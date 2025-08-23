Kde máte těch 1500 lidí? Oganesjan se v Příčovech přepočítal

23.08.2025 13:52 | Monitoring

Místo plánovaných 1500 demonstrantů jich dorazilo asi jen 15. Vlastenecké setkání v obci Příčovy se v první hodině jeho konání nepodařilo narušit. Účastníci akce navštívili mši a diskutují o národních tématech. Provokace kontroverzního influencera zatím vyšla naprázdno.

Kde máte těch 1500 lidí? Oganesjan se v Příčovech přepočítal
Foto: Jonáš Kříž
Popisek: Kontroverzní YouTuber, který dráždí městské policisty, Mike je Pán

Sedmé Vlastenecké setkání se dnes koná v zahradě barokního zámku Příčovy. Akce je spojována s českým vlastenectvím a s diskusemi o národních tématech. Po mši svaté v kapli sv. Vojtěcha následují přednášky a diskuse na témata jako literatura, jazyk, společnost a změna režimu. Moderuje Zuzana Stirská, mezi panelisty jsou například Petr Žantovský, Tomáš Magnusek, Lubomír Brožek, Rudolf Červenka, Tomáš Doležal, Michal Semín, Ivo Budil a Petr Balla. Má se jednat o setkání různorodých skupin.

Akci se rozhodl narušit kontroverzní influencer Oganesjan neboli MikeJePan. „Pořádáme shromáždění lidí, kteří jsou s námi v myšlence boje proti dezinformátorům, zejména pak v boji proti debilům, kteří popírají válku na Ukrajině a popírají existenci covidu-19,“ vyjádřil se na sociálních sítích.

Očekával, že na demonstraci dorazí asi 1500 účastníků. Na akci se dostavil také spolupracovník webu ParlamentníListy.cz Michal Poláček, jenž z místa hlásil: „Tak jsem v Příčovech. Oganesjanovi přijelo asi patnáct lidí na nahlášenou demonstraci. Docela trapný.“

Oganesjan sám si však pochvaloval, že „zatím to jde hladce“.

Účastníci si na setkání vyjasňovali, jaký je rozdíl mezi českou a ruskou trikolorou. Diskuse se vedla také o tom, zda je vhodné v Česku mávat ukrajinskými vlajkami.

Osoba MikeJePan, vlastním jménem Mikael Oganesjan, je český youtuber, podnikatel a influencer arménského původu, známý také jako Mike Pán nebo Detektiv Mike. Proslavil se především provokativními videi na YouTube, v nichž záměrně porušoval zákony a dopravní předpisy, aby upoutal pozornost a propagoval své projekty. Mezi jeho nejznámější kousky patří přejezd Karlova mostu autem. Jeho hlavním projektem byl web PojištěníNaPokuty.cz, který nabízel údajnou službu krytí pokut za dopravní přestupky. Tento projekt byl však označen za podvodný a nelegální, protože sliboval nereálnou službu.

Oganesjan čelil několika trestním stíháním, například za vydírání, výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a podvod. V roce 2021 byl odsouzen k podmíněnému trestu, další podmínku dostal v roce 2022 za výtržnictví. Letos se Oganesjan zaměřil na provokace vůči politickému hnutí STAČILO! a europoslankyni Kateřině Konečné, což vyvolalo další kontroverze na sociálních sítích. Fanoušci oceňují jeho „odvahu“, zatímco jiní ho kritizují za nezodpovědné chování a propagaci nelegálních aktivit. Obsah, který zveřejňuje, je často vnímán jako kontroverzní a rozděluje veřejnost na ty, kteří ho považují za zábavného provokatéra, a ty, kteří ho kritizují za neetické chování a zneužívání publicity.

demonstrace , provokatér , kontroverze , Oganesjan , Příčovy , Vlastenecké setkání

autor: Naďa Borská

