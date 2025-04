Komisař Šefčovič vzkazuje do USA: Jednání musí být dvoustranné

Agentura Reuters upozornila v článku nazvaném EU odložila myšlenku sankcí na dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, že Evropská unie alespoň prozatím odstupuje od záměru energeticky se odpoutat od Ruska. V Bruselu prý zohlednili jak současnou nejistou mezinárodní situaci, tak odpor některých vlád členských států EU.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 94% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3253 lidí

Očekává se, že komise navrhne 17. balíček sankcí vůči Rusku do června, ale úředníci upozorňují, že práce na opatřeních postupují pomalu. Naposledy se komise s myšlenkou zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu seznámila s vládami zemí EU v lednu, kdy dokončovala návrh 16. balíčku.

Svou roli v tom prý hraje i chování 47. prezidenta USA, který na jedné straně rozjel celní válku proti celé řadě zemí světa, poté ji částečně pozastavil, ale nově zavedená cla ve výši 10 procent na všechno plus některá další opatření ponechal v platnosti. A současně začal tlačit na EU, aby nakoupila zkapalněný plyn z USA. Čím víc, tím líp.

Slovenský komisař EU pro obchod Maroš Ševčovič se sešel s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a EU po schůzce oznámila, že teď je na americké straně, aby si vyjasnila priority a předložila konkrétní návrhy na spolupráci v ekonomické oblasti. „EU se snaží plnit si své úlohy. Nyní je nutné, aby USA definovaly svůj postoj. Jako každé jednání musí být i toto jednání dvoustranné,“ uvedla v prohlášení komise.

Ševčovič na sociální síti Twitter napsal, že EU je ochotna jednat i o zavedení bezcelní zóny s USA na průmyslové zboží.

In D.C., met with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer for ???????? negotiations, seizing the 90-day window for a mutual solution to unjustified tariffs. 1/2 pic.twitter.com/P0eMgZSudQ