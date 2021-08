Kam se vám dostanou vakcíny. Český profesor Turánek už nemohl mlčet. Kvůli cenzuře

reklama

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 42% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 28% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 13% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 4% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 3682 lidí

Vizitka prof. Turánka na webu Masarykovy univerzity ZDE

Vědec byl překvapen tím, kolik se vyrojilo odborníků na vakcíny, kteří mají potřebu se vyjadřovat, ačkoliv uvádějí zavádějící informace a podílejí se na „jarmarku s vakcínami“. K vyjádření ho dohnal hon na doktorku Pekovou. Turánek má za to, že už došlo ke Krylově „demokratuře“ a dochází k cenzuře. Tvrdí, že prezentovaná fakta jsou buď vymyšlená, nebo okleštěná a nasvícená tak, aby situace vypadala jako že společnost zachrání pouze vakcína.

Jaroslav Turánek říká, že studii o koronavirech udělal už na začátku pandemie a ukázal na slabiny celého problému. A slabiny nyní pod tíhou důkazů začínají prosakovat. „Nečekal jsem, že to nabere takové obrátky a že tento jarmark s vakcínami toto nechutné jejich vnucování pod záminkou, že dostanete tenisky, iPhony nebo že nebudete smět tu a tam. Pocítil jsem potřebu prostě vystoupit a uvést ty věci na pravou míru,“ řekl a poznamenal, že o problému sice neví všechno, ale ví více než ti, kdo hovoří stále a uvádějí zavádějící informace. Covidu se prý chytili lidé, kteří si z něj udělali byznys, a tudíž se z něj stala politika.

Covid podle něj nejpravděpodobněji pochází z laboratoře. Uvedl, že wuchanský institut zahraniční odborníci hodnotili jako instituci, která neměla zcela kompetentní personál a nedodržovala bezpečnostní pravidla. Navíc prý zkoumali koronaviry jako možné nosiče vakcíny proti chřipce a HIV. Pokud se má vir použít jako nosič vakcíny, musí být dle Turánka jednak adaptovaný na lidské buňky a také se musí rychle množit. A to koronavir splňuje. Navíc, Číňané měli svou vakcínu jako první, uvádí vědec. Jako indicii bere i to, jak moc se okolo celé věci mlží a viník se svádí na to či ono.

Z dat o covidu v ČR hrubě odhadl, že na nemocenské bylo 500 000 lidí. „Z deseti a půl milionu lidí je to 5 %. Je to natolik závažná infekční situace, abyste zadlužili zem, zlikvidovali hospodářství, malé živnostníky, uvrhli děti na rok a půl ze škol pryč, zatížili rodiče, nechali lidi běhat pořád na nějaké vyšetření, šťourali se jim v nose, až jim poškodíte sliznice a nosní přepážky... Je to důvod? Já na to neumím odpovědět. Já si myslím, že to není důvod. Ale měli by na to odpovědět politici, ekonomové a především by měli dostat prostor ti, které to nejvíc poškodilo, tzn. malí živnostníci, nebo i střední, firmy,“ řekl vědec.

„Teď se vše zdražuje, řeknou, že je inflace cíl. Na jednu stranu vám řeknou, ať si spoříte na důchod, na druhou stranu vám z těch úspor ukrajují horentní sumy inflací,“ posteskl si, možná i s ohledem na to, že jemu do důchodu zbývá rok. Nespokojenost mezi lidmi prý narůstá, a pokud Babišovi nezlomila vaz dotační aféra, zlomí mu ho prý „dvakrát recyklovaný ministr“.

Vývojářům mRNA vakcín přišla pandemie jako dar z nebes. Již dříve prý chtěli vytvořit globální systém tvorby očkování, ale nebyl o něj zájem. A nyní šlo vše stranou a povolování bylo daleko rychlejší.

