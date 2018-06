Kalousek ze sebe v ČT dělal chudáka. A zle se mu to vrátilo

Je úsměvné, když Miroslav Kalousek vysvětluje důvod své neoblíbenosti u veřejnosti mediální masáží Babišových médií. Myslí si to mediální expert Jiří Mikeš, protože to byl právě zakladatel TOP 09, kdo dostával prostor ve všech mainstreamových médiích, zvláště pak v České televizi, k masáži proti nynějšímu premiérovi. Kalouskův předchůdce ve funkci ministra financí Vlastimil Tlustý zase upozorňuje, že pro politický subjekt je posilou jen takový lídr, jehož popularita je výrazně vyšší, než jsou preference jeho strany.

Důvěra v Andreje Babiše činí podle květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 35 procent. To zaznělo a také bylo graficky doprovozeno v úterních Událostech, komentářích České televize. „A otázka na Miroslava Kalouska: Jak tato čísla hodnotíte? Ptám se právě vás proto, že vám z obdobného šetření vychází důvěra zhruba někde kolem deseti procent,“ obrátila se moderátorka Marcela Augustová na jednoho z trojice hostů ve studiu. „Já to samozřejmě vím. Vzhledem k té pětileté mediální masáži, velmi nákladné, Babišova mediálního impéria, že Kalousek je symbol všeho zla, tak těch deset procent je ještě docela hezkých,“ reagoval předseda poslaneckého klubu a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Je velice úsměvné, jaké zdůvodnění pan Kalousek dokáže vymyslet. Protože jestli tady byla nějaká masáž veřejnosti, tak to byla antibabišovská masáž. To byla opravdu neskutečná masáž. Jenže platí fyzikální pravidlo, že každá akce vyvolává reakci. Když něco přeženu, a oni to přehnali – to, co dělali proti Babišovi, bylo opravdu přehnané – tak toho lidé začnou mít dost. A jestli někdo pro tyhle masáže dostával prostor ve všech mainstreamových médiích, zvláště pak v České televizi, tak to byl především pan Kalousek,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz lektor komerčních komunikací na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a bývalý dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš.

Voliči si pamatují málo, u Kalouska si ale něco pamatují

Jako částečně pravdivé bere vysvětlení nejvýraznějšího politika TOP 09 jeho předchůdce ve funkci ministra financí Vlastimil Tlustý. „To je totiž v politice to nejběžnější, ta částečná pravda. A manipulace spočívá v tom, že chybí druhá – často větší – část. Ale abych to objasnil, proč říkám částečně pravdivé. To, že je terčem médií premiéra Babiše, je pravda a určitě se to na jeho obraze promítá, o tom není pochyb. Nicméně si myslím, že míval velice malou podporu i v dobách předbabišovských. Měl malou podporu už předtím, než se stal terčem Babišových médií, takže pravdy jsou dvě. Nepochybně ho média premiéra Babiše poškozují, ale nepochybně na tom byl špatně už před tím, než s tím začala,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vlastimil Tlustý.

Na druhou stranu je obecně přijímaným faktem, že se nenajde žádný jiný politik, který by tak často vystupoval v médiích, nehledě na přízeň mainstreamových médií, jíž se Miroslav Kalousek těší. V živé paměti je analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, která konstatovala, že Česká televize a Český rozhlas zvýhodňovaly TOP 09. Ale ani to k větší popularitě Miroslava Kalouska nepomáhá. „Je to překvapivé, protože já jsem z jiných příběhů došel k závěru, že v politice si skoro nikdo nic nepamatuje. Málo si toho pamatují novináři a ještě méně si toho pamatují voliči. Nicméně v jeho případě si myslím, že si něco pamatují,“ vysvětluje si Vlastimil Tlustý rozpor mezi vysokou účastí v médiích a nízkou popularitou bývalého předsedy TOP 09.

Stavět pořád na antibabišismu a zpětném zrcátku se nedá

Ale ani tvrzení, že je vykreslován jako symbol všeho zla, a proto má tak málo příznivců, neobstojí u mediálního experta. „Já jsem si toho nevšiml, naopak pro něj je symbol všeho zla Andrej Babiš, že se spřáhl s komunisty, že byl v StB a bůhvíco ještě. Pan Kalousek si neuvědomil, že lidi tohle nezajímá. On pořád zvětšuje to zpětné zrcátko, ale lidé chtějí mít výhled dopředu, chtějí nějakou perspektivu, ne postavit všechno na antibabišismu. Stejně jako mnozí další politici, kteří komunikují jenom s elitou a myslí si, že jsou všichni nadřazení, že nad ně není, si to zaviňují svou neschopností komunikovat s národem, a tak se jim to vrací. Jestli vyšlo v průzkumu pro pana Kalouska deset procent, tak tomu nevěřím. Myslím si, že to bude méně, že to je nadhodnocené,“ domnívá se Jiří Mikeš.

