Kalousek a chlast. Jaromír Soukup se s tím už ne... nemaže. Došlo i na Václava Moravce, velmi peprně

Jaromír Soukup na úvod potvrdil, že sleduje i svou oblíbenou Českou televizi. Dívá se v ní takřka každý den na právě probíhající fotbalové mistrovství světa. „Byl jsem svědkem jedné velké politické zrady. Mirda Kalousek přiznal, že se díval na fotbal, na mistrovství světa v Rusku! Zrada v přímém přenosu,“ okomentoval to Jaromír Soukup.

„Jak dnes asi začneme? Já mám takový nápad. Stejně jako je jasné, že každý den vyjde slunce a že ČSSD se bude bát Andreje Babiše, je rovněž jasné, že musím začít mým největším fanouškem. Ano, je to muž, který nikdy nic neukradl,“ šil Soukup dál do Kalouska. Podle něj dokázal politik TOP 09 dlouhá léta „remizovat s chlastem“. Věnoval se také současnému vývoji v TOP 09, kde si podle Soukupa současný předseda Jiří Pospíšil dělá, co chce, bývalý předseda Kalousek je mu „u zadku“. „Mirda to neunáší a nadhazuje mi každý týden naprosto fantastické míčky na smeče,“ glosuje to Soukup.

Jaromír Soukup připomněl, jak Kalousek na Twitteru přirovnal fotbalové MS v Rusku k Hitlerově olympiádě v Berlíně 1936. Kalousek je podle něj pragmatik, který shání poslední procenta preferencí. „Kalousek na veškeré pohoršení zapomněl prakticky hned poté, co ono pohoršení napsal na Twitter. Takže když Lidové noviny tento týden vyzvaly politiky, aby řekli, komu fandí na mistrovství světa, zúčastnil se ankety samozřejmě i Miroslav Kalousek. Být v novinách se vždycky hodí, zvlášť v případech, že jste tam už tak nedůležitý, že už tam za normálních okolností téměř nebýváte,“ dodal Soukup.

Jaromír Soukup se poté vrátil ke svému varování, že pokud Kalousek po hrozbě bojkotu MS ve fotbale v Rusku byť na pár minut zapne fotbal na kanálu ČT sport, je to zrada politických ideálů Miroslava Kalouska. A jak tedy Miroslav Kalousek odpověděl Lidovým novinám? „Úplně favorita nemám, ale ze zkušenosti vím, že si během turnaje vytvořím sympatie k nějakému týmu, který hraje tvořivou útočnou hru. Čekám, kdo mě nejvíc zaujme, a tomu budu fandit.“

Poté se ředitel TV Barrandov věnoval vývoji skutečného vlivu Miroslava Kalouska v TOP 09. „Otec zakladatel Mirda byl odsunut na vedlejší kolej. Na té vedlejší koleji už dávno nejezdí vlaky, je zarostlá trávou. Jeho kariéra se chýlí ke konci a Kalousek to nerozdýchává. Zvláště, když ho do země zašlapuje Jiří Pospíšil, kterého má rád asi jako otázku: „Mirdo, tak co ty tvoje padáky?“ Tak si představte, co Jiřímu Pospíšilovi Mirda Kalousek udělal. Jak prý serveru ParlamentníListy.cz řeklo hned několik zdrojů z řad poslanců TOP 09, Mirda Kalousek začal Pospíšilovi škodit. Víte jak? Údajně mu přes svoje dlouhé prsty, které sahají až do České televize, téměř znemožnil vystupovat u Václava Moravce,“ vysvětlit Jaromír Soukup s poukazem na server ParlamentníListy.cz.

