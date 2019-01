Kláru Samkovou navrhl senátor ODS na zástupkyni Šabatové. Rektor- senátor Bek kontroval kolegyní Wagnerovou

Tisková tajemnice Senátu Eva Davidová informovala server ParlamentníListy.cz, že senátoři mají na stole tři návrhy na zástupkyni ombudsmanky Anny Šabatové. Ve stanovené lhůtě byly navrženy bývalá ústavní soudkyně a někdejší senátorka Eliška Wagnerová, advokátka a velká kritička islámu Klára Alžběta Samková a Markéta Selucká, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Server Aktuálně.cz k tomu poznamenal, že ODS podporuje na post zástupkyně Seluckou, ale zjevně tak nečiní celá ODS. Samkovou totiž na post ombudsmanky navrhl senátor zvolený za tuto stranu Tomáš Jirsa, který se domnívá, že by Šabatová se Samkovou mohli tvořit dobrý tým a vzájemně by se mohly názorově vyvažovat.

Samková dlouhodobě vystupuje na veřejných akcích, na kterých je kritice vystavován islám. Samková se objevovala na akcích platformy islám v ČR nechceme. Sáhla dokonce ke srovnání islámu s nacismem. Senátor Jirsa v tom však nevidí problém.

Samkovou vnímá jako vzdělanou právničku, která se angažovala v řadě právních sporů, ve kterých se zastávala minorit. „Česká muslimská minorita nepotřebuje hájit, protože je v klidu, není radikalizovaná a žije v pořádku. O nich se nikdo nebaví. Čeští muslimové jsou v pohodě, jak vyplývá ze všech zpráv, které dostáváme do ruky. Když se chovají dobře, tak proč bychom je měli chránit?“ řekl Jirsa.

Sama Samková k tomu dodává, že jen vyžaduje, aby zákony platné v České republice platily opravdu pro všechny, i pro muslimy. „Moje vyjádření vždy směřovala k právu. A právo je nedílné a nedělitelné. A to, co mě na islámu vadí, je, jak si osobuje jakési zvláštní zacházení. A to je to, co mně jako právníkovi vadí naprosto zásadně. Jestli platí rovnost před zákonem, tak musí platit pro všechny,“ řekla Samková.

Předseda ODS Petr Fiala k tomu doplnil, že senátoři mohou nominovat, koho uznají za vhodné, ale on jako předseda strany nepředpokládá, že by poslanci ODS, kteří budou zástupkyni ombudsmana volit, dali hlas kontroverznímu kandidátovi.

Ombudsmana i zástupce ombudsmana volí poslanci.