„Žebříčkům popularity v minulosti vévodily osoby jako Stanislav Gross nebo Vítězslav Jandák a stejně dopadne i Andrej Babiš,“ zlehčoval v České televizi Miroslav Kalousek Babišův úspěch a svoji nízkou podporu u voličů. „Jsou lidé, kteří věří všem těm průzkumům, a naopak ti, kdo spoléhají na svůj selský rozum. Když jsem dělal ředitele agentury, tak jsem si přečetl všechny ty průzkumy, ale pak jsem si říkal: Sakra, já byl včera v hospodě, jel jsem autobusem, poslouchal jsem, co si lidé povídají, a to vypadalo trochu jinak. Takže výzkumy musíme brát s určitou rezervou. Nicméně naznačují trendy, kam se to bude ubírat,“ bere Jiří Mikeš bývalému šéfovi TOP 09 iluzi, že by se výsledky průzkumů mohly s realitou výrazně rozcházet v jeho prospěch.

S osobní podporou kolem deseti procent straně platný není

Středisko empirických výzkumů, které se dlouhodobě věnuje průzkumům popularity politiků za posledních pět let, nikdy u Miroslava Kalouska nezaznamenalo lepší výsledek než 16 procent, což zakladatele TOP 09 vždy zařadilo na chvost žebříčku. „Obecně platí, že v politické straně, která usiluje – dejme tomu – o deset procent voličských hlasů, se uplatní jako lídři jenom ti, kteří mají výrazně více. Těžko pomůže straně, která se snaží získat deset procent, někdo, kdo sám má deset procent, to je kontraproduktivní. On v tomhle smyslu pro žádnou stranu usilující o větší volební výsledek posilou není. Nicméně není pochyb o tom, že Miroslav Kalousek je nejkvalitnější oponent Andreje Babiše, a proto se na něj také ty útoky soustřeďují,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Vlastimil Tlustý.

Vzápětí dodává, že osobnost musí zřetelně táhnout víc než samotná strana, aby voliči kvůli té osobnosti stranu volili. „Jsou politici, kteří si zakládají na tom, že mají 15 procent příznivců a jen 15 procent odpůrců, zatímco zbytku jsou lhostejní. To podle mého názoru nejsou typičtí lídři a osobnosti politiky. Skutečné osobnosti politiky se vyznačují tím, že mají 49 procent příznivců, 50 procent odpůrců a jenom jednomu procentu jsou jedno. U všech velkých osobností najdete, že skoro nikomu nejsou lhostejné, ale navíc mají i výraznou podporu. Ne žádných deset procent, musejí mít mezi 40 a 50 procenty, aby to byli nepřehlédnutelní političtí hráči,“ připomíná Vlastimil Tlustý důležitou podmínku, podle níž by na domácí scéně bylo nepřehlédnutelných politických hráčů jako pověstného šafránu.

Na nynějších třech procentech pro TOP 09 má lví podíl

Průzkum v úvodu zmíněného CVVM přisoudil v květnovém volebním modelu TOP 09 pouhá tři procenta voličstva, a kdysi vládní straně se tak čím dál více vzdaluje pětiprocentní hranice potřebná ke vstupu do Poslanecké sněmovny. Je to důsledek práce nového vedení v čele s Jiřím Pospíšilem, nebo setrvačnost postupného úpadku strany, kterou Miroslav Kalousek před osmi měsíci dovedl coby předseda k nejhoršímu volebnímu výsledku? „Myslím, že na tom má pan Kalousek lví podíl. To, že pan Pospíšil není zrovna nějaký typ lídra, že to je člověk, který přebíhal z jedné strany do druhé, je pravda. Ale na sněmu si ho zvolili,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

Europoslance Jiřího Pospíšila si sice koncem minulého roku na sněmu TOP 09 za předsedu zvolili, ale za samotného viníka uvadajících preferencí ho označit těžko mohou. „Tlampačem TOP 09 je pořád pan Kalousek, protože je nejvíc citovaný, jeho se média vždy ptají na názory. Citovaný je pochopitelně proto, že ať se na něj koukáme jakkoli, tak je to skvělý rétor. To, co budou ostatní povídat pět minut, on řekne za půl minuty. Dokáže vystihnout podstatu problému, a proto za ním novináři chodí, protože od něj toho mlžení moc není. Je takový, jaký je, razantní, to, že má – podle mého názoru – špatné vidění světa, je asi taky pravda, že tu stranu dostal do největších problémů, to je taky pravda. Nicméně je výrazná osobnost,“ uznává Jiří Mikeš.

O tom, kdo stlačil stranu pod pět procent, mají lidé jasno

Jakákoli snaha Miroslava Kalouska zbavit se odpovědnosti za nynější prekérní situaci jeho strany by se dala podle Vlastimila Tlustého charakterizovat rčením přání otcem myšlenky. „Když budu vycházet z toho, co zaslechnu mezi lidmi, tak si myslím, že právě osoba Miroslava Kalouska je ta, která nyní stlačila TOP 09 pod pětiprocentní hranici a předtím držela TOP 09 na těch nízkých volebních výsledcích. TOP 09 za samotného pana Schwarzenberga bez Kalouska by svého času měla lepší volební výsledky. Ale to už jsou všechno jenom hypotézy, které těžko někdo prokáže. Uzavřel bych to tím, že nejsnazší způsob řešení problému je nepřiznat, že existuje. Takže se nedivím tomu, že tak Miroslav Kalousek postupuje i v tomto případě. On tak postupoval i jindy. Prostě žádný problém mít nechce, tak o něm neví. To je jednoduché,“ dodává Vlastimil Tlustý.

autor: Jiří Hroník