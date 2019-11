Kecy! Babiši, dostaň vlastizrádce Zemana z Hradu! Dohry projevu premiéra, vytáhli i nahrávku

Andrej Babiš za svůj projev v Národním muzeu, kde mluvil o své minulosti v KSČ a kde děkoval Havlovi a disentu, schytal negativní i pozitivní reakce. „Kdyby premiér Babiš myslel svá slova vážně, tak jeho firmohnutí už dávno odhlasovalo ve Sněmovně ústavní žalobu na odstavení ruského a čínského vlastizrádce z úřadu hlavy státu,“ napsal proslavený analytik. „Byl skvělý. Mě jen tak něco nedojme, ale udělal na mě hluboký dojem. Omluva za členství v KSČ, vyjádření lítosti za to, že nebyl tak odvážný jako Václav Havel, i poděkování těm, kteří se zasloužili o budování demokratického státu a za náš vstup do NATO a EU...“ reagoval diplomat Kolář na projev. A co chvilkaři?

Andrej Babiš zažil sedmnáctého listopadu ráno nemilé překvapení, když spolu s ostatními členy vlády přinesl na Národní třídu svíčky, aby uctil 30. výročí sametové revoluce. Na Národní třídě jej několik lidí „přivítalo“ pískotem. Křičeli na něj hesla jako: „Hanba!“, „StB!“ A volali: „Táhni od toho, ty estébáku.“ Jejich pokřikování premiér ignoroval. Když pak zamířil k památníku na Národní třídě položit květiny, začala strkanice. Lidé památník obestoupili a nechtěli Babiše k místu pustit. Nakonec mu musela uvolnit cestu policie.

„Kam to neseš, srabe?“ pokřikoval na Babiše při pokládání věnce jeden z demonstrantů. Zatímco Babiš zapaloval ještě svíčku, ostatní lidé stále pískali na píšťalky. K vidění také byl transparent s nápisem „Bráníme se“.

Později přednesl v Národním muzeu zásadní projev, na který upozorňoval již nějakou chvíli. Vyjádřil se ke svému členství v komunistické straně, které je mu často vyčítáno. „Já jsem byl členem KSČ, a jak jsem již mnohokrát řekl, nejsem na to pyšný. Nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel,“ připustil. Ocenil i odvahu a statečnost studentů a aktivních účastníků listopadu 1989.

Jak tuto událost komentovaly osobnosti českého veřejného prostoru? Analytik a publicista Jakub Janda napsal:

„Kdyby premiér Babiš myslel svá slova vážně, tak jeho firmohnutí už dávno odhlasovalo ve Sněmovně ústavní žalobu na odstavení ruského a čínského vlastizrádce z úřadu hlavy státu.

Objektivních důvodů jsou k tomu za poslední roky desítky. Chybí jen vůle Agrofertu, který Česko před touto nepřátelskou vlivovou invazí bránit nechce.

Všechno ostatní jsou jen prázdné kecy.“

Forum24 vydalo komentář Štěpána Maláta na projev Andreje Babiše. Štěpán Malát napsal: „Poměrně zoufale působil projev Andreje Babiše v Národním muzeu. Uznal, že nebyl za komunismu tak statečný jako Václav Havel. Mnohokrát zopakoval, že jsme skvělá země plná skvělých lidí. Převážnou část projevu věnoval dějepisu. Z projevu bylo cítit, že premiéra velmi tíží to, co se děje. Že proti němu opět demonstrovaly tisíce lidí, a aby mohl položit květiny na Národní třídě, musí tam chodit za tmy a v početném policejním doprovodu.“

Dále pravil, že Andrej Babiš je v defenzivě, dělá České republice ostudu a ví to moc dobře. Babišův projev byl údajně na rozdíl od těch ostatních křečovitý, a navíc měl potřebu v něm vysvětlovat, jak se nám krásně žije. „Ač Slovák, hovořil o vlastenectví v České republice,“ napsal autor. Podle názoru Maláta může stokrát Babiš opakovat Havel, ale nic to nemění na tom, že Havel „seděl v komunistickém lágru, prominentní komunista a estébák Babiš si užíval cestování do zahraničí“. Na konci textu autor pravil, že Babiš měl pravdu v tom, že odvaha Havla byla obdivuhodná, avšak činy Andreje Babiše jsou odporné.

František Laudát napsal na svém facebooku o Andreji Babišovi následující: „Vlastenecký projev AB: měla to být rána, co vytře odpůrcům Andreje Babiše zrak. Ne z Národní, ale z Národního muzea ta senzace měla být vystřelena. A Babiš nemluvil k účastníkům setkání. Mluvil v přímém přenosu k lidem u televizních obrazovek. A kál se, první část projevu byla ve stylu, děkuji Havlovi, děkuji Chartě, děkuji... Dokonce přiznal, že byl komunista, že v listopadu 1989 byl mimo republiku. Proti Zemanovi pokrok v tom, že netvrdí, že byl na Národní. Ve druhé polovině se jal přesvědčovat lid, jak coby vladař spravuje nejbáječnější zemi na světě s nejlepšími z lepších. Snůška Prchalových frází, která by se snad dala částečně přijmout, pokud by ta slova nezněla z úst Babiše. Jestli je někdo exemplární případ antihavla, antistudentů z Národní, antiférového chování, anti... Je to právě Babiš a jemu podobní. Nevěřte mu ani slovo, nebo se jednoho rána probudíte do autoritativního režimu.“

Michaela Kudláčková ve Chvilkové skupině zareagovala na projev Babiše a napsala:

„Předpokládám, že to bylo to překvapení, co avizoval včera, když se proti němu zvedlo 300 000 lidí. Takže si připravil jako protitah projev plný pokory a obdivu vůči člověku, kterého pronásledovala ta stejná StB, které byl součástí, a to celé s cílem tímto projevem nazítří ohromit. Ano, jak ryzí!!“

Moderátor a dramaturg Čestmír Strakatý však projev Babiše ocenil: „Andrej Babiš: ‚Odvaha Václava Havla za komunismu byla obdivuhodná, i když názory na něj se různí. Já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Nebyl jsem tak statečný.‘

Premiér pronesl dobrou řeč. Pískat a pokřikovat na něj při pokládání věnce je hloupý.

A doufám, že za tu kravatu někoho ze svého týmu vyhodí. Při projevu už ale byla trikolóra správně.“

Diplomat Petr Kolář byl též od ostatních kritiků k projevu Andreje Babiše smířlivý. Napsal:

„Moji milí, nemohu si pomoci, musím se s vámi podělit o svůj čerstvý zážitek. Před chvílí jsem vyslechl projev premiéra ČR Andreje Babiše pronesený v Národním muzeu.

Byl skvělý. Mě jen tak něco nedojme, ale udělal na mě hluboký dojem. Omluva za členství v KSČ, vyjádření lítosti za to, že nebyl tak odvážný jako Václav Havel, i poděkování těm, kteří se zasloužili o budování demokratického státu a za náš vstup do NATO a EU...

Vztahuji to jájinkovsky i na sebe. Byl to projev, který bych v den 30. výročí listopadu 1989 chtěl slyšet od svého premiéra. A světe, div se, neuvěřitelné se stalo skutkem! Mé přání bylo splněno! Nejsem naivní snílek, nedokážu ignorovat realitu, přesto zůstávám idealistou.

Pokud svá slova myslí Andrej Babiš vážně, a já bych mu chtěl věřit, držím mu palce, ať se mu daří odkaz listopadu 1989 skutečně naplnit. Pak by nám totiž opravdu bylo líp.

Moji milí spoluobčané, přeji vám všem z celého srdce krásně prožitý sváteční den.“

Glosu o tom napsal i Ondřej Kundra z Respektu. Prý bylo dobře, že se Andrej Babiš vydal položit květiny na Národní třídu. To, že ho jeho odpůrci vypískali, má být znak fungující demokracie. Avšak projev, který pronesl v Národním muzeu, měl být formálně dobrý. „Byl dobře napsaný a premiér v něm řekl, co se říci slušelo a patřilo. Problém je, že Babiše dlouhodobě zrazují činy,“ povzdech si autor.

„V reálném politickém životě dělá přesný opak toho, co řekl shromážděným svátečním hostům. Paktuje se s komunisty, postavil na nich dokonce vládu. Úzce se politicky svázal s prezidentem Milošem Zemanem, který táhne zemi směrem k autoritářskému Rusku a Číně. V kontaktu s novináři se Babiš chová jako hulvát, uráží je – stejně jako ty, kteří vůči němu projevují kritické názory. Má nadále enormní střet zájmů, spojuje se i s problematickými středoevropskými státníky, jako je kleptokrat Viktor Orbán,“ rozepsal se Kundra. Prý tohle byl důvod, proč se mělo sejít tři sta tisíc lidí na Letné. Organizátoři prý požadují nápravu toho, jak tu údajně Zeman s Babišem zrazují demokratické hodnoty. „Pro tu ovšem Babiš zatím neudělal nic,“ zakončil Kundra svoji glosu.

Zdeněk Šarapatka z Rady České televize připomněl na svém facebooku něco pro dny příští a opět šlo o projev Andreje Babiše. Napsal: „Jen bych si to tu s dovolením odložil pro dny příští, když se ten Babiš dneska tak dojímal v Národním muzeu a děkoval disentu, chartistům, V. Havlovi a národu za sametovou revoluci v 1989. Babiš s novinářem Přibilem ve 4. nahrávce Julia Šumana, 2017:

‚Havla zvolili ještě komunisti. Celý ten deal byl o tom: nezrušíte komunistickou stranu a my zvolíme Havla. Tak nech dou do piči… Pravda a láska...‘

PS: paměť je sviňa.“

Psali jsme: Václavák: Milion chvilek? Šimon Pánek překvapil. Babiš, Letná, vše jinak. Ale kolega, ten řádil Občanská neposlušnost! pohrozil Havlův Žantovský na Václaváku „Hovada, svoloč." Po křiku na Klause ml. padlo i něco, co se bojíme napsat Show na Václaváku: ,,EU? Záchranný člun! Čaputová je světlo na konci tunelu"

