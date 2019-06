Klus promluvil: Voliči Zemana a Babiše...nesmíme je nenávidět. A řekl, co má před očima

V interview samozřejmě došlo na vztah Kluse k Andreji Babišovi. Prý je pro něj velice poučný, protože se setkává s mnoha lidmi, kteří mají názor stejný či podobný. „V mých očích je to lhář a manipulátor, který představuje velké nebezpečí pro demokracii; plundrováním půdy a přírody vlastně i pro budoucí život v naší zemi,“ říká o premiérovi. Lidé jako Babiš či Miloš Zeman nectí etiku ve veřejném životě. Podle Kluse by se o tomto tématu mělo více mluvit, o tom, co už si nenechat líbit. Nicméně by prý nechtěl zaměňovat činy jednotlivců s jejich voliči. „Pokud bychom se nechali ovládnout nenávistí a zlobou vůči voličům takových politiků, s nimiž nesouhlasíme, bylo by to podle mě to nejhorší, co by se nám mohlo stát,“ říká zpěvák a dodává, že by to mohlo vést ke strašným koncům. Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 6% Nepřeji 94% hlasovalo: 6297 lidí

Šéfredaktor Reportéra Robert Čásenský se pak zeptal na píseň „Za co, pane Bože, za co“, která se v Čechách stala legendou. Klus prohlásil, že tu přijali za svou i lidé, o kterých byla. „Je to písnička o věčných brblačích, kteří sice nadávají u televize nebo v hospodě, ale nejsou ochotni nic udělat, aby se něco zlepšilo,“ vysvětlil Klus a dodal, že úplný bizár bylo video, které mu někdo zaslal, že písničku si pouštěli komunisté. „Ta píseň se minula účinkem,“ řekl zpěvák s tím, že mu pár let trvalo, než se smířil s tím, že píseň za to nemůže. Přiznává, že určitý díl viny má možná sám. Píseň prý složil, když byl velmi naštvaný: „Vyplivnul jsem ji za jednu odpoledne a jednu krabičku marlborek.“ A pokud píseň dopomohla ke zvolení někoho, kdo naštvaným slíbil, že to za ně vyřeší, udělá, ošéfuje, hlavně, když mu do toho nebudou mluvit, tak toho lituje. Fotogalerie: - V „kotli"

Babiš se prý zhlédl v Orbánově Maďarsku a chtěl by mít vliv úplně na všechno. Na Milionu chvilek pro demokracii se mu líbí, že jdou ke kořenu věci, za vítězem voleb a premiérem, a pokládají jasné otázky, na které ale premiér neodpovídá. Lidé na náměstích jsou podle něj součást demokracie, nelze prý jen jednou za čtyři roky hodit hlas a dál se o věci nestarat.

Klus také dostal otázku, zda přemýšlí nad tím, proč tolika lidem leží v žaludku. Říká, že ano. Spočívá to prý v nedostatku komunikace, spousta lidí si o něm dělá názory jen z toho, co o něm čtou ve článcích a na sociálních sítích. Tvrdí, že chápe, že může u někoho vzbuzovat nevoli svými názory nebo tím, že kritizuje politiky slibující snadné řešení. „Ty vzkazy jsou někdy drsné, a když někdo přeje smrt mně i celé naší rodině, nečte se to úplně dobře,“ říká, ale dodává, že když na ně reaguje, tak se dotyční omluví a vezmou je zpět.

Jako předposlední otázku zvolil Čásenský, co by Klus dělal, kdyby přišel o hlas. Prý by chtěl být spisovatelem. Čásenský se ještě zeptal, zda by neuvažoval o politickém angažmá. „Rozhodně ne, protože bych to neuměl. Myslím, že dovedu pojmenovat nějaký jev či náladu ve společnosti, ale politika je profese a musí se umět.“ Klus doplnil, že obdivuje všechny, kdo se místo nadávání pustí do místní politiky. „Já ale zůstanu u toho pojmenovávání a do politiky fušovat nezačnu,“ řekl na závěr.

Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Psali jsme: Kdo platí demonstrace na Václaváku? Díváme se na Milion chvilek: Je to zábava O co jde demonstrantům? Zkušený Vlk: Rozvrat státu. Končí to u Hitlera a Stalina. Stále stejné řeči, stejné sny Okamura: Sluníčkáři mlátí lidi! Tak začínal Hitler. Típnout neziskovky, stáhnout se z Afghánistánu Takže: TRIKOLÓRA, jméno hnutí Klause ml. A kdo vyhrál rum?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas