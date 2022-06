Klacek pod nohy EU - auta s výfukem Fiala rušit nechce. Využije příležitost

Česká republika se zřejmě postaví proti současné podobě legislativy odhlasované Evropským parlamentem zakazující prodej nových aut se spalovacím motorem v EU od roku 2035. Vláda bude podle premiéra tlačit, aby Brusel schválil omezení emisí spalovacích motorů o 90 % a nikoliv úplné. Zákaz vzbuzuje mnohé pochybnosti také u expertů. „Připomíná to socialistickou minulost ‚poručíme větru, dešti,‘“ říká odborník v petrolejářském průmyslu. Nastolil otázku, co bychom v „bezemisní“ budoucnosti dělali, kdyby nešel proud a na elektřinu jezdila i záchranka.

Legislativa z balíku klimatických opatření Fit for 55, který má vést k uhlíkové neutralitě EU v roce 2050. V roce 2025 mají mít osobní vozy oproti minulému roku nižší emise CO2 o 15 procent, do roku 2030 to má být o 55 procent méně. V roce 2035 by měly být emise nulové.



Celkem pro návrh hlasovalo 339 z 612 přítomných europoslanců, proti bylo 249. Pro zákaz spalovacích motorů zvedli ruku také někteří europoslanci z Česka. Jmenovitě šlo o Markétu Gregorovou, Marcela Kolaju a Mikuláše Peksu z Pirátů a Luďka Niedermayera (TOP 09). Europoslanec Stanislav Polčák, který byl v té době ještě členem Starostů, se při hlasování zdržel a ostatní čeští europoslanci byli proti.

Návrh ale ještě stále lze i přes podporu od europoslanců zvrátit. Evropský parlament totiž pouze stvrdil podobu opatření pro nadcházející jednání s vládami členských států EU o výsledném zákonu. Finální podobu má dát úpravám také jednání s ministry životního prostředí jednotlivých členských zemí EU na summitu v Lucemburku 28. června.



Nesouhlas s úplným zákazem prodeje spalovacích motorů již zaznívá z Německa a z Francie a kromě nich se chystá ohradit také česká vláda. Návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je totiž podle premiéra Petra Fialy (ODS) pro vládu nepřijatelný.



Fiala podle ČTK poslancům minulý čtvrtek řekl, že je pouze pro omezení emisí spalovacích motorů o 90 %, nikoliv úplné.

„Chceme v rámci našeho předsednictví jednat o kompromisním znění legislativy. Budeme usilovat alespoň o to, aby ten zákaz v roce 2035 nebyl 100 procent, ale 90 (procent),“ řekl Fiala, podle něhož by tak bylo možné zachovat možnost výroby aut se spalovacími motory.



Fiala poukázal na nutnost ponechat v prodeji cenově dostupné automobily a rozhodnutí zakázat nové vozy se spalovacími motory označil také za špatně načasované.



Později pro CNN Prima News dodal, že by zákaz ohrozil existenčně řadu lidí u nás, kteří „auto nepoužívají jako luxus nebo pro zábavu, ale je to prostředek, kterým se dostanou ke svým známým, rodičům nebo i do zaměstnání“.



Ke stopnutí návrhu chce Česko využít svého evropského předsednictví. „Budeme usilovat o to, aby kompromis směřoval z hlediska ambicí emisních cílů a jejich náběhu k co nejracionálnější podobě, aby umožňoval automobilovému sektoru, ale i občanům se na elektromobilitu připravit,“ řekl pro Právo Marek Vošáhlík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu termín 2035 „bez podrobné ekonomické analýzy a významu jednotlivých druhů doprav jako nákladní, letecké, technologické dopravy připomíná socialistickou minulost ‚poručíme větru, dešti‘“.



„Z pohledu pohonů i bezpečnosti zdrojů energie, efektivnosti v různých segmentech dopravy a dalších ekonomických faktorů je to v členských zemích EU málo odborně prodiskutované,“ poukázal v rozhovoru na serveru Novinky.cz s tím, že dnes jsou již ve vývoji nízkouhlíkatá paliva, díky kterým mohly spalovací motory bez restrikcí z Evropské unie jezdit i po roce 2035.



Upozornil přitom, že se v tématu nevede odborná diskuze a zákaz spalovacích motorů bude znamenat dost citelný finanční zásah pro občany.



V nákladní dopravě se pak podle něj o zákazu nedá vůbec bavit. Zmínil, že téměř 98 procent z 25 milionů užitkových, nákladních aut a autobusů v EU jezdí na naftu a přechod na „bezemisní nákladní dopravu“ nebude jednoduchý.

„Myslím si, že bezemisní nákladní doprava a rušení spalovacích motorů u ní je ještě hodně vzdálená představa. Vezměte si třeba integrovaný záchranný systém. Bude potřeba jet na zásah, a co se bude dít, když nepůjde proud?“ zmínil.



Kromě premiéra Fialy je k rozhodnutí kritický také prezident Miloš Zeman, jenž kritizuje také další opatření, které České republice vyplynou z takzvané „zelené dohody“ – ta je dle prezidenta už dnes hlavním důvodem, proč se lidem zdražují energie. Česká republika by se z této dohody podle Zemana měla vyvázat.



Rozhodnutí již kritizoval také například český europoslanec Alexandr Vondra (ODS), kterého udivila výjimka pro luxusní vozy, či europoslanec Tomáš Zdechovský. Právě Zdechovský kromě kritiky zmínil rovněž hlasování štrasburského sněmu o konci spalovacích motorů. „Tlak byl ale enormní,“ řekl k dění v europarlamentu před samotným hlasováním.

Pro mnohé neveselé téma vzbuzuje i satiru vztahující se k očekávání, s čím kvůli klimatu Evropské unie přijde. Například šéf stomatologické komory Roman Šmucler se pak pod příspěvkem marketéra Jakuba Horáka o tom, že „středně velký pes má větší ekologickou stopu, než Toyota Land Cruiser“ pobavil nad tím, že místo zákazu spalovacích motorů nás brzo asi potká „jiné, šílené řešení“.





