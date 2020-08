Komunisté drží vládu za šosy, udeřil Petr Pithart. Češi se podvolují, ale až příliš

reklama

Hned v úvodu rozhovoru poznamenal, že Bělorusové toužící po demokracii si zaslouží podporu z Česka tak, jako kdysi pomáhali jiné země československému disentu. „Ale já chci říct, že nevím, jestli někdo něco vyvezl. Český stát tady má velmi omezené možnosti, ale občanská společnost možnosti má. A ano, takhle to má být, demokraté mají být solidární,“ pravil Pithart.

Nijak ho prý ale nepřekvapilo, že komunista Zdeněk Ondráček případnou pomoc Bělorusku kritizuje.

To, že po listopadu 1989 nebyla zrušena komunistická strana, podle Pitharta stěžuje vyrovnávání se s naší minulostí. Ale to by podle jeho názoru nebylo snadné tak jako tak.

„Vyrovnávání se s minulostí je proces. Nikdy nemůžeme říct, že je hotovo a takhle to je. Ten proces vyrovnávání nelze žádným způsobem uspěchat. To buď zraje rychleji, nebo pomaleji. V listopadu (1989) mnoho lidí čekalo katarzi, ale ona se nedostavila, protože k tomu listopadu jsme se doplazili. Tu práci za nás udělali jiní,“ poznamenal Pithart s tím, že česká katarze bude jen pozvolná.

Českou katarzi brzdí i již zmíněná skutečnost, že nebyla zrušena komunistická strana. Ale podle Pitharta tu nebyl nikdo, kdo by to mohl udělat.

„Měla to udělat vláda? Mohla to udělat? Musela to udělat? Nebo to mělo udělat Federální shromáždění? Muselo, mohlo? Nebo prezident republiky? Tady byste na každou otázku musel odpovědět, že ne. Neměli k tomu ani minimální kompetenci. Takže co zbývá, rozehnat Federální shromáždění, rozehnat Parlament a ustavit direktorium. Ale to tady vůbec nebylo na programu. To tady vůbec neodpovídá našim tradicím,“ vysvětloval Pithart v rozhlase.

„A i kdyby to mohlo udělat Federální shromáždění, tak to je absurdní, vždyť tam byla pořád většina poslanců volená ještě v dobách starého režimu. A my jsme je potřebovali, kdo by udělal volební zákon? Kdo by udělal volby? Nebo jsme měli volit podle starého volebního zákona? My jsme potřebovali, aby tam seděli a pomáhali schvalovat ty zákony, které my jsme chtěli,“ pokračoval dál Pithart.

Ukazuje se navíc, že komunisty potřebují čeští politici i dnes. „Komunisté drží současnou vládu za šosy,“ podotkl Pithart.

Češi se ale přizpůsobí téměř každé situaci. „V to jsme my velmi dobří, a to nemyslím jenom ironicky, žít se musí, vyrábět se musí, vynalézat se musí. Někdy té naší způsobilosti k podvolování je až příliš mnoho. Možná že je to i tato doba,“ posteskl si.

Připomněl také, že tam, kde se komunistické strany zakázaly, se uvedené partaje jen přejmenovaly a jelo se dál, což by se podle Pitharta stalo i u nás. „Je iluze, že je zakážu a oni půjdou domů. To je naivita, já bych skoro řekl, že trestuhodná. Ti lidé moc nepřemýšlejí, když si říkají, že to byla ta chyba a tohle kdyby se udělalo, tak by bylo všechno jinak. Není tomu tak,“ upozornil Pithart.

Stejně jako vůči Němcům, nechce ani vůči komunistům uplatňovat princip kolektivní viny, protože ho považuje za nesmyslný. V obou případech – u Němců i u komunistů. Podle Pitharta je třeba vše posuzovat individuálně.

Politikům, kteří v Česku vládli od 90. let, vyčetl, že zklamali tolik voličů, že z toho dnes těží právě Andrej Babiš. Politici v 90. letech se měli více starat o lidi, kterým globalizace příliš neprospěla, protože právě ti jsou dnes frustrovaní nejvíc a podle Pitharta volí SPD Tomia Okamury, komunisty a hnutí ANO.

