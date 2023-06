Kolik stála pomoc Ukrajině? Kdo se zeptá, toho označíte za ruského švába! Vondráček se rozpálil ve studiu

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) byli hosty Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Hovořilo se zejména o ruské agresi na Ukrajině. „Je-li naše země ohrožena, jako že je, koalice by se měla domluvit s opozicí na základních parametrech. Podněcovat nacionalistické vášně, které jdou proti Ukrajincům, to mi přijde velmi nebezpečné. Hnutí ANO to dělá, a dělá to velmi často. Kolikrát jsem si přečetl, že se nestaráme o naše občany,“ poznamenal ve vysílání mimo jiné Dvořák. Vondráček mu oponoval s tím, že hnutí ANO schází koncepce, ale jinak nemají nic proti pomoci.

Pokus o vojenský vuč v Rusku skončil. Šéf soukromé Vagnerovy armády Jevgenij Prigožin svá slova o pochodu spravedlnosti nenaplnil a domluvil se s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Díky dohodě by neměl být trestán za zradu. Co jsme včera sledovali?

„Myslím si, že čím déle to sledujeme, tím více je jasné, že to byl velmi dobře připravený scénář. Jaká to byla hra, jaký měla směr, jaký cíl, je velmi spekulativní. Pořád cítím z toho mrazení, že výsledkem bude, že se 25 tisíc wagnerovců přesune do Běloruska, jakože do exilu, ale blíže ke Kyjevu. A to se mi zdá jako velmi nebezpečný závěr téhle hry. Ale neumím najít jiné vysvětlení toho, co se stalo,“ poznamenal v pořadu Partie na CNN Prima News Dvořák, který by podle svých slov nesázel na to, že by se Prigožin zbláznil.

„S veškerým respektem, nevím, jestli zrovna my dva jsme ti povolaní, kteří to mají komentovat. Nemám žádné bližší informace. Viděl jsem projev Vladimira Putina, který mluvil o občanské válce. Myslím si, že to nebyla náhoda. V Rusech je to trauma z občanské války velké. Co ta hra dál znamená, co znamenají ty peníze, které se našly v Petrohradu, nevím,“ sdělil k celé věci Vondráček. A zkritizoval ministra zahraničí Lipavského a ministryni obrany Černochové, kteří by podle něj neměli psát takové aktivistické tweety.

Dvořák následně zdůraznil, že neustále podporujeme Ukrajinu v boji proti agresi Ruska. „Nelibě nesu výroky ANO o tom, že dáváme peníze na Ukrajinu a nevěnujeme se českým občanům. To je útok na spodní patro lidské psychiky,“ poznamenal Dvořák a varoval před tím, že v případě, že Ukrajině nepomůžeme, hrozí nebezpečí ze strany Ruska i nám.

„Nikdo nikdy od nás nepopřel, že útok Ruska vůči Ukrajině je agrese. Pomáhali jsme, podporovali jsme vládu. Ale označovat každého za ruského švába, když se zeptá, co to stojí? Obzvlášť, když českým občanům není hej. Ptát se, co nás to stálo, tak je to naprosto legální. Někdo se musí ptát a klást kritické otázky. Vy odmítáte jakoukoliv politiku,“ velmi zostra reagoval Vondráček, přestože Dvořák nic o ruských švábech neřekl a podle svých slov ani neřekne.

Pomoc Ukrajině

„Je-li naše země ohrožena, jako že je, koalice by se měla domluvit s opozicí na základních parametrech. Podněcovat nacionalistické vášně, které jdou proti Ukrajincům, to mi přijde velmi nebezpečné. Hnutí ANO to dělá, a dělá to velmi často. Kolikrát jsem si přečetl, že se nestaráme o naše občany,“ sdělil Dvořák, že toto jej mrzí.

„My říkáme, že není žádná koncepce ani strategie s Ukrajinci. Co s nimi bude? Vy vůbec nemáte pod kontrolou migrační turistiku. Že odjedou a přijedou si jen pro dávky. Nezvládli jste to administrativně,“ rozhorlil se následně Vondráček. Zároveň zdůraznil, že pomáhat se musí.

Kvóty, nebo ne?

Dalším tématem byl migrační pakt, který neobsahuje kvóty, ale respektuje princip solidarity. „Migrační kvóty v tomto nejsou. Migrace je problém této země, se kterým se musíme vypořádat,“ zdůraznil Dvořák. „Vykřikování, že otevíráme dveře migrantům, to je jen snaha o rozkol. Pan ministr vnitra Rakušan nepřivezl nic jiného, než co prosazovala minulá vláda,“ řekl.

„Jsou to kvóty, jen se to jmenuje jinak. Došlo také ke ztrátě suverenity,“ rozhorlil se Vondráček a dodal, že ho to trápí a považuje uzavření paktu za faul.

„To je lež! Ztráta suverenity? K žádné nedochází. Celá EU je založena na principu solidarity. Když vašemu sousedovi bude hořet barák, pomůžete mu, nebo mu ten barák necháte shořet? Když členovi naší evropské rodiny tečou migranti do země, tak my mu sice neřekneme, že nějakého vezmeme k sobě, ale řekneme, že mu přispějeme. Je to otázka lidskosti, humanity a solidarity,“ oponoval Dvořák.

„Povinná solidarita je protimluv,“ sdělil však Vondráček.

