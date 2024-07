Konec 168 hodin: Pirát odhalil „objednávku“, i Witowské vše jasné

Jakub Michálek (Piráti) obvinil generálního ředitele ČT Jana Součka z ukončení pořadu 168 hodin na politickou objednávku. Dle jeho názoru tím tak začala normalizace v médiích. Předpověděl likvidaci Otázek Václava Moravce. Na to zareagoval publicista Pavel Matocha, zkritizoval výkon Pirátů ve vládě a poukázal na to, že Michálek i jeho strana nedávno hlasovali pro zvyšování televizních poplatků.

Česká televize včera v tiskové zprávě oznámila, že pořad 168 hodin končí. Novinářka Nora Friedrichová, dlouholetá moderátorka a dramaturgyně pořadu, v ČT však dále zůstává. Generální ředitel ČT Jan Souček uvedl, že dostane nabídku podílet se na nových publicistických formách.

Pořad 168 hodin bude ukončen kvůli problémům, které se s ním v poslední době objevily a které negativně ovlivnily nejen pořad samotný, ale i image České televize. Petr Mrzena, ředitel zpravodajství a publicistiky, uvedl, že pořad 168 hodin čelil častým vnitroredakčním sporům ohledně obsahu a zpracování reportáží. Pořad se v poslední době odchýlil od původního formátu a potýkal se s kritikou Rady ČT, která opakovaně konstatovala porušování Kodexu ČT.

Předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v souvislosti s ukončením pořadu kritizuje generálního ředitele ČT Jana Součka a současné vedení ČT, které obviňuje z politického vlivu a normalizace médií. „Ředitel ČT Souček o prázdninách zlikvidoval populární pořad 168 hodin na politickou objednávku. Nepřijatelné! Normalizace v ČT oficiálně začala,“ napsal Michálek v příspěvku na sociální síti X.

Podle Michálka je rozhodnutí o zrušení pořadu motivováno politickými zájmy a snahou o potlačení kritických hlasů. Michálek tvrdí, že nové vedení ČT, včetně Igora Němce, který je ředitelem kanceláře Jana Součka, a Pavla Matochy, kteří mají podle něj politické a oligarchické vazby, se snaží ovládnout ČT a zastrašit novináře. „Kabinet šéfa ČT vede Igor Němec, co byl ministr za Klause a primátor Prahy, kterého vyhodili potom, co nechal zatopit pražské metro. A Radu ČT bačuje pan Matocha, dosazený v době, kdy psal pro Lidové noviny Agrofert, a má současně linku na křídlo ODS a oligarchu Tykače. Který zase nazpátek lije stovky milionů do Langrova CEVRO,“ vyjádřil Michálek své rozčilení na síti.

Michálek předpověděl, že další na řadě je likvidace Otázek Václava Moravce. „Jde evidentně o politické ovládnutí ČT s cílem zastrašit novináře – teď zrušili 168 hodin a další na řadě je likvidace V. Moravce, protože se nebojí mluvit o tom, co dělají oligarchové. Podle mě je to příprava na novou opoziční smlouvu a podřízení všech médií oligarchům,“ varoval. „Je jen otázkou času, kdy Souček zlikviduje všechny svobodně působící novináře. A chudáci lidi za to ještě mají víc platit??? No ty se zbláznili!“

Poslanec Pirátské strany poukázal na to, že tento krok je součástí širšího plánu na omezení svobody médií a obviňuje vedení z toho, že nevyhovuje veřejnosti, která si přála svobodná média, a že si současně nechává platit za zhoršení kvality. „Lidi zvolili pětikoalici, aby média zůstala svobodná a ne aby je oligarchové a šíbři normalizovali a ještě od lidí vybrali víc peněz!“ uvedl Michálek.

V závěru požádal o rezignaci generálního ředitele ČT. „Pan Souček už nadělal dost škody a měl by okamžitě rezignovat včetně své šílené partičky Němec, Matocha, protože snaha politicky ovládnout televizi je v rozporu se zákonem,“ dodal.

Publicista Pavel Matocha zareagoval na obvinění poslance Michálka na facebooku s ironií a zkritizoval výkon Pirátů ve vládě i v souvislosti s digitalizací stavebního zákona. „Piráti jsou komici... Proč 5koalice nechává Piráty stále ve vládě, přestože jejich exekutivní výkon je naprostým zoufalstvím,“ napsal Matocha a poukázal na to, že Piráti, přestože nejsou nezbytní pro vládní většinu, jsou ponecháni ve vládě možná proto, aby sloužili jako zábavný prvek.

„Příkladem mohou být pár dnů staré závěry pirátského fóra, které v souvislosti s neviditelnou kampaní Pirátů před volbami do Evropského parlamentu rozhodlo o potrestání piráta Ferjenčíka, jenž jako jediný z pirátů kandidujících do Evropského parlamentu byl trochu vidět. Sice ukradl nebeskou scénu režiséru Strachovi, ale co už, je to přece pirát a piráti kradli vždycky, ale byl viditelný a dostal vzhledem k pozici na kandidátce hodně preferenčních hlasů,“ uvedl Matocha.

V návaznosti na příspěvek Michálka na X se Matocha dotázal, kdo tedy přesně tu politickou objednávku zadal. Připomněl také, že Michálek a jeho strana hlasovali pro zvyšování televizních poplatků. „Kdo tu politickou objednávku tedy zadal? Vnímá pan poslanec, že je členem vládní většiny? A další jeho výkřiky je snad možné dešifrovat jako kritiku zvyšování televizních poplatků, ale nehlasoval před dvěma týdny pan poslanec a jeho pár pirátských druhů právě pro to v prvním čtením tzv. velké novely mediálních zákonů?“ ptal se Matocha.

Matocha dále uvedl možné reálné důvody pro ukončení pořadu 168 hodin. Zdůrazňuje, že problémy s pořadem sahají daleko před současné kontroverze, včetně opakovaného porušování Kodexu ČT, které bylo konstatováno Radou ČT a Etickým panelem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání také opakovaně upozorňovala na nevyváženost a nedostatečné dávání prostoru všem stranám v reportážích pořadu.

„Stanovisko o porušení Kodexu ČT vydal loni i Etický panel, poradní orgán generálního ředitele, a na tom základě obdržela Nora Fridrichová písemnou výtku,“ připomněl publicista. „Velmi kritická vůči pořadu 168 hodin byla i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která opakovaně upozorňovala Českou televizi na porušování zákona v souvislosti s reportážemi tohoto pořadu, které byly nevyvážené a nedávaly prostor k vyjádření všem stranám sporu.“

Novinářka Světlana Witovská k zrušení pořadu 168 hodin uvedla, že by bylo vhodné, aby Česká televize jasně vysvětlila důvody pro jeho ukončení. „Mně to jasné je, stejně jako to, že i když to udělá politikům radost, jejich práce to fakt není. Na to je Česká televize ještě pořád odolnou institucí, kde je spousta skvělých novinářů, kteří by si to nenechali líbit,“ napsala na X.

