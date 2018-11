Kalousek se bojí pendreků a mlácení

Radek Vondráček si ve studiu webu Reflex.cz povídal s redaktorem Čestmírem Strakatým, který se Vondráčka ptal, zda se nebojí 17. listopadu a protestů proti Babišovi. Připomněl mu protesty 21. srpna před Českým rozhlasem.

Vondráček jej upozornil, že 21. srpna zaznívaly „opravdu těžké vulgarismy“. A to ve chvílích, kdy se kladly věnce a připomínala se památka těch, kteří na onom místě položili život. „Bylo to nedůstojné. Nebylo to vyjádření politického názoru, bylo to za hranicí jakéhokoliv vkusu,“ myslí si Vondráček. Pískání při Babišově projevu by byl schopen pochopit, ale narušování piety ne.

„Tohle není demokracie, tohle není svoboda projevu,“ řekl redaktorovi. Ten s upřeným pohledem opakoval: „A nebojíte se toho 17. listopadu?“ Vondráček jej ujistil, že se nebojí. „A pokud tu bude jedna skupina přesvědčovat, že její pravda je ta jediná správná, tak je to paradoxně ukázka nedemokratického chování,“ dodal. Demokracií podle něj je především nechat i druhého říci svůj názor.

Redaktor mu vyjmenoval, co všechno Andrej Babiš z jeho pohledu napáchal (spolupráce s komunisty, trestní stíhání) a zajímalo jej, zda ty protesty nejsou namístě.

Čestmír Strakatý, moderátor

Podle Vondráčka jsou nemístně agresivní. Připomněl výrok Masaryka, že demokracie je diskuse, a tyto hlasité a agresivní projevy podle něj nejsou o dialogu.

Jeho rozhovor, který se objevil i na webu E15.cz, zhlédl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který si z Vondráčkových slov vyvodil, že „v demontáži demokracie jsme zase o kus dál“.

Podle Kalouska musely podobným „hlasitým projevům z ulice“, které Vondráček kritizuje, čelit všechny vlády. „Poprvé si ale vysoký ústavní činitel dovolil říct, že je to nedemokratické,“ rozčiluje se bývalý ministr financí.

A za rohem už tuší represe proti „agresivním demonstrantům“, takové, které už z minulosti známe. „Mlátičky s pendreky a vodními děly nastoupí kdy, pane předsedo?“ ptal se dramaticky.