„Panu Pospíšilovi gratuluji, že nemusí chodit k Václavu Moravcovi, a vzkazuji mu, že tím více může chodit k nám. Diváků máme dost a určitě mu to bude vyhovovat víc než Václav Moravec,“ okomentoval to Jaromír Soukup. „Samozřejmě sem může přijít i Miroslav Kalousek, o tom žádná. My ho zveme pořád, ale on se mě asi bojí. Je to bohužel jenom takový klasický hrdina ze sociálních sítí,“ dodal Soukup na Kalouskovu adresu. Kolegové z TOP 09 si už prý všímají toho, že Kalousek jejich značku vlastně táhne ke dnu.

Jaromír Soukup poté v nadsázce pronesl, že si připravil pět povolání, která by mohl Miroslav Kalousek vykonávat po svém odchodu z politiky. První možností je podle něj sommeliér. „Sommeliérský kurz sice stojí okolo 20 tisíc korun, jak jsem se dočetl, ale Kalousek něco z devadesátek určitě našetřeno má,“ tepal do Kalouska nadále Soukup. Povolání číslo dvě by prý mohl být divadelní herec. „Vzpomeňte, jak s tibetskou vlajkou zachraňoval buddhismus na demonstraci v Praze,“ připomínal Soukup.

Třetí možnou profesí pro Miroslava Kalouska je podle Jaromíra Soukupa komik. Jaromír Soukup uznal, že někdy jsou Kalouskovy bonmoty vtipné. Čtvrtou profesí by podle Soukupa mohl být životní kouč v oblasti mluvení pravdy. „Když může třikrát rozvedená Mirka Čejková dělat životního kouče, tak proč by Mirda Kalousek nemohl dělat kouče v mluvení pravdy,“ nastiňuje paralelu Jaromír Soukup. Poslední profesí, kterou Jaromír Soukup Kalouskovi doporučuje, je povolání životopisce pro Jiřího Ovčáčka.

Poté se Jaromír Soukup začal věnovat dění okolo Andreje Babiše. „Vemte si, že už tady asi osm měsíců máme úplně ulítlou reality show z vládní vily, ze které nikdo nevypadává, nikdo nevyhrává, nikdo neplní žádné úkoly. Je to vlastně paralýza v přímém přenosu,“ řekl. Babiš podle něj hraje s ČSSD jednostrannou hru. Jednou z figurek je i „ministr, kterého nikdo nechce“, tedy Miroslav Poche. Proti jeho jmenování se postavil Miloš Zeman, ale také sám Babiš, a dokonce i KSČM.

Miloš Zeman podle Jaromíra Soukupa nezapomíná. A to se vymstilo i Pochemu. Ten podle Soukupa „nepřečetl hru“, když se před prezidentskými volbami postavil proti Miloši Zemanovi a podpořil jeho protikandidáta. ČSSD mezitím podle Jaromíra Soukupa pokračuje v sebedestrukci.

Jaromír Soukup poté vzpomněl osobu Jiřího Drahoše a jeho konflikt s vědkyní Evou Sykovou. „Je známá například tím, že propagovala léčbu nemoci ALS pomocí kmenových buněk,“ uvedl Sykovou Soukup. „Jako respektovaná ředitelka Ústavu experimentální medicíny provedla řadu důležitých výzkumů, než ji v roce 2016 zničil náš starý dobrý známý Jiří Drahoš. Ten hodný, nekonfliktní, demokratický, skvěle se chovající kandidát na prezidenta,“ pokračoval Soukup.

Drahoš nyní kandiduje do Senátu na Praze 4. A jeho soupeřem o místo nebude v tomto obvodu nikdo jiný než právě Eva Syková. „Drahoš rozjel v roce 2016 poměrně velkou akci proti Sykové. Žádal její odchod z vedení Ústavu experimentální medicíny proto, že „mohla poškodit etické jméno Akademie věd“. Jak se nakonec ukázalo, celé to byla hystericky řízená akce právě Jiřím Drahošem, ke které využil například pořad Reportéři ČT,“ dovysvětlil Soukup. Ten má podle svých slov v tomto senátním souboji jasného favorita.

