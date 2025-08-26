V prestižních The Times vyšel 22. srpna článek o Serhiji Sternenkovi. Přičemž úvodní informací, která má zřejmě určit tón článku, je, že se Sternenko přežil už čtyři pokusy o vraždu za 7 let. Sternenko je popisován jako „společenský influencer“ a dodavatel dronů, „Jehož otevřené názory na válku, kulturu a správu věcí veřejných mu vynesly miliony příznivců v jeho zemi — a nepřátele blízko i daleko,“ uvádí The Times.
Následuje výčet pokusů o vraždu, ať už střelnou nebo chladnou zbraní. Jednou po Sternenkovi střílela dokonce i čtyřicetipětiletá žena, „pravděpodobně na rozkaz FSB“, domnívají se v The Times. Jedna kulka ho zasáhla do stehna, které si sám obvázal. „Dneska ne, jak se říká bohu smrti,“ popsal svou náladu Sternenko.
Náznaky, co je Sternenko zač, přijdou až později v článku, kde je popsán jako „nacionalista, aktivista, pouliční bojovník, sociální influencer, právník, youtuber a jeden z hlavních nestátních dodavatelů sebevražedných FPV dronů pro ukrajinskou armádu“. Sternenko je prý také nejznámějším vojenským blogerem na Ukrajině, s dvěma miliony sledujících na youtubu a dalšími 850 tisíci na telegramu.
Sternenko v článku říká, že mu došlo po začátku invaze, že se Rusové budou snažit zabít známé Ukrajince. „Kdybych byl na jejich místě, udělal bych to samé,“ říká. A má prý problémy s ukrajinskými úřady kvůli svým „názorům na korupci“. „Říkám to, co si myslím a lidem se líbí, co říkám,“ míní. Vyjádřil se také k územním požadavkům na Donbasu. „Pokud by (Zelenskyj) odevzdal nějaké nedobyté území, bude z něj mrtvola. Nejdřív politicky a pak doopravdy,“ uvedl. „Byla by to rána pro naši suverenitu. Lidé by to nikdy nepřijali,“ vysvětlil.
„Byl přítomen u mnoha klíčových momentů od začátku revoluce důstojnosti v roce 2014, Sternenkova cesta k proslulosti, dlážděná politickým násilím a hlubokými kontroverzemi, částečně připomíná osud Ukrajiny,“ píše se dále v článku. A pak už následuje Sternenkův životopis, ve kterém je opět označen za aktivistu, youtubera a dodavatele dronů. Až v sekci kariéra je zmínka, že byl v roce 2014 ustanoven vedoucím Pravého sektoru v Oděse.
Následuje shrnutí událostí na Majdanu, včetně prohlášení, že policejní snipeři zahájili palbu na demonstranty. „Sternenko, tehdy 18letý, byl přítomen nejhorším násilnostem na Majdanu. Fotografie ho zachycuje s maskou, helmou a sebevědomým výrazem na pozadí kouře a mužů za štíty u zatemněných barikád v nejvypjatějším okamžiku pouličních bojů. Byl to rozhodující moment,“ píše se v The Times.
A také, že byl přítomen nechvalně známému požáru Domu odborů v Oděse a předchozím pouličním bitkám. „Sternenko, který byl dva měsíce předtím jmenován vedoucím oděské pobočky Pravého sektoru, koalice pravicových a krajně pravicových ukrajinských nacionalistických skupin, byl během většiny násilností toho dne na ulicích. ‚Jakmile jsem uviděl, jak je na zemi bit proruský aktivista, nařídil jsem, aby toho nechali,‘ řekl. ‚A vydal jsem rozkaz, aby byli lidé uvnitř budovy zachráněni,‘“ uvádí se o něm.
„Požár v Oděse však byl temným momentem. Po požáru byli promajdanští demonstranti Rusy a prorusky smýšlejícími lidmi obviněni z úmyslného masakru a členové Pravého sektoru byli pravidelně označováni za nacisty,“ pokračuje článek. Z Pravého sektoru Sternenko již vystoupil, nacionalsitou dle svých slov zůstává.
S článkem nesouhlasí kanadský politolog Ivan Katchanovski. Říká, že potom, co se The Times pokusily glorifikovat a smýt vinu z lídra neonacistického Azovu Biletského, tak to samé dělají s lídrem Pravého sektoru v Oděse. A to samé dělají i s masakry v Oděse. Katchanovski cituje svůj vlastní výzkum, podle kterého byl Sternenko agentem ukrajinské civilní kontrarozvědky SBU.
„Západní mainstreamová média omlouvají neonacisty/krajní pravici na Ukrajině, stejně jako tomu bylo v případě vůdců OUN-UPA během studené války a vůdců Al-Káidy během válek v Afghánistánu a Sýrii,“ shrnul.
Western mainstream media whitewashes neo-Nazis/far-right in Ukraine as it did with OUN-UPA leaders during Cold War & Al Qaeda leaders during wars in Afghanistan & Syria. pic.twitter.com/od6HXlFBtH— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) August 26, 2025
„Ale skoro to vypadá, jako by Zelenského kancelář velkoryse financovala takové články, aby vyslala zprávu: Podívejte, společnost je proti mírové dohodě, tak pokračujme ve válce. Někteří by to mohli nazvat konspirační teorií. Já? Já se jen zeptám – kde přesně jsou ukrajinské hlasy volající po ukončení masakru na stránkách západních korporátních médií?“ dodává.
People hadn’t even finished digesting The Times’ glowing article about the White Führer Andriy Biletsky when another piece popped up—this time about another Ukrainian right-winger, Serhii Sternenko.— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) August 25, 2025
“Compromise is impossible. The struggle will be eternal until the moment Russia… pic.twitter.com/YFQncet7Al
autor: Karel Šebesta