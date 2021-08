Kdo lže víc? Principál Hrušínský se naštval. Zeman, Babiš a Mynář to schytali

reklama

„Zeman, který se premiérovi mstí za to, že definitivně nezničil ředitele BIS Koudelku, tvrdí, že mu Babiš před svědkem Mynářem slíbil, že zájem BIS o Zemana a jeho spolupracovníky premiér zastaví. Babiš tvrdí, že nic takového Zemanovi neslíbil, protože by tím porušil zákon. Mynář tvrdí, že Zemanovo tvrzení může dosvědčit, i když vlastně měl být za dveřmi, protože jinak by porušil svůj slib, že už navždy bude cizí rozhovory poslouchat jen za dveřmi. Lže tedy prezident Zeman? Premiér Babiš? Kancléř Mynář? Nebo že by byli podvodníci všichni tři?“ ptá se dál Hrušínský.

„Jako divadelník se nemohu rozhodnout, zda je to fraška, nebo už dávno tragédie. Jako občan si říkám, že je to zlý sen. Noční můra České republiky. Jako člověk věřím, že v říjnu bude mít naše krásná země možnost se ze zlého snu probudit. Přeji nám všem, abychom tuto šanci nepropásli. Jen pro to musíme u voleb něco udělat. Alespoň k nim jít,“ uzavřel.

Podle jeho slov nejde jen o odposlouchávání poradce Martina Nejedlého, o němž dnes hovořil server Neovlivní.cz. „BIS odposlouchává i prezidenta republiky. To by mělo normálního novináře znepokojovat,“ míní Zeman. „Nedávno jsme se s ministrem vnitra Janem Hamáčkem bavili o vydíratelnosti některých ústavních činitelů. Ale uvědomte si jednu věc, ne každý je tak čistý a nevinný, bílá lilie jako já, který vydíratelný není. Aniž bych byl příliš velký skeptik, pokud bude pan Koudelka tyto metody používat i u lidí, kteří mají vliv a významné ekonomické vazby, tak se může z těch odposlechů vyloupnout, že jsou vydíratelní, a pan Koudelka s nimi může manipulovat. To je nebezpečí, na které upozorňuji,“ sdělil. Na parlamentní komisi pro kontrolu BIS se podle svých slov neobrátil, protože k ní nemá důvěru. „Je to zřízená instituce, o jejíž efektivitě se dá pochybovat,“ podotkl. Činnost šéfa BIS Koudelky nazývá špiclováním či fízlováním. „BIS je něco jako děravý cedník, ze kterého utíkají informace, většinou prostřednictvím bakalovského časopisu Respekt,“ doplnil také Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) však ještě v průběhu Zemanova rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda ani premiér nemají kompetenci k povolování a zastavování odposlechů. Babiš zároveň uvedl, že nemá informace, koho BIS odposlouchává, a nezajímá se o to. Kancléř Vratislav Mynář však pak následně uvedl, že u Zemanovy žádosti ve směru k Babišovi byl – a potvrdil ji. To však opět vyvrátil sám Babiš.

