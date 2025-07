Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5328 lidí prošel ukrajinským parlamentem jednohlasně a podle ukrajinských médií jde o snahu napravit škody, které minulý týden napáchala snaha protikorupční infrastrukturu „prolomit“.



Evropská Pravda poukazuje, že důsledkem toho již bylo snížení unijní pomoci Ukrajině z téměř 4,5 miliardy na 3,05 miliardy eur a tři dny masivních protestů v ulicích ukrajinských měst, během nichž se lidé postavili proti prezidentu Volodymyru Zelenskému a snaze o potlačení protikorupčních úřadů.



Zákon schválený minulý týden podřizoval protikorupční úřady generálnímu prokurátorovi, kterého jmenuje právě ukrajinský prezident, a odpadala tak jejich dosavadní nezávislost. Zelenskyj změny hájil údajnou ochranou protikorupčních agentur před ruským vlivem.

Ukrajinský prezident po schválení zákona informoval, že již jeho text také ratifikoval. „Je to záruka řádného nezávislého fungování protikorupčních orgánů našeho státu a všech orgánů činných v trestním řízení. Je to správné rozhodnutí. Podpořilo ho 331 poslanců. Prošlo přesně tak, jak bylo potřeba – jak v prvním čtení, tak jako celek. Je velmi důležité, aby stát naslouchal veřejnému mínění. Ukrajina je bezpochyby demokratickým státem. Vládní úředníci také neprodleně informují mezinárodní partnery Ukrajiny o tomto zákoně,“ dodal po silné vlně kritiky ze zahraničí i od svých občanů.





V samotné Zelenského straně Služebník lidu zůstává nálada dosti vypjatá. Poslanec Dmytro Kosťuk před hlasováním oznámil, že vystupuje z poslaneckého klubu strany, protože měl být k hlasování během minulého týdne dotlačen, a poznačil, že Euromajdan přitom byl o tom, aby se na Ukrajině vytvořily úřady, které dokážou potírat korupci.



Mezi dvojicí poslanců ze Zelenského strany pak posléze došlo i na ostrou výměnu názorů zakončenou údery pěstmi, což také naznačuje nepříliš velké uklidnění situace ve straně ukrajinského prezidenta.

