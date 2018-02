,,Si to přečtětě!" Naštvaný premiér Babiš vystoupil před novináři a bylo zle. Zapojen Ivan Langer

Babiše velice mrzí, že se v médiích rozjíždí nesmyslné spekulace o souvislosti případných personálních změn v bezpečnostní inspekci a vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. „Já naprosto odmítám tuto souvislost,“ řekl kategoricky premiér. Čapí hnízdo podle něj dozoruje státní zastupitelství. „Je tam podaná stížnost a nemá to s GIBSem nic společného,“ ujistil.

„Mě velice mrzí, že média neudělala ani tolik práce, aby řekla občanům, co to vlastně je GIBS,“ spustil poté. A pustil se proto sám do informování veřejnosti: „Je to produkt pana Langera, ODS. Vzpomeňte si na politickou krízu 2010, kdy Věci veřejné chtěly odvolávat policejního prezidenta Martinů a tehdejší ministr vnitra Radek John požadoval jmenování nového policejního prezidenta,“ připomínal. Dohoda, kterou tehdy posvětil prezident Klaus, podle Babiše vypadala tak, že Véčkům zůstane vnitro, a ODS si vytvoří GIBS, aby měla touto cestou kontrolu nad policií. Od té doby funguje inspekce bezpečnostních sborů pod předsedou vlády, kterým je v současnosti on, a musí tedy inspekci řešit.

Pokud jde o osobu současného šéfa inspekce Michala Murína, má prý Babiš velké pochybnosti. „Mám velké pochybnosti o jeho profesionální a morální integritě,“ sdělil Babiš novinářům. Svá podezření má opřená o průkazné důkazy z dokumentů, které bohužel podle zákona nemohou být zveřejněny.

„Ztráta důvěry v plukovníka Murína u mě byla vyvolána dokumentem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,“ upřesnil. V tomto dokumentu měl být podán návrh na opatření, které bylo na Úřadě vlády vyřízeno značně nestandardním způsobem. Své pochybnosti chce premiér vysvětlit poslancům z Bezpečnostního výboru, kam by měl přijít 15. 3.

„Tu kauzu vyšetřuje Vrchní státní zastupitelství v Praze. A je to velice závažná kauza,“ varoval. Dokonce prý natolik závažná, že premiér považuje za nutné kvůli tomu svolat Bezpečnostní radu státu. Zároveň žádá o schůzku nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. A jak dodal, i Zeman práci GIBS kritizuje. „Ze strany GIBS docházelo k různým pochybením, která byla státním zastupitelstvím vytýkána a následně projednávána,“ citoval premiér z dokumentů vyjádření nejvyššího státního zástupce.

„Vícerí z vás tu jedete kampaň Čapí hnízdo, a přitom to nemá nic společného. Tak zkuste trošku dělat objektivní novinařinu,“ rozhlédl se po přítomných žurnalistech. „Když už nic, tak jste si mohli aspoň vybrat tohle z iRozhlasu. A iRozhlas, ten mě skutečně nemá rád, jo?“ mával v ruce vytištěným textem s fotografií sebe a Milana Chovance.

Text pochází z dubna 2017 a Babiš se v něm podle svých slov k osobě Michala Murína vyjádřil jasně. „Já se strašně divím, že takový člověk zastává takovou funkci,“ divil se, zatímco si slinil prst a snažil se nalistovat ve složce papírů příslušný list.

„Budu velmi rád, když si nastudujete historii GIBSu, jo?“ vyzval novináře. Citoval z někdejších slov deníku MF DNES, kde jakýsi sociální demokrat říkal, že si premiér Sobotka výslovně přeje, aby se šéfem GIBS stal Michal Murín. A mělo se to stát rok a půl předtím, než byl Murín do funkce jmenován.

„A když si to o panu Murínovi najdete, tak by taky bylo dobré, abyste to zveřejnili. Tak já vám děkuju za pozornost,“ sundal si premiér brýle a čekal na dotazy.

První se přihlásila redaktorka České televize. Ta už měla informace, že Piráti chtějí ve čtrtek kvůli Murínovi interpelovat premiéra Babiše a zdůvodnění „ztráta důvěry“ považují za irelevantní. Premiér její dotaz moc nechápal. Neví prý, o koho z Pirátů se jedná a jak přišel na to, že důvodem je pouze „ztráta důvěry“, citovaná redaktorkou.

„Pan Murín se nějak vyjádřil, já jsem s ním v nějakém vztahu pracovním, tak jsem mu napsal nějaké dopisy, a rád samozřejmě Pirátům odpovím,“ ujistil. Jeho vystoupení na tiskové konferenci je podle něj takovou odpovědí, takže by bylo užitečné, aby si pirátský tazatel nastudoval to, o čem Babiš mluvil.

„Ať si nastuduje tu historii, proč vznikl. Kdyby tady nebylo rozdělování moci mezi ODS a VV, tak by ten GIBS vůbec neexistoval,“ zopakoval.

„Můžete mi říct nějaké konkrétní důvody, teda?“ vyzvala jej redaktorka. „Vy jste mě asi neposlouchala,“ kroutil hlavou Babiš. Pak se nabídl, že své předchozí vyjádření pro veřejnoprávní redaktorku zopakuje znovu, a znovu vytáhl vytištěný článek webu iRozhlas.

„Můžu to přečíst znova,“ pokrčil rameny, zalistoval papíry a začal číst svůj výrok z roku 2017. „Jak napsala Mladá fronta DNES, pan Chovanec splnil přání pána premiéra Sobotku,“ zopakoval.

„Já bych byl rád, abyste trošku sledovali, jak se chová naše protikorupční hnutí,“ doporučil dále žurnalistům s tím, že protikorupční hnutí mnoho lidí znepokojuje. „My bojujeme proti korupci. Hlavně zdravotnictví. Doporučoval bych, abyste si nastudovali zprávu o korupci Evropské komise z roku 2013. A tito lidi stále ovládají naše zdravotnictví,“ varoval. „Nebo Českou poštu. CzechInvest, šéf CzechInvestu byl přece dosazen panem Mládkem. My jsme tam teď udělali výběrové řízení, hlásí se nám 22 lidí. Takže pokud budeme dělat nějaké změny, tak tam určitě budeme dělat výběrová řízení,“ slíbil.

Mezitím už se k druhému dotazu chystaly Hospodářské noviny. Jejich redaktor měl dotaz, proč vláda nepočká, dokud nebude mít důvěru. Druhý dotaz směřoval k potvrzení nebo vyvrácení Murínových slov, podle kterých mu měl Babiš slíbit, že „když se dohodneme, bude to bez skandálu“. A třetí dotaz byl, proč začal Murín vadit Babišovi zrovna teď, když už je ve funkci několik měsíců.

„Já na nikoho netlačím. Já to nechci komentoval, já se odkazuji na dokumenty od vrchního státního zastupitelství a na kárné řízení, které doporučili zaměstnanci Úřadu vlády, a které neproběhlo,“ zdůraznil. Poslancům na výboru, jednajícím v utajeném režimu, to prý sdělí velice rád.

Dotaz pokračoval, zda je dobře, když premiér, který nemá důvěru, dělá tak zásadní kroky. Navíc ve chvíli, kdy je trestně stíhaný.

„Já jsem to řekl na začátku, pane redaktore, ale evidentně stě neposlouchal,“ opáčil Andrej Babiš. Kauza Čapí hnízdo podle něj nemá s GIBS nic společného a řeší ji státní zástupce. „Nevím, jestli jste to teďka pochopil. Pochopil stě to?“ zajímal se. „Tak se mě neptejte na nesmyslné otázky a nastudujte si, co tady dělala ODS v demisi. Sto deset miliard pohledávka za Nomurou, kterou pan Tlustý s Topolánkem odpustili, a tak dále.“ Hnutí ANO podle předsedy bojuje proti korupci a neefektivnosti. Znovu se vrátil k České poště, kde se dělají miliardové zakázky a pošťačky pak berou 14 tisíc a ještě jim lidé sprostě nadávají, protože balíky chodí pozdě. „Ta firma je v rozkladu, Nemá žádnou koncepci. Byly tam podivné zakázky, bylo tam podezření z korupce. Někdo to řídil. Z pozadí. Tak zkuste být objektivní,“ vyslovoval dramaticky již trochu otrávený premiér.

Petr Vašek z České televize se pak ptal, zda to Babiš probíral s policejním prezidentem a zda ten není také v ohrožení.

Pane Vašku, mě ta otázka překvapuje. Víte, jaký je rozdíl mezi policejním prezidentem a šéfem GIBS? Že GIBS spadá pode mě, a prezidium pod Ministerstvo vnitra, takže jsem se s ním nesešel, ani se nesejdu,“ ujistil.

„Pan Murín je můj podřízený, podle zákona,“ zdůraznil ještě premiér.

Pak ještě čelil dotazu, zda chystá mezi svými podřízenými nějaké další změny. Babiš se ohradil, že on žádné zásadní změny nedělá. „Podívejte, já přišel na Úřad vlády a byla tam buňka Lidového domu. To byli lidi, kteří pracovali pro ČSSD. Za vaše peníze. A já jsem si tam nepřivedl z hnutí ANO nikoho,“ připomněl. Ponechal si dokonce i státního tajemníka pro EU Chmelaře, kterého podědil pro Bohuslavu Sobotkovi.

Další dotaz na Murína měl redaktor MF DNES. „Já už neví, jak vám to říct. Četl jstě to?“ vytáhl znovu vytištěný článek. „Tak si to přečtětě,“ doporučil. „Já už nevím, co mám k tomu říct. Pokud byste si dohledali věci, tak byste možná mohli o nich psát,“ krčil rameny.

