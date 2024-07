Koalice hrdých národů proti Putinovi. Vyhlásil Joe Biden

Válka na Ukrajině dál zuří na plné obrátky. Podle Institutu pro studium války (ISW) Rusově provedli nejrozsáhlejší útok mechanizovanými jednotkami od podzimu 2023. Rozkaz zaútočit dostal celý prapor. A Ukrajinci dokázali většinu útoků notně zpomalit a otupit. K akci se Rusové odhodlali v západní části Doněcké oblasti.

„Geolokalizované záběry zveřejněné 24. července ukazují, že ukrajinské síly zastavily posílený ruský mechanizovaný útok o velikosti praporu u Kostjantynivky (jihozápadně od města Doněck) poté, co ruské síly postoupily na jihovýchodní okraj osady. … Ruské síly měly pravděpodobně v úmyslu postoupit dále do Kostjantynivky v rámci svého úsilí o obsazení osady a přerušení silnice T-0524 Vuhledar-Kostjantynivka,“ uvedl ISW s tím, že obsazení silnice T-0524 by znamenalo přerušení ukrajinské zásobovací linie do Vuhledaru.

„Ukrajinská brigáda operující ve směru Kurakhove oznámila, že ruské síly zaútočily současně 11 tanky, 45 bojovými obrněnými vozidly, vzácným bojovým obrněným vozidlem ‚Terminator‘ (kterých Rusko údajně vyrobilo pouze 23 k prosinci 2023), 12 motocykly a zhruba 200 vojáků z několika taktických směrů za úsvitu 24. července. Brigáda oznámila, že ukrajinský vzdušný průzkum identifikoval mechanizované kolony na dálku a že ukrajinské síly použily dělostřelectvo, bezpilotní letadla a minová pole k otupení ruského útoku. Brigáda oznámila, že ukrajinské síly poškodily nebo zničily šest ruských tanků, sedm bojových obrněných vozidel a všech 12 motocyklů a že ruské síly ustoupily poté, co ukrajinské síly zničily první vlnu vozidel,“ upozornil institut.

Podle institutu však Rusové v dohledné době nedosáhnou významnějšího taktického úspěchu. „Okolní oblast nemá žádné operačně významné cíle a je z velké části složena z polí a izolovaných malých osad a bez významných blízkých taktických výšin,“ doplnili analytici ISW.

Washingtonský institut tvrdí, že takto vysoké tempo ztrát techniky nemohou Rusové vydržet do nekonečna.

Ukrajinci věří, že jim nakonec může pomoct skutečnost, že americký prezident Joe Biden nebude obhajovat úřad prezidenta. Podle serveru Kyiv Independent by mohl Biden maximálně pomoct právě Ukrajině, aby upevnil svůj odkaz coby prezidenta, který ctí svobodu a demokracii na rozdíl od autoritářských vůdců, kteří napadají své svobodné sousedy.

„Budeme nadále shromažďovat koalici hrdých národů, abychom zabránili Putinovi převzít Ukrajinu a způsobit další škody,“ řekl Biden z Bílého domu v projevu z 24. července. „Udržíme NATO silnější a já ho učiním mocnějším a jednotnějším než kdykoli předtím v celé naší historii.“

Taras Berezovec, ukrajinský armádní důstojník a politický analytik, řekl, že očekává, že Biden v příštích několika měsících podnikne rozhodnější a tvrdší kroky proti Rusku a prezidentu Vladimiru Putinovi, zejména v oblasti sankcí.

„Nemusí přemýšlet o druhém prezidentském období,“ řekl Berezovec, „a může učinit některá nepopulární rozhodnutí na mezinárodní scéně. Tuto válku nemůže Ukrajina a Západ prohrát, protože sázky jsou příliš vysoké,“ řekl Berezovec a dodal: „Nejde o přežití Ukrajiny, jde o přežití demokratických hodnot... západních hodnot.“

Mezitím mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko je ochotno dosáhnout svých cílů nejen silou zbraní, ale také vyjednáváním. Jenže Rusové prý nemohou vyjednávat s někým, jako je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, protože to je podle Peskova vůdce Ukrajiny bez legitimity.

Ani ukrajinská tajná služba nezahálí.

„Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) a národní policie oznámily, že zneškodnily skupinu napojenou na ruskou Federální bezpečnostní službu (FSB), která se připravovala na žhářství na civilních objektech na Ukrajině a jinde v Evropě. Ukrajinské úřady 25. července uvedly, že orgány činné v trestním řízení zadržely 19 osob sídlících po celé Ukrajině, které se připravovaly spáchat žhářství na místech hromadných shromáždění – včetně nákupních center, čerpacích stanic, lékáren a trhů – na Ukrajině, v Polsku a pobaltských státech. … Ukrajinské úřady uvedly, že FSB nařídila skupině, aby natočila útoky, které FSB použije jako propagandu k destabilizaci sociální a politické situace v EU,“ uvedl institut.

Agentura Reuters v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině uvedla, že na rumunském území byly nalezeny trosky ruských dronů. Představitelé Severoatlantické aliance k tomu uvedli, že nezaznamenali snahy o útok na území aliance a nejspíš šlo o zbloudilé stroje, kterých Rusové den co den nad Ukrajinu posílají velké množství.

„I když NATO nemá žádné informace, které by naznačovaly jakýkoli úmyslný útok Ruska proti spojeneckému území, tyto činy jsou nezodpovědné a potenciálně nebezpečné," stálo v prohlášení aliance.