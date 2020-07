Kalousek: Zvyknout se dá i na šibenici. Líbí se mi monarchie

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek považuje za vyznamenání to, že si jej podle jeho slov Babišova propaganda vybrala za arciďábla. Uvedl to v rozhovoru pro server G.cz.

Kalousek je pro řadu lidí záporákem číslo jedna. Dá se na to podle jeho slov zvyknout? „Tak říká se, že zvyknout se dá i na šibenici. On každý autoritativní režim potřebuje svého spasitele a svého arciďábla. A to, že si Babišova propaganda vybrala jako arciďábla mě, můžu považovat za vyznamenání, že mě brali jako tak nebezpečného soupeře. To, že se jim to podařilo a je tady spousta lidí, kteří šíří sprosté pomluvy… na to si nezvyknete nikdy. Pamatuji si, když chodily řetězové maily s mými vilami. Jedna patřila Billu Gatesovi, jedna arabskému šejkovi… a dokonce si tvůrci dali záležet, aby v interiéru visel portrét můj a Karla Schwarzenberga. Já jsem se taky smál jako teď vy, ale když jsem viděl ty zástupy lidí, kteří tomu věřili, tak mi bylo úzko,“ poznamenal v úvodu rozhovoru Kalousek.

Ten již v příštích volbách do poslanecké sněmovny nechce kandidovat, nebojí se však, že by se neuživil. Ve straně TOP 09 zůstává. „TOPka je naše dítě, a skromně předpokládám, že náš hlas bude v budoucnu minimálně zvažován,“ řekl k tomu, že nechce kandidovat již ani čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

V rozhovoru si také Kalousek zavzpomínal – a to na devadesátky, kdy se přiznal, že po nich cítí nostalgii. „Je to samozřejmě také tím, že jsem byl o třicet let mladší, že jo. Ale jednak to byla úžasně vzrušující doba, celý ten přechod od centrálně plánované ekonomiky… V jiných socialistických státech byly aspoň drobné živnosti, u nás bylo absolutně všechno státní, takže ten přechod na tržní ekonomiku byl vzrušující. A současně jsme byli opilí svobodou, kterou jsme si ještě pár let předtím neuměli představit. Mimořádná doba to byla, jsem rád, že jsem ji mohl prožít jako úředník a politik,“ poznamenal.

Následně už se pak vyjádřil k aktuálnějším věcem, a to ke schodku státního rozpočtu. Považuje za naprosto skandální navýšení deficitu ze 300 na 500 miliard. Vadí mu mimo jiné také to, že vláda odmítá sesekat provozní náklady. „Vláda nemá nejmenší snahu na svých provozních výdajích ušetřit ani korunu. Daňoví poplatníci ořezávají výdaje na dřeň a z těch daní se platí blahobytné rozpočty z roku 2019, to je strašná arogance ze strany vlády. Ušetřily by se tím nižší desítky miliard, ale i jako gesto by to mělo smysl,“ podotkl

Závěrem pak přišla i netradiční otázka – na monarchii. „Mně se líbí systém konstituční monarchie. Obdivuji sociální demokraty ve Švédsku, kteří když se dostali po druhé světové válce k moci, zachovali konstituční monarchii, čímž ušetřili svůj národ trapného úkolu každých pět let vybírat prezidenta,“ uzavřel.

