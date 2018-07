Klvaňa se neudržel a vstoupil do kauzy „porno v rozhlasu“: Rada je složena z profesních a lidských hňupů! Děti si penis i s varlaty správně zařadí do souvislostí

Český rozhlas Vltava čelí kritice kvůli literárnímu pořadu vysílanému ve víkendových dopoledních hodinách, v němž zazněla slova o penisu. Někteří posluchači včetně radních ČRo si stěžují, že šlo o vysílání porna, které si vyposlechly i děti. Tomáš Klvaňa, novinář a bývalý mluvčí prezidenta Klause, nevychází z údivu nad tím, jak se k situaci konkrétně na ParlamentníchListech.cz vyjádřil člen Rady ČRo Tomáš Kňourek. „Děti netuší, co ČRo Vltava je. A pokud to nějaké dítě poslouchá, má IQ větší než Rada a penis si i s varlaty správně zařadí do souvislostí,“ napsal na sociální síť Klvaňa.

Klvaňa považuje vyjádření Rady Českého rozhlasu za velmi přehnané. „Naši v radě zaklekli na @petrfischer3 a @CRoVltava kvůli penisu v deset dopoledne, což mohly slyšet – och! – děti! Ubezpečuju radní, že děti netuší, co @CRoVltava je. A pokud to nějaké dítě poslouchá, má IQ větší než Rada a penis si i s varlaty správně zařadí do souvislostí,“ rozčílil se v jednom ze svých tweetů, v němž na kauzu „porna“ v Českém rozhlasu Vltava reagoval.

Naši v radě zaklekli na @petrfischer3 @CRoVltava kvůli penisu v deset dopoledne, což mohly slyšet - och! - děti! Ubezpečuju radní, že děti netuší, co @CRoVltava je. A pokud to nějaké dítě poslouchá, má IQ větší než Rada a penis si i s varlaty správně zařadí do souvislostí.

— Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) 27. července 2018

Klvaňu rozpálila slova Tomáše Kňourka, jenž ParlamentnímListům.cz sdělil svůj pohled na pořad stanice Vltava, kde v citaci literárního díla zazněla věta o trčícím penisu pod plavkami. Citát, který byl nejvíce napadán, pochází z knihy Linie krásy britského spisovatele Alana Hollinghursta. „Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti,“ řekl Kňourek.

Pokračoval s tím, že Alan Hollinghurst je podle něj homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. „Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem,“ sdělil Kňourek a dodal, že tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufá, že nikdy nebude.

Více ZDE

Klvaňa napsal, že takové vyjádření je typický příklad postavení Kňourkova „pokleslého vkusu na normu“. „Cokoliv se od ní odlišuje, bude potrestáno. Tak také fungovala normalizace. Dnešní věrchuška tam má nakročeno. A má silnou podporu většiny, všech těch slušných lidí. Věnuji se tomu v knize Možná přijde i #Diktátor,“ reagoval na jeho slova.

https://t.co/eQtYeHsv7J Typický příklad postavení (Kňourkova) pokleslého vkusu na normu. Cokoliv se od ní odlišuje, bude potrestáno. Tak také fungovala normalizace. Dnešní věrchuška tam má nakročeno. A má silnou podporu většiny, všech těch slušných lidí. Věnuji se tomu v knize Možná přijde i #Diktátor

— Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) 27. července 2018

I další radní ČRo jsou přesvědčení o tom, že stanice Vltava odvysílala pořad obsahující tvrdé porno. „My jsme si to dneska pouštěli. Je to drsné maso,“ sdělil místopředseda Vejvoda. „Nebylo to nic pěkného. Vyzveme proto šéfredaktora stanice Vltava Fischera o vysvětlení,“ dodala předsedkyně Rady Dohnálková. „Tohle je zároveň naprosto neuvěřitelné a zcela pochopitelné – Rada, která má dohlížet na práci rozhlasu a chránit ho před politickými zásahy, je složena z profesních i lidských hňupů,“ nebral si servítky Klvaňa.

Tohle je zároveň naprosto neuvěřitelné a zcela pochopitelné - Rada, která má dohlížet na práci rozhlasu a chránit ho před politickými zásahy, je složena z profesních i lidských hňupů. https://t.co/rtXS9vx25k

— Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) 27. července 2018

Kňourek považuje za nutné se proti tomu silně ozvat. V té souvislosti odhaluje tuzemskou novinářskou licoměrnost. „Mimochodem, obhajoba tohoto hnusu je dalším odhalením tuzemské novinářské licoměrnosti. Pokud sprostá slova reprodukuje Miloš Zeman, vrhnou se na něj jako kobylky, ale ‚slavný‘ britský spisovatel má právo své osobní ohavné jednání – tedy nikoli reprodukci – ventilovat pod rouškou umění. Přitom současný prezident pouze přeložil anglické sprosté slovo z tolik používaného názvu ‚slavné ruské punkové kapely‘ do češtiny,“ upozorňuje Tomáš Kňourek.

Šéfredaktor stanice Petr Fischer odmítá, že by však šlo o nějakou oplzlost. „Jedná se o velmi citlivý román, který vykresluje dvojí morálku společnosti za vlády Margaret Thatcherové, jakož i složitý život lidí hledajících svou sexuální a životní orientaci v době britské ‚konzervativní revoluce' a těsně předtím, než se objevila hrozba AIDS,“ uvedl s tím, že Český rozhlas Vltava se jako kulturní stanice veřejné služby nemá v tomto směru za co stydět.

Rada ČRo proto navrhla pořad prověřit. „Upozornili jsme na pořad, který se vysílal 7. července na stanici Vltava, a vyzvali jsme vedení, aby si to zmonitorovalo a vyjádřilo se k tomu na dalším zasedání Rady, což bude 29. srpna,“ uzavřel mluvčí a člen Rady ČRo Miroslav Dittrich.

Psali jsme: Martin Fendrych vytáhl na obranu Českého rozhlasu: Prezident mluví jako dlaždič a vás bude pobuřovat běžné slovo „penis“?

Vysílal veřejnoprávní rozhlas v sobotu dopoledne tvrdé porno? Éterem se neslo pojednání o penisu. Posluchači byli zděšeni, šéf stanice hovoří o citlivém umění a hledání orientace

Projekt Jedu vodu chce zbavit Vltavu i cigaretových nedopalků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab