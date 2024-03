Každých 100 dní dluh bilion dolarů. Bankrot USA: Už nahlas

reklama

Kdo se trochu zajímá o investování, ten ví, že nejstarší kryptoměna bitcoin trhá rekordy. Včera prolomila hranici 70 000 dolarů za jeden bitcoin (1,6 milionu korun). Takových výšin nedosáhl bitcoin ani během nákupní horečky v průběhu covidové epidemie, kdy se dostal „jen“ na 64 000 dolarů.

Spolu s ním roste též cena zlata, která je momentálně na 2 178 dolarech za unci. I ta během covidu vystřelila nahoru a už neklesla, ale nyní trhá rekordy. Pro srovnání, v dubnu 2021 u českého prodejce zlata EKKA-Gold stála čtvrtkilová cihlička zlata lehce přes 320 000 Kč. Nyní se tato cihlička prodává za 414 700 Kč. Skoro tříletý rozdíl činí přibližně 95 000 Kč.

Cena 250g zlata - 12.3.2024

zdroj: EKKA-Gold

Toho si všímá ekonom Pavel Šik. Který upozorňuje, že Bank of America vydala varování, že federální vláda USA se dostává stále hlouběji do červených čísel a vytváří ‚každých 100 dní nový dluh ve výši 1 bilionu dolarů‘.

Před „nenažraností“ státního rozpočtu nevaruje jen ona, ale také analytik konzervativního think-tanku Heritage Foundation David Ditch, který prohlašuje, že současný rozpočet je katastrofa a výdaje se vymkly kontrole. Rozpočet, který připravila Bidenova vláda, má dle něho výdaje o jedno procento HDP větší, než se čekalo. A i když by se daně zvýšily, v rozpočtu by byl permanentní shodek 1,5 bilionu dolarů. „Když to pojmu jinak, i kdyby Biden dostal všechno, co chce, tato země bude stále na rychlé cestě k bankrotu.“

The federal budget is a disaster, with spending growing completely out of control.



The new Biden budget says "hold my ice cream cone," increasing spending by an average 1% of GDP above expected levels. Even with his brutal tax hikes, there would be permanent $1.5 trillion… pic.twitter.com/uQEAtGgs3x — David Ditch (@DavidADitch) March 11, 2024

Kdo dále před bankrotem USA varuje, je finanční analytik John Rubino, který předvídal i americkou bublinu na finančních trzích v roce 2008. Pavel Šik pak přináší jeho slova: „Rubino varoval, že ‚pokud k tomu připočteme neuvěřitelně neuvážené vojenské výdaje pod rouškou zahraniční pomoci, dostaneme společnost, která zcela ztratila kontrolu. To je to, v čem se nyní nacházíme. Jsme ve fázi odeznívání 70 letého úvěrového supercyklu. Takové věci nekončí s fňukáním a rozhodně nekončí měkkým přistáním. Skončí s třeskem. Lidé se na to podívají a řeknou si: "Opravdu chci držet měnu nebo dluhopisy země, která ničí své finance takovým tempem a v takovém rozsahu?". Odpověď bude znít: "Ne. V tu chvíli je pro hluboce zadluženou ekonomiku konec hry. Směřujeme k tomu rychle a tyto války nás k tomu vedou ještě rychleji.‘“

Daniel Wilson z oddělení ekonomického výzkumu Federální rezervní banky v San Franciscu pak 12. února celkem varovně napsal, že dluh federální vlády USA je ve vztahu k HDP přibližně stejně velký jako tomu bylo po druhé světové válce v letech 1945-1946. Ale zatímco po druhé světové válce americký dluh klesal až na hodnotu 25 % HDP v roce 1975, nyní jsou podmínky zcela jiné. Varoval, že dle předpovědí federální dluh naroste do roku 2050 na ca 175 % HDP (dnes ca 120 %), což je přibližně stejná výše jako má dnes bolavý zub Eurozóny Řecko, upozornil Pavel Šik.

A dodává, že to je u rezervní měny „blbá zpráva“ a že si jí lidé všimli.

Pak jsou zde problémy amerického sektoru komerčních nemovitostí. S těmi má v současné době problémy New York Community Bancorp, jejíž dluhopisy jsou momentálně zařazené mezi riskantní. „Americký trh s komerčními nemovitostmi je totiž v současné době v krizi a NYCB pravděpodobně nezůstane ojedinělým případem. Podle odhadů amerických finančních expertů se ztráta hodnoty úvěrů na nemovitosti pohybuje ve vysokém trojciferném pásmu miliard. To je velký problém a pod tlak se dostávají i další banky investující na americkém trhu komerčních nemovitostí, třeba ty německé jako jsou Deutsche Bank a Deutsche Pfandbriefbank. Ta druhá koncem minulého roku drasticky zvýšila rizikové rezervy kvůli úvěrům na americké kancelářské nemovitosti a ve čtvrtém čtvrtletí se dostala do červených čísel,“ píše Pavel Šik.

Jak jsme ale již psali, ani v Německu to nevypadá na trhu komerčních nemovitostí vůbec růžově, podle agentury Bloomberg dochází k jeho pomalému kolapsu.

A kromě toho si Šik všímá, že polský ministr zahraničí Sikorski nejen potvrdil, že na Ukrajině jsou vojáci NATO, ale ještě za to poděkoval, stejně jako poděkoval Američanům za zničení NordStreamu.

Poděkování Radka Sikorského Spojeným státům

„Média to nádherně zahrávají do autu úvahami, že to jsou jistě ‚jen specialisté CIA a nějací experti‘, nicméně tím potvrdil vypálený Scholzův balónek. Je zajímavé zmínit, že i italský ministr obrany Guido Crosetto se v řadě dalších distancoval od děkovaček Sikorského a výzev Macrona o vojácích NATO na Ukrajině a dodal, že by to vedlo pouze k eskalaci,“ podotýká.

A vidí možný důvod, proč se Macron pouští do silné rétoriky. „Podle nejnovějšího zveřejnění stockholmského institutu SIPRI nám může být i jasnější, proč se zrovna Macron vtělil do postavy Napoleona a chce táhnout na Rusko. Sice USA dovezly do Evropy za poslední 4 roky 55 procent veškerých importovaných zbraní, celkově zvýšily za to samé období své prodeje zbraní o 17 procent a podílí se tak na světově už 42 procenty na celém trhu. Ale Francie přeskočila Rusko a po USA se stala druhým největším vývozcem zbraní na světě. Zvýšila prodej o celých 47 procent a byla by škoda, aby se tenhle úspěch skrze nějaké Papežovy výzvy zastavil.“

