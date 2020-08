Komentátor se neudržel: Němcová, Fischer, chvilkaři... Jen slovní průjem. Nevěřím jim, že by stáli na straně obyčejných lidí Běloruska!

reklama

Mládežnická organizace německé strany Zelených přišla s revolučním nápadem. Chtějí postupně eliminovat policii a nahradit ji prevencí za účasti sociálních pracovníků. Ti by měli postupně převzít některé pravomoci policie. Jak to podle vás může dopadnout? Je vzhledem k rostoucím preferencím Zelených v Německu (od října 2018 jsou s výjimkou 1 průzkumu druhou nejsilnější stranou v zemi) možné, že tyto plány jednou dojdou naplnění?

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 10142 lidí

V Bělorusku se konají protesty kvůli údajně zmanipulovaným prezidentským volbám. Obří sobotní demonstrace přilákala asi 200 tisíc lidí. K opakování voleb v Bělorusku vyzval také Andrej Babiš. Český premiér se ve věci osobně angažuje a snaží se zkoordinovat odpověď EU. Co na celou situaci říkáte a co tím podle vás Babiš sleduje?

Nevím, zda Andrej Babiš dostal notičky od amerického imperátora Pompea, nebo se chce zalíbit soudruhům v EU sojuzu a získat tak manévrovací politický prostor jinde, ale jeho snaha o „demokratizaci“ Běloruska je až podezřelá. Chceme-li to myslet vážně a nebýt za pokrytce a pitomce, pak bychom se měli stejně ozývat i v případě masakrování demonstrantů v Katalánsku či Francii.

Proti poměrům v Bělorusku se v neděli 16. srpna demonstrovalo na Staroměstském náměstí v Praze. Několik stovek demonstrantů si mohlo poslechnout například slova Miroslavy Němcové či Václava Lásky. Organizace připadla hnutí Milion chvilek pro demokracii. Jsou takové akce potřebné, aby Bělorusové viděli, že za nimi stojíme?

Němcová, Fischer, Niedermayer, Láska, Hampl, Piráti. Levní hrdinové na bezpečném místě. Neštěkne po nich pes, tak se každé PR hodí. Že je to pod záštitou prý apolitického hnutí Maxipsa Hitlerjugend Mináře je už jen pomyslná třešnička na dortu. Kromě Němcové s inteligencí autíčka na setrvačník, pokaženého, nevěřím nikomu ze zmíněných, že by stáli na straně Běloruska a jeho obyčejných lidí. Jen obyčejná póza a psychóza. Stejně jako se Sýrií, Ukrajinou a všemi dalšími konflikty. Jen jedou, co režim žádá.

Psali jsme: Co si elity skutečně myslí, když kolem nejsou kamery? „ČR je vůbec nezajímá“. Hana Lipovská o hrůzném zážitku

Miroslava Němcová na Staroměstském náměstí vynadala českému prezidentovi Miloši Zemanovi. Podle jejího názoru si Bělorusové zaslouží naši podporu, ale prezident Zeman „trestuhodně mlčí“. Babišovi pro změnu nevěří, že se přidal na stranu těch, co chtějí svobodu. Jde o oprávněnou kritiku? A věříte vy Němcové boj za svobodu Bělorusů?

Anketa Věříte, že ODS a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně? Ano 3% Ne 11% Je mi to jedno 86% hlasovalo: 6521 lidí

Moderátor ČT Jakub Železný nevidí u svých prohlášení o Miladě Horákové a o „bůhvíproč“ Ludvíku Svobodovi problém. Vy tam problém vidíte? A jak se dívat na tato prohlášení při vědomí toho, že Železný uvažuje o kandidatuře na ředitele České televize?

Mám v posledních týdnech dojem, že se Jakub Železný vrátil ke svému koníčku – ohnivé vodě. Jinak si jeho šílenosti neumím úplně vysvětlit. A mám za to, že by na něj jeho rodina a blízcí měli dát pozor, protože tohle nemusí dopadnout dobře. Jinak já nemám problém s žádnými prohlášeními. Ale chce-li se nám Železný tvářit jako nezávislý a objektivní veřejnoprávní novinář z naší, vaší a hlavně jejich ČT, tak to bere trochu z druhého konce. Být posledním spravedlivým jako on, tak se zaměřím na rybu, která smrdí od hlavy, tedy na svého šéfa ředitele Dvořáka, který je bývalým komunistou. To mi přijde jako aktuálnější problém k řešení než Ludvík Svoboda. Ale ohnivá voda někdy zaslepuje smysly. Takže chápu, že lepší novinář Železný není úplně schopen chápat souvislosti. Přeju mu, aby i nadále usínal s prsty do V na obou rukou a s úsměvem na rtech, že je pravověrný homohavlista. Homo sapiens Havloidus, abych nebyl nařčen z nějakých nepřístojností.

