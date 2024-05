Kdo ví, co se chystá, až bude po volbách. Možná i NATO na Ukrajině, odhaduje Pavel Šik

„Je očividné, že po rozhovoru Macrona v The Economistu se rozhořela v západních politických kruzích diskuze ohledně možného přímého zapojení do rusko-ukrajinské války. Dle toho, jak naše společnost funguje včetně všech neveřejných jednání, je možné, že přípravy ve vojenských kruzích již v tichosti probíhají a čeká se jen na volby do EU, aby se poté diskuze skrze politiky vrátila do médií s úplně jinou melodií," dodal Šik.