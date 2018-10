Kalousek přirovnal zvolení Zemana k úmrtí v rodině. Byl by prý dotčen, pokud by dostal pozvánku na Hrad

23.10.2018 23:00

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka Hrad na nedělní ceremoniál udílení státních vyznamenání při příležitosti 100 let založení Československa podle serveru iROZHLAS.cz nepozvala jen několik málo lidí. Podle Ovčáčka jde o ty, kteří se dosud nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do funkce prezidenta. Mezi dotčenými figuruje například Miroslav Kalousek. Ten by se podle svých slov cítil dotčen, kdyby naopak pozvánku dostal.