Kdo pochybuje, je potrestán. Urban z SPD o novém zeleném náboženství

V pořadu X Talk se moderátorka Alex Mynářová dotazovala Milana Urbana, předsedy pražského zastupitelského klubu SPD, na jeho názory na tzv. zelenou politiku Evropské unie. Politik opoziční SPD vyjádřil přesvědčení, že EU Green Deal zruší.

„Pevně v to věřím. Nyní jde o to, kdy k tomu v Evropě dojde. Jak víte, celý Green Deal, klimatická změna, CO2 a nyní i metan – což jsou další témata – se staly novodobým náboženstvím,“ řekl Urban ve vysílání XTV a dodal: „Stala se z toho modla. A samozřejmě existuje inkvizice, a to ve smyslu, že o Green Dealu nikdo nesmí pochybovat. A když o něm pochybuje, je po zásluze potrestán. Takže místo toho, aby Evropská unie okamžitě udělala totéž co USA, sami víte, že EU a Evropská komise vyhlásily tak řečený konkurenční kompas – jak budeme v Evropě skvěle fungovat při zachování všech těchto naprostých bludů a fanatických výzev.“

Realita je naprosto jiná, než se tvrdí

Pražský zastupitel se zamýšlel také nad otázkou, zda lze najít rovnováhu mezi konkurenceschopností a ochranou klimatu pomocí zelených opatření. Je podle něj třeba vrátit se ke zdravému selskému rozumu. „Prezident Trump nejenže prohlásil, že Green Deal je nesmysl, ale okamžitě podepsal výnos, kterým Spojené státy vystoupily z pařížské klimatické dohody,“ připomněl Urban.

Člověk se podle něj svou činností podílí na množství CO2 v atmosféře jen minimálně. „Když bychom snížili obsah CO2 ve vzduchu na polovinu, tak přestane fungovat fotosyntéza. Začnou vymírat rostliny, živočichové, nakonec i my. Když se bavím s lidmi ze zemědělství, se zemědělskými inženýry z akademií, tak základní věc, která se tam učí, je, že CO2 podporuje růst plodin. Vždyť dokonce do skleníků se přivádí CO2, aby se zvýšily výnosy. Realita je naprosto jiná, než se tvrdí,“ upozorňuje Urban.

Zavedení emisních povolenek pro domácnosti povede k dalšímu zdražování

Na přetřes přišla také otázka energetické krize. Politik SPD připomněl, že tato krize v Česku nastala, protože se uměle vytáhly ceny veškeré energie. „Jak ropy, plynu, tak elektrické energie. Emisní povolenky jsou kapitola sama pro sebe. Z toho je třeba naprosto vystoupit,“ soudí Urban.

Zdůraznil, že všechno souvisí navzájem a je třeba sledovat peníze, ke komu vedou. Všechno je vymyšleno kvůli obrovským ziskům určitých nadnárodních společností a celosvětových finančních kruhů. „Normální lidé na to doplácejí,“ zdůraznil politik.

Současná vláda podle něj řešení problémů spojených s emisními povolenkami pro domácnosti odložila, protože její členové vědí, že by je to stálo voličské hlasy. „Tak to nechávají na příští vládě, ať se s tím popasuje. Zavedení emisních povolenek pro domácnosti přispěje ke zdražení veškerých fosilních paliv a prodraží se výstavba domů a budou se muset provádět opatření na stávajících objektech s výjimkou památek. Všechno se zásadním způsobem prodraží. Bude povinná energetická klasifikace všech objektů – bytu i rodinného domu, který vlastníte,“ upozornil Urban.

Ceny energií snížíme na polovinu

Politik odpověděl na otázku, jak se SPD k problematice emisních povolenek postaví, pokud bude ve vládě: „Chceme pro občany zásadním způsobem snížit ceny energií. Jak plynu, tak elektrické energie. Chceme, aby se občanům reálné náklady na energie snížily na polovinu. K tomu máme soubor opatření, co by mělo následovat, nazýváme to energetickou výzvou. Souvisí to s vystoupením ze systému emisních povolenek.“

V praktické realizaci vystoupení ze systému emisních povolenek Urban nevidí problém. Tento krok je podle něj věcí rozhodnutí jednotlivých států EU. „Trumpovi také všichni říkali, že od pařížské klimatické dohody odstoupit nemůže, a on to udělal jediným škrtnutím pera,“ objasnil Urban, kde čerpá inspiraci. „Některé státy emisní povolenky dotují, ale tyto peníze chybějí někde jinde v rozpočtu. Proto chceme ze systému emisních povolenek vystoupit,“ zdůraznil politik SPD.

