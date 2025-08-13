Kauza Balaštíková: Europoslanec do ní namočil Válka

13.08.2025 21:30 | Monitoring

Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) tvrdí, že v kauze, kdy si poslankyně ANO Margita Balaštíková měla objednávat hygienické kontroly na firmu svého exmanžela, je vinen i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Hygieny totiž přímo zřizuje Ministerstvo zdravotnictví, takže Válek podle Dostála odpovídá za to, jak fungují. „Kauza Balaštíkové je děsná ostuda, ale hlavní zpráva z ní je, že potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví,“ má jasno Dostál.

Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Začátkem týdne se objevily informace, že poslankyně ANO a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková se pokusila prostřednictvím kontaktů se zlínskou hygienickou službou poškodit jeho firmu ChemProgres. Rovněž se měla údajně snažit objednat zabití psa jeho nové partnerky.

Balaštíková tvrdí, že nahrávky, které měly být tajně pořízeny v jejím domě, jsou podvrh, a jakoukoliv vinu odmítá. Šéf hnutí ANO ale přesto Balaštíkovou kvůli těmto obviněním vyškrtl z  kandidátky pro říjnové parlamentní volby, kde byla Balaštíková ve Zlínském kraji na třetím místě.

Margita Balaštíková

  • poslankyně
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na Facebooku uvedl, že celou věc možného zneužívání zlínské krajské hygieny nechá prošetřit. „Je naprosto nepřijatelné, aby jakýkoli poslanec či jiný veřejný činitel zneužíval hygienickou službu a její kontrolní pravomoci k šikaně či osobní mstě vůči komukoli. Zveřejněné informace beru vážně, a pokud se potvrdí, že poslankyně Balaštíková zneužila své pozice pro vyřizování osobních účtů, tak nemá ve veřejné funkci co dělat,“ uvedl s tím, že celý postup na krajské hygieně nechá prošetřit, a pokud se ukáže, že se KHS nechala do dané situace zatáhnout a konala na objednávku šikanózně, bude postupovat s maximální možnou razancí.

Podle europoslance Ondřeje Dostála je ale Válek jedním z poražených v celé kauze, protože za čtyři roky neudělal ve fungování hygienických stanic pořádek.

„Erdelteriér Betyna je v bezpečí, neboť její páneček žije ve spořádaném manželství. Kdyby ne, třeba by jí Rakušan zařídil ochranku, a POPRVÉ tak ochránil někoho od opozice před výhrůžkami a násilím,“ napsal nejprve ve vtipu pod obrázek místopředsedy ANO Karla Havlíčka a jeho psa.

„A teď vážně: Kauza ‚zakleknutí hygienou‘ je PRŮŠVIH Vlastimila Válka a další příklad toho, že neumí uřídit resort,“ tvrdí Dostál. Hygieny jsou totiž přímo zřizované Ministerstvem zdravotnictví. „Takže ministr odpovídá za to, jak fungují – včetně toho, že nepouští random poslance do úředních spisů a že se už vůbec nemůže stát, že by je někdo používal jako zbraň proti exmanželově firmě,“ má jasno Dostál.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Celá kauza se rozjela už v roce 2023, kdy už byl Válek dva roky ministrem a fungování na hygienách prý mohlo být dávno vylepšené. „Kauza Balaštíkojc rozvodu a zakleknutí hygienou je z roku 2023. Válek je ministrem od 2021, a i pokud zdědil po předchůdcích svinčík (což zdědil), měl dost času ho napravit, na hygienách i jinde.Takže i tato kauza jde za Válkem, který fakt nemůže věrohodně psát v roce 2025, jak to prý bude neprodleně řešit. To měl už před čtyřmi lety,“ je přesvědčený europoslanec.

Dostál připomíná, že Válek nedokázal vyřešit ani mnohem horší korupce v dalších přímo zřizovaných zařízeních. „Například v Motole, který sice ‚vykvetl‘ až letos, ale korupce tam běžela po léta a MZ bylo právě tím orgánem, který ji měl podchytit a vyřešit, procesně i personálně,“ tvrdí Dostál.

„Kauza Balaštíkové je podle něj děsná ostuda, a to nejen z pohledu pejskařů. Hlavní zpráva z ní totiž prý je ta, že potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví. „Než půjdete volit, podívejte se pozorně, koho strany navrhují na ministry, a zhodnoťte, zda na to má schopnosti, znalosti i vůli. Úřady státu mají pomáhat, ne šikanovat, k tomu si potřebují získat důvěru. Ne se chovat jako poskoci mafie. Platí nejen pro hygieny!“ dodává Dostál.

