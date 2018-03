Kalousek nastoupil k pultíku a spustil kanonádu kvůli Murínovi. Pak přišel šéf Pirátů a provedl něco, co Sněmovna nepamatuje

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska se premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) snaží zastrašit policejní složky kvůli svému trestnímu stíhání, a právě proto chce odstavit šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína z postu. Kalousek v této souvislosti promluvil dnes k poslancům a poprosil je, aby si do programu své nynější schůze zařadili mimořádný bod: Informace předsedy vlády o zbavení funkce ředitele GIBS. Jenže poslanecký klub hnutí ANO k jeho návrhu vznesl veto, takže se o bodu ani nemohlo hlasovat. To ale nebylo vše, co si dnes poslanci na začátku jednacího dne vyčítali...

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek chce, aby odstavení šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) řešila Sněmovna. A když to nebude možné v mimořádném bodu, prý sebere podpisy, aby se „kauza Murín“ řešila na mimořádné schůzi.

„Jak jsme se mohli včera dozvědět ze sdělovacích prostředků, po sérii výhrůžek a nátlaků bylo zahájeno správní řízení s ředitelem GIBS, a to správní řízení povedou zaměstnanci Uřadu vlády a ředitel GIBS se pak bude moci odvolat k premiérovi. Jde tady o snahu politicky ovlivnit institut, který má být politicky nezávislý,“ poznamenal k tomu dnes Kalousek.

„To postavení mimo funkci, kterého se chce premiér dopustit vůči plukovníku Murínovi, nemá oporu v zákoně. Služební zákon jasně vyjmenovává důvody, pro které je možné něco takového udělat. Jsem přesvědčen, že pro to nemá oporu v zákoně a měl by zkusit přesvědčit Sněmovnu, že k tomu oporu má,“ řekl dále Kalousek.

Pokud se prý celá věc spojí se střetem zájmů premiéra a když se vezme v úvahu i autentický výrok předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka o tom, že vyšetřovatel Nevtípil bude trestně stíhán, pak podle Kalouska má TOP 09 „vážné obavy, že nejde jen o toto, ale i o snahu zatlačit a zastrašit policii a ovlivňovat bezpečnostní složky státu“. „Poslanecká sněmovna nemůže toto činění přejít a musí se tomu věnovat,“ zdůraznil Kalousek.

Premiér Babiš zahájil v pondělí s Murínem kázeňské řízení kvůli spáchání údajného přestupku. O jaký přestupek by mělo jít, není jasné. Jde o neveřejné řízení. Babiš ale již dříve veřejně prohlásil, že v šéfa GIBS ztratil důvěru. Označil ho při tom za „ohrožení demokracie“ a „bezpečnostní riziko“. Minulý týden Babiš řekl, že ho dočasně zprostí výkonu služby.

Tvrzení Babiše, že Murín je prý „ohrožením demokracie“, ale Kalousek dnes dopoledne označil za skandální. „To je tak silné vyjádření, že pokud to nemá být jenom nesmyslná pomluva a šikana, tak se to musí podrobně vysvětlit,“ řekl předseda poslanců topky.

Jenže poslanecký klub hnutí ANO k návrhu Kalouska na zařazení výše zmíněného mimořádného bodu do programu vznesl veto, takže se o návrhu nakonec ani nehlasovalo. Sám premiér se na dnešní jednání Sněmovny omluvil „z pracovních důvodů“.

To ale nebylo vše, co se dnes na začátku schůze dolní komory odehrálo. Opoziční ODS – a poté i TOP 09 – žádala zařadit bod, v němž vyzývá vládu v demisi a šéfa diplomacie Martina Stropnického (ANO), aby reagovali na tvrzení Ruska, že jed použitý v Británii k pokusu o vraždu někdejšího dvojitého agenta a jeho dcery mohl pocházet z České republiky. Zařazení bodu iniciovala Jana Černochová z ODS, která se při tom tvrdě opřela do ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO).

„Pokud náš spojenec tvrdí, že cizí mocnost na jeho území provedla chemický útok, tak máme za to, že bychom neměli nečinně přešlapovat na místě a že by naše vláda i její představitelé, byť jsou v demisi, k tomu neměli mlčet. Bohužel vyjádření pana ministra zahraničních věcí Martina Stropnického svým způsobem navazuje na jeho působení na Ministerstvu obrany, kdy se jeho strategie v řízení a dělání důležitých kroků prakticky celé jeho funkční období nesla v duchu, že pro něj neexistuje problém, který by se nedal vysedět. To je ale pro nás nepřijatelné!“ burácela Černochová.

Její ostrá slova si ale Stropnický nenechal líbit. „Důrazně se ohrazuji proti tomu, že Ministerstvo zahraničí k tomu nezaujalo žádný postoj. My jsme to odsoudili mezi prvními. A já odmítám nějaké ideologické závody, kdo bude čtvrtý, třetí, druhý nebo osmý, ale byli jsme mezi prvními, kdo to příkře odsoudil, kdo vyjádřil Británii naprostou solidaritu,“ řekl mimo jiné Stropnický.

... my vám taky neříkáme strejdo!

Korunu všemu nasadil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Dnes je mezinárodní den štěstí, tak tady hnutí ANO dodávám jednu kuchařku,“ řekl Bartoš za debatním pultíkem, a to v souvislosti s nedávným tvrzením Andreje Babiše, který na mimořádné schůzi vmetl poslancům, ať mu připraví kuchařku, jak s nimi má jednat. Pirátská strana to vzala doslova a kuchařku pro Babiše opravdu připravila. Bartoš následně ubezpečil všechny poslance, že „kuchařku Pirátů“ dostanou do svých e-mailů jako e-book.

Web novinky.cz následně přiblížil, že Piráti Babišovi v publikaci například radí, aby říkal pravdu jak poslancům, tak veřejnosti. „Když vaši koaliční partneři zvýší důchody a vy jste jako ministr financí zásadně proti, nemůžete najednou před volbami tvrdit, že jste důchody zvedl vy. Sice vám to může přidat nějaké hlasy, ale někteří lidé vás pak mohou považovat za lháře. A to byste přece nechtěl,“ vzkazují Piráti Babišovi, jenž by měl prý také odpovídat na otázky, na které se ho ptají a zároveň by se měl vyvarovat nálepkování. Tato rada se týká zejména předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, jehož Babiš několikrát označil „za nového Kalouska“.

„Jakub Michálek je originál, žádný remake nikoho. Namísto nálepkování byste se mohl pokusit o věcnou debatu a argumentaci. Je to sice o poznání složitější, ale o to profesionálněji pak budete působit,“ doporučují Piráti v knížečce.

Jako bonbónek nakonec Piráti napsali: „Neříkejte nám kluci, my Vám taky neříkáme strejdo (a navíc máme i holky)!" Babiš totiž pirátské poslance několikrát oslovoval ve Sněmovně „kluci“.

autor: Olga Böhmová