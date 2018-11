Šok: Kalousek se ve sněmovně zastal Zemanova Hradu. Byli jsme u toho, jinde nenajdete

Na dnešním zasedání rozpočtového výboru se poslanci zabývali mimo jiné i rozpočtem prezidentské kanceláře na rok 2019. Kromě navýšení platu hlavy státu se diskuse vedla zejména ohledně kontroverzního prodeje kamene z lomu, který je součástí Lánské obory. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík hovořil o trestném činu, za Hrad se ale postavil ten, od koho by to nikdo nečekal – Miroslav Kalousek.

Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Petr Mužák členům rozpočtového výboru představil detailní rozpočet Kanceláře prezidenta republiky pro příští rok. Omluvil rovněž kancléře Vratislava Mynáře, který se nemohl jednání zúčastnit z pracovních důvodů.

Kancelář prezidenta republiky počítá na příští rok s příjmy ve výši 60 tisíc korun, výdaje očekává v souhrnné částce 389 milionů 371 tisíc korun. Vlastní výdaje Kanceláře prezidenta republiky jsou oproti roku 2018, kdy byly ve výši 124 milionů 365 tisíc korun, uváděny pro rok 2019 ve výši 125 milionů 208 tisíc korun. Správa Pražského hradu dostane stejně jako loni 231 milionů 887 tisíc korun.

Plat prezidenta republiky se navýší meziročně o 436 800 korun a u paušálních náhrad dojde k navýšení o 406 800 korun oproti roku 2018. Ročně tak plat prezidenta republiky dosáhne výše 3 469 200 korun, měsíčně se jedná o 289 100 korun. Výše náhrad spojených s výkonem funkce se plánuje na 3 229 200 korun ročně, tedy 269 100 korun měsíčně. Průměrná mzda zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky je plánována ve výši 47 312 korun, u Správy Pražského hradu je plánován průměrný měsíční plat ve výši 27 214 korun a v Lesní správě Lány pak 29 026 korun.

Po představení plánovaného rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky byl čas na otázky členů rozpočtového výboru. Jako první se do diskuse přihlásil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). „Předně se musím pozastavit nad tím, že tu není pan Mynář, protože před rokem, když jsme projednávali tento rozpočet, tak nám vadilo, že tu není, a dnes tu není zase. Mně to přijde, že se bojí jakýchkoli veřejných jednání rozpočtového výboru. Přijde mi to naprosto nedůstojné, že sem posílá nějakého svého zástupce, když rozpočtový výbor explicitně před rokem sdělil, že by tu měl být osobně,“ rozhořčil se poslanec za Piráty.

Ferjenčíka dále zajímal také mediálně propíraný prodej kamení z Lánské obory. „Mně ta operace, která se údajně stala minulý rok, kdy Lánská obora údajně prodávala materiál, který byl určen pro práce pro Lánskou oboru, přijde naprosto absurdní,“ vyjádřil se Ferjenčík. Zajímalo ho, zda tedy skutečně Lánská obora nejprve pod cenou prodávala kámen, který posléze soukromá firma dodávala zpět v rámci rekonstrukce.

Ferjenčík se rovněž dotázal na výši nákladů za právní služby pro Lánskou oboru. „Snažil jsem se to rozklíčovat, v té Lánské oboře je to kapitola o dvaceti milionech korun a je tam jedna položka ‚právní služby‘, zajímalo by mě tedy, kolik z toho dělají právní služby a stejně tak mě zajímají, kolik dělají právní služby v celé kapitole prezidenta republiky,“ řekl poslanec. Nakonec ještě Kancelář prezidenta republiky zkritizoval za údajně nehorázné částky, které si má úřad účtovat za dotazy dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Odpovědí na otázku kolem kancléře Mynáře bylo Ferjenčíkovi vysvětlení, že Vratislav Mynář se společně s prezidentem Milošem Zemanem účastnil zahraniční cesty v Číně. Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Petr Mužák poté Ferjenčíkovi odpověděl, že peníze za jednotlivé dotazy podle zákona 106 jsou odváděny přímo do státního rozpočtu.