Vakcíny mRNA jsou dle Turánka méně předvídatelné a po vpichu cirkulují po těle a mohou dosáhnout do jater, do sleziny, do mozku a malé, leč nezanedbatelné množsví se kumuluje ve vaječnících a ve varlatech. „Nemáte kontrolu, kam se ty částice dostanou a když dojde k expresi (projevu) toho S-proteinu, nemáte kontrolu nad mírou exprese,“ uvedl a dodal, že to jsou dva velké problémy genetických vakcín, o kterých se navíc vůbec nemluví. Navíc, lipid obsažený ve vakcíně aplikované do ramene může prý zvyšovat zánětlivost a způsobit neurodegenerativní imunologická onemocnění, která se ovšem projeví až za dlouho. Ovšem to je dle Turánka ignorováno prostou formulí, že výhody převažují nad riziky. „To jsou jenom některé věci, které nejsou vyjasněné u mRNA vakcín,“ varoval.

Nedořešených věcí je prý celá řada. „Mělo se o nich mluvit, mělo to být součástí odborných debat. Nikoliv to všechno zamáznout a nechat mluvit jen lidi, kteří tomu zaprvé nerozumí a zadruhé jsou to jen tlampače účelových propagandistických lží o těch vakcínách.“ Podle vědce není jasné, jaké budou dlouhodobé účinky mRNA vakcín. Z krátkodobých účinků jsou známy mikroembolie, tedy malé krevní sraženiny.

Co se týče vakcinace dětí, je Jaroslav Turánek proti. „Tady mávali šesti úmrtími. Nenapsali, co ty děti měly, jakou měly komorbiditu. To není z hlediska populace nic závažného. A oni budou vakcínou, která nemá prověřené dlouhodobé účinky, vakcinovat celou dětskou populaci? Proč? Jaký je důvod dělat vakcinační kampaň na vakcínu, která není schválená, je podmínečně schválená, u dětí, které nejsou cílem té infekce, protože to prostě tak je, tak proč je budeme vakcinovat?“ ptal se a dodal, že jak již dříve uvedl, část vakcíny se rozšíří a uloží jinde a může ovlivnit vývoj dětí.

„Pak je tam ještě jedna věc, o které se nemluví. To byly podobnosti s proteinem, který se jmenuje syncytin, který je zodpovědný za tvorbu placenty. Tam může dojít ke křížové reakci. A to neříkám já, to říkají lidé, kteří v tom pracují, docela velké kapacity na to upozorňují. Nebere se na to vůbec ohled. A hned se spustí kampaň na dětech. Tak zřejmě už jim došli vakcinovaní dospělí, třetina se vakcinovat nenechá, protože tomu prostě nevěří a já se jim nedivím, tak se vrhneme na děti a kdo nám zbývá? Tak ti, co byli vakcinovaní, tak ať dostanou ještě jednu dávku,“ pravil dále Turánek. Dodal, že i to, že se očkuje v obchodních centrech je skandál. „Toto není kampaň na prodej tenisek,“ prohlásil.

Fotogalerie: - Šlachta v Trutnově

Vědci podle něj nezávislí nejsou, jejich živobytí záleží na udělování grantů, takže když promluví, tak riskují, že se znelíbí ministerstvu. To se dle vědce zaklíná odborníky, kteří nejsou odborníky v dané oblasti a dokonce vydává nařízení v rozporu s nálezy Nejvyššího správního soudu.

Proti moderní medicíně se nestaví. Ale kritizoval, že se spíš soustřeďuje na odstraňování následků špatné životosprávy a poslední, kdo se například snažil snížit obezitu, byl Rajko Doleček. Což prý souvisí i s tím, kdo na koronavir umíral. „Tři jsme ho museli nést,“ popisoval zkušenosti svých kolegů. Dodal, že to samozřejmě nebylo vždy, umírali i sportovci. Nicméně i ti podle něj měli vnitřní problémy, které ovlivňovaly nastavení jejich imunitního systému, třeba i psychické. „Když se užíráte vnitřně nebo i zvnějšku, jste pořád popuzený, to je vlastně druh zánětu, akorát psychického,“ pravil.

Rozhovor následně sdílel šéf České stomatologické komory Roman Šmucler.

Psali jsme: Čínský velvyslanec pro PL: Koronavirus, postup Číny a Světová zdravotnická organizace. Bylo to takhle Ivan Bartoš jasně: Budeme si muset utáhnout opasky Vakcíny? Zneklidňující zpráva. Profesor Hořejší o šíření covidu Teror, co se teď děje. Profesor Pirk: Očkování. Nechtěl mluvit, ale musel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.