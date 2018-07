Když neprošly kvóty na přerozdělování uprchlíků, zkusíme to jinak! Nový plán Evropské komise

Bič zjevně nepomohl, tak to teď Evropská komise zkouší s cukrem; místo pokut, jež měly platit země, které migranty nepřijmou, by měly země EU, které migranty přijmou, dostat dárek – 6 tisíc eur, tedy asi 155 tisíc korun. K tomu bude Evropská komise hradit 500 eur na přesun migranta do cílové země.

„Jsme připraveni podpořit členské státy – ale i třetí země – při lepší spolupráci na vyloďování těch, kdo jsou zachráněni na moři. Ale aby to okamžitě skutečně začalo fungovat, musíme být jednotní – nejen teď, ale také dlouhodobě,“ uvedl podle tiskové zprávy komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

Má tím být pomoženo především Itálii. Italský ministr vnitra Matteo Salvini znovu a znovu volá po tom, aby i ostatní členské státy EU převzaly část migračního břemene a aby přijaly na své území uprchlíky připlouvající do Itálie. Migranti, u nichž by bylo zjištěno, že nemají nárok na azyl, mají být co nejrychleji vráceni do zemí původu. Těch je v poslední době většina. Lidi, kteří budou mít nárok na azyl, si mají na základě dobrovolnosti rozdělit jednotlivé členské státy EU. Premiér Babiš však v minulosti ukázal, jak by taková „dobrovolnost" mohla vypadat, když odmítl přijmout byť jen jednoho ze 450 uprchlíků, o což žádala italská vláda.

Má tím být pomoženo především Itálii. Italský ministr vnitra Matteo Salvini znovu a znovu volá po tom, aby i ostatní členské státy EU převzaly část migračního břemene a aby přijaly na své území uprchlíky připlouvající do Itálie. Migranti, u nichž by bylo zjištěno, že nemají nárok na azyl, mají být co nejrychleji vráceni do zemí původu. Těch je v poslední době většina. Lidi, kteří budou mít nárok na azyl, si mají na základě dobrovolnosti rozdělit jednotlivé členské státy EU. Premiér Babiš však v minulosti ukázal, jak by taková „dobrovolnost" mohla vypadat, když odmítl přijmout byť jen jednoho ze 450 uprchlíků, o což žádala italská vláda.