Fotogalerie: - Vlastenci v Příčovech

Roušky se vrací! Původně zaznělo, že od 1. září bude povinnost je nosit v uzavřených prostorech, ve školách, v obchodech, či ve veřejné dopravě. Pak proběhly další změny. Co na tento krok říkáte?

A už se zase proběhl veletoč a vrací jen částečně, což evidentně vypovídá o tom, že nejde o bezpečnostní a preventivní opatření, ale o opatření politicko-mocensko-psychologické. Psychologický krok, který nás má upozorňovat a strašit, abychom si byli vědomi, že PR Covid tady s námi stále je. Musíme se stále bát a poslouchat moudrá nařízení MUDrců v zájmu našeho dobra, jak jinak ostatně. Největší prasárny v historii i v budoucnu se vždy budou dít v zájmu nějakého nejlepšího dobra. Karikatura ministra zdravotnictví známá jako Adam Vojtěch se znemožňuje každým coulem a nevím, zda je on sám úplný pitomec, polopitomec, dělá pitomce z nás, je poskokem fašistických kvazi epidemiologů a hygieniků, Babiše, nebo všechno dohromady. Každopádně patří mezi ty, kteří se, je-li spravedlnost, potkají v kotli tam dole. Doufám, že ho mají rohatí ogaři dostatečně velký, protože jenom od nás z republiky to bude slušná řádka materiálu.

Psali jsme: Já komunikuji jasně, ale nejsem ministr. Babiš se ohradil proti Vojtěchovu výstupu: Nikdo mě neinformoval

V tuto chvíli je i podle dat ministerstva zdravotnictví pouze ve dvou okresech vyhlášen 1. stupeň covidové pohotovosti (stupně jsou 3, 1. je nejnižší ohrožení, 3. nejvyšší), ve zbylých 75 okresech není vyhlášen žádný stupeň. Proč tedy roušky? Hraje prim otázka zdraví, nebo v tom vidíte jiné zájmy?

Jak jsem říkal a jak tvrdím nejen já, jde o psychologický efekt. Strach je důležitým nástrojem manipulace a propagandy. A rouška je dílčím činitelem, který ho v nás má držet. O zdraví tady prakticky nejde. Chřipkové sezóny tu máme každoročně, každoročně s jejich přispěním umře bohužel řada lidí, podobně jako s přispěním PR Covidu a až doposud se rouškariánství, dezinfekce, odstupy a řízená demolice ekonomiky a našeho společenského života neděly. Až teď přišli zakuklení fašisti Svědci Covidovi a rouškariáni a šíří paniku, poplašné zprávy a pokládají základy možné nehezké totalitní budoucnosti ve jménu nekonečného boje proti viru. Komunismus, globální oteplování ani Islámský stát teď nejsou ve strašícím módu, takže přišel PR virus.

Česko se údajně chystá připojit k nákupu covidové vakcíny v rámci iniciativy Evropské komise. Státní pokladnu by to mělo přijít na cca. 2,1 miliardy korun. Zavázali bychom se k předem stanovenému množství vakcíny, kterou odebereme. Zní vám to jako rozumná investice?

Love nesmrdí. A farmaceutický průmysl, jakkoliv nám v určitém ohledu samozřejmě pomáhá, tak jinak je to hlavně a především byznys. Myslím, že Maďar, Prymule, Jágrová, Rážová a další už se těší, až ty vakcínky za baťovských 99 korun, jak kdesi Prymule propálil, budou všem vpichovat. Nejlépe periodicky každých několik měsíců.

Psali jsme: Říšský imperátor přijel rozvířit nenávist. A Vystrčil jak mopslík skáče u jeho nohou! Drsná tečka Vyorala za návštěvou Pompea Idiocie, nebo něco jiného? Tomáš Vyoral zírá, čím primátor Hřib oblažil Prahu Tomáš Vyoral nemá pochyby: Veřejnoprávní redaktor Železný se utrhl ze řetězu! V živém vysílání ventiluje své názory a vychovává. Všeříkající! Vyhostit! Foldyna a Vyoral k odpornému činu migrantů v Německu. Padla i jména Šojdrové a Halíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.