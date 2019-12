Kalousek se navezl do premiéra. Jenže tomu přispěchala na pomoc důchodkyně z Tábora. A zástupce TOPky se doteď nezmohl na jediné slovo

Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15354 lidí

„Nic si z toho, milí rodiče, nedělejte. Tohle je pravá tvář Andreje Babiše. Slíbí, zaváže se a.… nesplní. Se mnou se vsadil, prohrál a nikdy nezaplatil. Všem slibuje, že bude líp, přitom vede národ do propasti jako krysař v Hameln..."

Pro ty, kteří si nepamatují dávnou sázku mezi oběma politiky, připomeňme, že vše začalo zhruba před čtyřmi lety, kdy se oba aktéři vsadili o astronomických deset milionů korun. Někdejšího ministra financí Kalouska řádně rozhněvalo, když o něm Andrej Babiš řekl, že byl vyšetřován kvůli svému rozhodnutí povolit online hazard. Kalousek proto vyzval Babiše, aby přijal sázku, že nikdy vyšetřován nebyl. „Sázku přijímám. Ať mi pošle deset milionů na účet,“ reagoval Babiš. Jenomže prohrál.

Čerstvá interpelace: Premiér Babiš: Za Kalouska jste peníze nedostala, za mě 185 milionů

A nyní ke shora uvedenému Facebooku. Ačkoli Miroslav Kalousek našel mezi čtenáři příspěvku zastánce, velké množství lidí se postavilo proti němu. Zřejmě nejhlasitěji jistá důchodkyně J. L. z Tábora, která v sobotu ráno uvedla následující: „Já se přidávám, chci doplatit peníze, které mně dlužíte na můj důchod, když jste (ho) zmrazil a pak přidal 16 korun, takže nebýt Vás, možná bych o 1.000 korun měla větší důchod, což by při mých 9.000 korunách bylo potřebné. Takže když doplácet matkám, tak i důchodcům, zaplať pámbů za Babiše," uzavřela žena, jejíž identitu ParlamentníListy.cz ověřily.

Na tato slova se ihned nabalily další komentáře. Od těch pozitivních až po verbální útok, že jde o „omezenou ANONánu".

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další zajímavé reakce na Kalouskův status nabízíme rovněž.

Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 10449 lidí

A do třetice? „Jsem sice mladý člověk, ale vážně se musím neustále smát nesmyslům, co tam vytváříte a děláte místo toho, abyste řešili důležité otázky a problémy. Je mi celkem smutno, jak politik má být něco víc a mít nadstandardní služby, podmínky a podobné, vážně by mě zajímalo, co by politik dělal, kdyby dostal plat jako každý normální občan okolo 18 000 čistého, je to fakt smutné a vskutku mě to uráží, můj mladý pohled na stát a politiku je špatný... místo reprezentace státu a podpory se umíte jen hádat, házet špínu, a když už něco nového vymyslíte, tak se občan jen diví, jak to mohlo někoho napadnout, smutné…“

Doposud, ačkoli má citovaný příspěvek víc než tisíc lajků, se Miroslav Kalousek neodvážil na kritiku svých činů jakkoli reagovat.

Psali jsme: Vyšetřete Rusko a Čínu! žádala Langšádlová. Dělali si z ní srandu. Pomohl jí Kalousek... Také si z něj dělali srandu. A pak nastoupil Klaus ml. Pirátská „pecka“. Toho novináře tam nechci! Peksa v roli cenzora, jde o Babiše. A Kalousek si začal vyřizovat účty Kalousek (TOP 09): Je to kontrola vlády, není to kontrola tajných služeb Sněmovna stvrdila zvýšení spotřebních daní i poplatku za katastr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.