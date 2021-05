Kalousek: Hamáčku, zabal to. Tohle se ustát nedá

reklama

„Co tam máte dál, pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval,“ napsal Hamáček na twitteru poté, co Netolický v rozhovoru pro DVTV prohlásil, že o kauze Vrbětice na schůzce nepadlo ani slovo a žádné důkazy o domnělém zobchodování Vrbětic Netolický nemá.

Co tam máte dál, pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 6, 2021

Podle novináře Patrika Eichlera znamená celá kauza pro server Seznam zprávy jen minusové body. „Pro Seznam jen minusové body,“ napsal stručně na nová odhalení.

Pro Seznam jen minusové body. pic.twitter.com/jc3fbjDa7Q — Patrik Eichler (@EichlerPatrik) May 6, 2021

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že svědectví Netolického není nijak silným argumentem, si myslí také publicista Martin Malý. „No, tak Seznam žádnej silnej kalibr nevytáhnul. To, že Hamáček chtěl jet do Ruska pro Sputniky, aby si naklonil voliče, to bylo jasné už tehdy, ale ta linka ‚...výměnou za Vrbětice‘, o které to celé je, se z toho tak trochu ztrácí, že?“ reagoval Malý.

No, tak Seznam žádnej silnej kalibr nevytáhnul. To, že Hamáček chtěl jet do Ruska pro Sputniky, aby si naklonil voliče, to bylo jasné už tehdy, ale ta linka „...výměnou za Vrbětice“, o které to celé je, se z toho tak trochu ztrácí, že? — Martin Malý (aka ADent) (@adent) May 6, 2021

„Silná tvrzení žádají silné důkazy,“ přidal se novinář MF Dnes Jakub Mikel.

Silná tvrzení žádají silné důkazy. — Jakub Mikel (@jakub_mikel) May 6, 2021

Mnozí si ovšem myslí, že se Jan Hamáček ve svých verzích ztrácí a měl by to raději vzdát. Podle exposlance Miroslava Kalouska (TOP 09) sice Netolický nehovořil o vlastizradě, ale stejně usvědčil Hamáčka ze lží. „Jednoznačně rozbíjí Tvoji báchorku o tom, že ta cesta byla jenom kamufláž. Mně je jedno, co jsi tam chtěl dělat. Úplně stačí, že jsi tam chtěl letět, když už jsi věděl o Vrběticích. Věř zkušenému a zabal to. Tohle se ustát nedá,“ radí Kalousek.

To neříká, ale jednoznačně rozbíjí Tvoji báchorku o tom, že ta cesta byla jenom kamufláž. Mně je jedno, co jsi tam chtěl dělat. Úplně stačí, že jsi tam chtěl letět, když už jsi věděl o Vrběticích. Věř zkušenému a zabal to. Tohle se ustát nedá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 6, 2021

Komentátor Petr Honzejk se zase Hamáčka ptá, za co jiného tedy chtěl Hamáček milion ruských vakcín směnit. „Dobrý den, mě by zajímalo, co jste přesně chtěl Rusům za ten milion Sputniků slíbit? V situaci, kdy už věděli, že víme o Vrběticích?“ ptá se Honzejk.

Dobrý den, mě by zajímalo, co jste přesně chtěl Rusům za ten milion Sputniků slíbit? V situaci, kdy už věděli, že víme o Vrběticích? — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 6, 2021

Hamáčkovi nevěří ani bývalý europoslanec Petr Ježek. „Svědek rozbil pohádku o kamufláži. Těžko byste na potkání vyprávěl o výměnném obchodě. Ale je úplně jednoduchý způsob, jak se bránit proti informacím Seznam zprávy, pokud jsou nepravdivé: Nechat vyslechnout účastníky schůzek na MV příslušnými institucemi v příslušném režimu,“ napsal Ježek Hamáčkovi, že Netolického svědectví přece jen znamená pro vicepremiéra problém.

Svědek rozbil pohádku o kamufláži. Těžko byste na potkání vyprávěl o výměnném obchodě. Ale je úplně jednoduchý způsob, jak se bránit proti informacím @SeznamZpravy, pokud jsou nepravdivé: Nechat vyslechnout účastníky schůzek na MV příslušnými institucemi v příslušném režimu. — Petr Ježek (@JezekCZ) May 6, 2021

Psali jsme: „Až po uši v ho*nech.“ Zlý den Janka Kroupy: Mával tajným důkazem, který hned vybouchl Senátor Hilšer: Nelze zůstat v rovině tvrzení proti tvrzení „Babiš je nas..., já přivezu Sputnik,“ řekl Hamáček, Kroupův trumf: Utajený člen ČSSD Senátor Czernin: Ministře Hamáčku, vy byste snad handloval i s Hitlerem o pohraničí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.