přidat stokoruny, zaměstnancům kolem tisícovky a sobě? Sobě přidají desítky tisíc! Neskutečná arogance moci od lidí, kteří tvrdí, že stát je na tom špatně a musí šetřit!“ kritizuje Ďurčo.

Důchodcům chtějí vládní politici příští rok přidat stokoruny, zaměstnancům kolem tisícovky a sobě? Sobě přidají desítky tisíc! Neskutečná arogance moci od lidí, kteří tvrdí, že stát je na tom špatně a musí šetřit! https://t.co/tlhbqYD3cQ pic.twitter.com/NcKf1ldjyo — Roman Ďurčo (@DurcoRoman_Kovo) October 8, 2024

Psali jsme: Maláčová (SOCDEM): Tohle je naprostý výsměch běžným pracujícím lidem Babiš (ANO): Opět navrhnu zmražení platů Prezident 388 tisíc měsíčně, premiér 312, stojí v návrhu. I Kalousek se chytá za hlavu Jurečka (KDU-ČSL): Díky navrhovanému kompromisu mohli zaměstnanci dostat víc