Kasinový kapitalista Soros financuje migraci. Ti lidé by vůbec neměli vyplouvat na moře. Viktor Orbán to brutálně rozbalil v německém tisku

Rozhovor s Orbánem se týkal migrační krize, kdy se mimo jiné vyjádřil k tomu, jak se cítí, když vidí na fotografiích topící se uprchlíky. „Mám pět dětí. Vidím je na těch snímcích, protože každý člověk je něčí dítě. Ale jsem také politik. Já cítím zodpovědnost a ptám se: Čí je to zodpovědnost dál?“ uvádí Orbán a podotýká, že je to zodpovědnost těch, kteří se na cestu vydají, ale i těch evropských politiků, kteří povzbuzují migranty a vytvářejí dojem, že se to vyplatí. „Jestliže chceme zachránit životy, musíme lidi zastavit už na jižním pobřeží Středozemního moře, ještě předtím, než se vydají na beznadějnou cestu,“ míní Orbán a dodává, že každý zachráněný by se měl vrátit do Afriky.

Původní text ZDE

„Hranice musejí být chráněny, nesmíme nikoho dovážet ani propouštět. Přistěhovalecká politika není společným úkolem EU, je to záležitost každého členského státu. Od roku 2015 tu byly snahy udělat z toho společný úkol – a selhaly,“ sdělil. Zásadní však podle něj je nevysílat poselství migrantům, že mohou přijít.

„Naše vnější hranice musejí být chráněny; pomoc pro lidi v nouzi musí být exportována; a pokud se členský stát rozhodne přijmout migranty, může to fakultativně udělat,“ sdělil k postupu Maďarska Orbán. Jeho země pak přistěhovalce nechce, ekonomické migranty zkrátka nepřijme.

„To, co potřebujeme, je master plán pro země, z nichž uprchlíci přicházejí. Projekty, které na prvním místě zabrání migrantům vůbec se vydat na cestu. S pomocí dárcovských zemí a především pod jejich dohledem musí probíhat modernizace, ekonomický a správní rozvoj. V Sahelu, v Egyptě,“ sdělil Orbán.

Následně pak rovněž sdělil, že Evropa si musí dávat pozor jak na USA, tak na Rusko. „To, co Američané chtějí, je docela prosté: aby ekonomicky přežili proti Číně, nemohou mít s Evropou obchodní deficit. To znamená, že musíme jednat v rámci transatlantické rodiny. Rusko je jiný případ: pro některé země EU představuje Putin skutečnou geopolitickou hrozbu. Proto země jako Polsko nebo pobaltské státy potřebují velmi konkrétní bezpečnostní záruky od NATO a EU. Ty jim musí být poskytnuty,“ zmínil Orbán s tím, že on sám už léta podporuje myšlenku společné evropské armády.

Závěrem se pak vyjádřil i k filantropovi Georgi Sorosovi, jehož chápe jako starého maďarského spekulanta a představitele kasinového kapitalismu. „Financuje migraci,“ poznamenal také Orbán.

Psali jsme: Skopeček (ODS): Výroky ministryně Novákové považuji za skandální Kavij (KSČM): Absurdity nejen kolem H-Systemu Martin Komárek: Šelmy v klecích, lidi v domcích Hannig (Rozumní): Časovaná bomba (k volbách do velkých měst)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef