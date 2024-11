Kde se berou Rusové i bez mobilizace? Už je jasněji

Ruská agrese proti Ukrajině dál nabírá na obrátkách. Server prestižního britského listu The Financial Times upozornil, že Rusové nabírají na frontu i žoldáky z Jemenu. Jemenské povstalce řad Húsíů.

Anketa Jste pro vystoupení z NATO? Ano 93% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8311 lidí

Ruský prezident Vladimir Putin se snaží vyhnout plošné mobilizaci v ruské federaci, a i když ztrácí stovky vojáků denně, dokáže je nahrazovat. Podle listu The Financial Times přicházejí vedle jemenských bojovníků také bojovníci z Nepálu či z Indie. Nábor Húsíů podle britského listu dokládá, jak se Rusové stále více sbližují s Íránci, protože Írán podporuje Húsíe, jemenské povstalce.

Húsíové se jednak vymezují vojensky proti Izraeli a jednak ostřelují obchodní lodě v Rudém moři, což je z hlediska světové ekonomiky vážný problém, protože Húsíové ohrožují jednu z důležitých světových obchodních tras.

Podle amerických diplomatů je spojenectví mezi Kremlem a Húsíi, které bylo před válkou na Ukrajině nepředstavitelné, známkou toho, jak daleko je Rusko ochotné zajít, aby rozšířilo konflikt na nová území včetně Blízkého východu.

Maged Almadhaji, vedoucí Centra strategických studií v (jemenském městě) Saná, think-tanku zaměřeného na Jemen, uvedl, že i Rusko se zajímá „o jakoukoli skupinu v Rudém moři nebo na Blízkém východě, která je nepřátelská vůči USA“. Uvedl, že žoldnéři jsou organizováni Húsíi v rámci snahy o vybudování vazeb na Rusko.

Rusové prý vycházejí z toho, jak zničenou a chudou zemí Jemen dnes je, což usnadňuje nábor nových sil do válčení na Ukrajině. Jedna ze smluv, do které nahlédl i list The Financial Times, byla datována ke 3. červenci 2024.

„Jeden z rekrutů jménem Nabil, který si s FT vyměnil textové zprávy, odhaduje, že byl součástí skupiny asi 200 Jemenců, kteří byli v září po příjezdu do Moskvy odvedeni do ruské armády. Někteří z nich byli zkušení bojovníci, mnozí však neměli žádný vojenský výcvik. Podle něj byli k cestě do Ruska přiměni lstí a podepsali náborové smlouvy, které neuměli přečíst. Nabíl – který požádal, aby nebylo použito jeho pravé jméno – uvedl, že se nechal zlákat sliby lukrativního zaměstnání v oborech, jako je „bezpečnost“ a „inženýrství“, a doufal, že si vydělá dost na dokončení studia. O několik týdnů později se spolu s dalšími čtyřmi nedávno příchozími Jemenci ukrýval v lese na Ukrajině, oblečený do vojenských uniforem s ruskými znaky, s tvářemi maskovanými šátky,“ napsal FT.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 95% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9271 lidí

Bloger Tatarigami k angažování Húsíů přidal pár slov. Pro Západ varovných.

„S připojením Húsíů a severokorejských jednotek k Rusku se seznam národů bojujících proti Ukrajině rozrůstá. Pokud Ukrajina padne, skončí v protizápadní unii. Éra blahobytu Evropy pod americkým deštníkem se chýlí ke konci. Zastavte Rusko hned, nebo s ním bojujte později sami,“ konstatoval.

With Houthis and North Korean troops joining Russia, the list of nations fighting Ukraine grows. If Ukraine falls, it will end up in the anti-Western union. The welfare era of Europe under the American umbrella is coming to an end. Stop Russia now, or fight it later yourself — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 24, 2024

A zdá se, že Rusové nejenže dokážou nahrazovat ztráty lidské síly, ale souběžně zabírají další a další ukrajinské území. Americký analytik, právník se zkušeností se službou v ozbrojených silách USA Tyler Weaver, ukázal graf, který dokládá, kolik území už Rusové Ukrajincům ukradli. Nemalou roli v tom podle něj sehrál i ukrajinský útok na ruskou Kurskou oblast, který vedl k oslabení ukrajinské obrany.

„Lost Armor včera zveřejnil graf ruské teritoriální kontroly na Ukrajině za uplynulý rok, včetně Kurska – katastrofální účinek kurského dobrodružství AFU (Ozbrojených sil Ukrajiny) lze okamžitě vidět, zvláště když Rusové ‚vyměnili‘ svou zemědělskou půdu za ukrajinská města,“ napsal Weaver.

Lost Armour released a chart yesterday of Russian territorial control in Ukraine over the year to date, including Kursk - the disastrous effect of the AFU's Kursk adventure can be immediately seen, particularly given the Russians "traded" their farmland for Ukrainian cities. pic.twitter.com/f2YxJ2uQf4 — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 24, 2024

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 52% Není to v pořádku 42% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6925 lidí Agentura Reuters upozornila, že Ukrajinci už ztratili 40 procent území, které původně ukrajinská armáda v Kurské oblasti dobyla.

„Maximálně jsme ovládli asi 1376 kilometrů čtverečních, nyní je toto území samozřejmě menší. Nepřítel zvyšuje své protiútoky,“ řekl zdroj agentuře Reuters. „Nyní kontrolujeme přibližně 800 kilometrů čtverečních. Toto území budeme držet tak dlouho, jak to bude vojensky vhodné.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti kritizoval i OSN. Server Kyiv Post upozornil, že i Ukrajinci chtějí mír, ale mír spravedlivý, který nebude jen odložením dalšího kola ruské agrese proti Ukrajině. Zelenskyj má za to, že dosažení spravedlivého míru se neobejde bez dohledu OSN a především reformy Rady bezpečnosti OSN, do které se však nikomu nechce. „Všichni o tom mluví, ale reforma Rady bezpečnosti OSN se nekoná. Jsou aktéři, kteří nechtějí žádné reformy, protože jinak budou mít menší vliv,“ konstatoval.

Psali jsme: Roky plánováno. Indoktrinace Ukrajinců, pak převrat. Jsme na prahu světové války, varuje profesorka Trumpův senátor burcoval na bezpečnostním fóru: Putin toho nenechá Rusové straší Orešnikem: Londýn zasažen za 20 minut, Varšava za 12 „Eskalační žebřík.“ Od hrozeb k prvnímu užití atomovky. Kolem „nové ruské rakety“ je živo