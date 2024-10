Kamala Harrisová nepřišla na večeři. Jenže docela důležitou. Trump si čas udělal

Po druhé světové válce se v New Yorku začala v říjnu rok co rok pořádat večeře na počest Ala Smithe, který vyrostl v chudobě a později se čtyřikrát stal guvernérem New Yorku. Byl prvním katolíkem, kterého velká strana navrhla na prezidenta – jako kandidáta demokratů, a to ve volbách 1928. Cílem akce je získat finanční prostředky pro katolické charitativní organizace podporující děti v arcidiecézi New Yorku.

Této charitativní večeře se účastní američtí politici a ve volebních letech i kandidáti na prezidenta. Na slavné večeři nechyběl republikánský kandidát Donald Trump. Ale scházela tam demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová.

Na výsledky prezidentských voleb v USA z poloviny 80. let minulého století upozornila i Prezidentská nadace a institut Ronalda Reagana.

„Kromě toho, že prezident Reagan získal 49 z 50 států, získal 525 hlasů volitelů (z 538), což je nejvyšší počet hlasů, jaký kdy prezidentský kandidát získal,“ připomněla také nadace.

„Večeře nadace Alfred E. Smith Memorial Foundation byla zahájena v roce 1946 a vynesla miliony dolarů pro katolické charitativní organizace podporující ženy a děti. Tato událost, která je pevnou součástí období prezidentských voleb, je známá svým odlehčeným, často humorným tónem, kdy prezidentští kandidáti využívají tuto platformu k tomu, aby si dělali legraci sami ze sebe, ze sebe navzájem a ze současného politického klimatu,“ pokračoval institut.

Trump, který se akce zúčastnil, si z Harrisové skutečně legraci dělal.

„Pokud jste opravdu chtěli, aby viceprezidentka Harrisová přijala vaše pozvání, myslím, že jste jí měli říct, že finanční prostředky půjdou na záchranu lupičů a výtržníků v Minneapolis, a ona by tu zaručeně byla. Byla by to zaručená věc,“ smál se Trump na 79. slavné večeři. Trump tady nepřímo poukazoval na aktivitu Harrisové z roku 2020, kdy propagovala fond určený na kauci během nepokojů v Minneapolis, kde část společnosti vyšla do ulic po smrti Afroameričana George Floyda, který umřel v důsledku zásahu policie.

Na Trumpova slova upozornil server televize Fox News.

Trump a bývalá první dáma Melania Trumpová byli na akci přivítáni těsně po osmé hodině, přičemž Trump si potřásl rukou s dalšími významnými hosty včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona. Moderátorem letošní večeře byl komik Jim Gaffigan.

„Musím říct, že jsem byl v šoku, když jsem slyšel, že Kamala vynechává večeři Ala Smithe. Opravdu jsem doufal, že přijde, protože se nemůžeme nabažit toho, až uslyšíme její krásný smích. Směje se jako blázen,“ vtipkoval Trump na adresu Harrisové.

Mezi další účastníky akce patřila generální prokurátorka Letitia Jamesová – otevřená kritička Trumpa. Nechyběli ani bývalý starosta New Yorku Bill de Blasio, vůdce senátní demokratické většiny Chuck Schumer, současná guvernérka státu New York Kathy Hochulová a mnoho dalších.

Harrisová poslala jen videozdravici, ve které Trumpa obviňovala z toho, že často neříká pravdu. A křesťanská tradice nás přece učí, že lhát se nemá. Harrisová přitom Trumpa přímo nejmenovala.

