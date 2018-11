„To zas bylo nablito.“ Až se bojíme napsat, jak se Jaromír Soukup vypořádal s ohlasy na Zemanovy medaile

06.11.2018 11:04

V posledním Týdnu Jaromíra Soukupa se moderátor a generální ředitel TV Barrandov v jedné osobě pustil do „lepšolidí“ a jejich reakce na Zemanovo vyznamenávání. Kdo je podle Soukupa „lepšočlověk“? Například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Otírání se o Zemana je poslední životní radost, co Mirdovi zbyla,“ pravil moderátor. A nezůstalo jen u něj. Soukup se pustil i do Zdeňka Šarapatky z rady ČT a také to od něj schytal Pavel Šafr ze serveru Forum24.