Situaci ohledně prodeje kamene z Lánské obory označil Mužák za nedobře vysvětlenou. Kamenolom rozhodně není velikosti Václavského náměstí, jak informovala média, navíc prý nebyl dlouhou dobu těžen. „Žádný kámen nebyl prodán mimo oboru. Kámen byl prodán buď jako masiv pro provádění rekonstrukčních prací a část toho kamene byla vytěžena námi, ale byla použita opět pro naše práce, které prováděla Lesní správa Lány. Není pravda, že bychom něco prodávali vně,“ bránil postup Lesní správy Petr Mužák.

Poslance Petra Venhodu (ANO) zajímalo, jakým způsobem Lány zaplatily kámen firmě, která kámen zpracovala. „Chápu to správně, že Lány prodaly kámen firmě a firma zase ten kámen vyúčtovala zpátky Kanceláři?“ ptal se poslanec. K tomu se přidal i Mikuláš Ferjenčík. „Nerozumím smyslu operace, když Lánská obora sama těží kámen, který potřebuje na úpravu svého vlastního svahu, proč ho, proboha, prodává té firmě, která provádí opravu těch svahů? Mně to prostě nedává žádný smysl, to je jako kdyby si člověk stavěl doma na zahradě skalku a měl shodou okolností nějaký pískovec. Tak proč by tomu zahradníkovi nejdřív prodal ten pískovec a pak ho zpátky kupoval? Já to prostě nechápu,“ podivoval se pirátský poslanec.

„Kámen byl prodán zhotoviteli za cenu 100 korun za kubík. Náklady na zpracování kamene šly na vrub zhotovitele a dělají přibližně 500 korun za metr krychlový,“ reagoval zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Mužák. „Důvod, proč jsme to netěžili my jako Lesní správa, je ten, že to neumíme. Ty firmy to umějí a bylo to využito pro stavby v rámci obory,“ dodal.

Taková odpověď ale Venhodovi nestačila. „Já jsem se neptal, jestli Lánská obora umí těžit. Mě zajímalo, proč došlo k tomu prodeji a k fakturování toho samého materiálu Lánské oboře tím zhotovitelem,“ zajímalo dále poslance za ANO. „Nepřijde mi to tak divné. Zkrátka v rámci akce byl prodán kámen, který byl k dispozici v Lánské oboře. Bylo doporučováno, aby byl využit, měl nejkratší dopravní vzdálenost. Ta firma provozuje tu stavbu, musela tedy použít ten kámen,“ doplnil svou odpověď Mužák.

„Zřejmě prodali surovinu – kámen – a koupili zpátky nějaký produkt z toho kamene, tomu bych rozuměl. Zaplatili zřejmě za to zpracování, jinak by to samozřejmě byl trestný čin,“ vyjádřil se k celé akci Hradu s pochopením Jaroslav Foldyna (ČSSD). „Já bych se osobně přikláněl k variantě toho trestného činu,“ přisadil si Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„Aniž bych chtěl komukoliv dělat advokáta, tak bych chtěl podotknout, že v průmyslové i v obchodní praxi si jednotlivé mezikroky výroby mezi sebou běžně jednotlivé firmy přeprodávají. Když to takhle slyším, tak to pokládám za naprosto standardní operaci. Já jsem asi tak poslední, kdo by tady chtěl hájit Kancelář prezidenta republiky, ale opravdu na tom není nic překvapivého,“ zastal se Miroslav Kalousek Hradu.

Členové rozpočtového výboru následně přijali doporučující usnesení o navrženém rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky poměrem 14 hlasů z 19 přítomných. Proti byli dva poslanci za Piráty, Ferjenčík a Pošvář, zdrželi se tři poslanci včetně Miroslava Kalouska.

autor: Marek Korejs