Konec žertů! Bývalý poslanec Ivan Gabal navrhuje vyslat Rusku jasný vzkaz

Ruská federace odmítá, že by měla jakýkoli podíl na pokusu otrávit dvojitého agenta žijícího ve Velké Británii Sergeje Skripala a jeho dceru. Premiérka ostrovního království Theresa Mayová to však vidí jinak a tvrdí, že britští vyšetřovatelé celou záležitost pečlivě vyšetřují a mají v ruce důkazy, které ukazují, že v použití smrtelně nebezpečného nervového plynu na území Spojeného království sehrála Ruská federace svůj vliv.

Mezi oběma zeměmi nastala diplomatická přestřelka, Británie a Rusko si navzájem vypovídají diplomaty a množí se úvahy o tom, jak to tedy celé vlastně bylo. Rusko tvrdí, že smrtelně nebezpečný plyn může pocházet např. z České republiky nebo ze Slovenska. Toto nařčení rázně odmítli ministr zahraničí v demisi za hnutí ANO Martin Stropnický i ministryně obrany v demisi za hnutí ANO Karla Šlechtová.

Na sociální síti Twitter se k nim přidal i bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal. Podle něho by měla česká strana na ruské nařčení pádně odpovědět. Tady se prý dostáváme do situace, kdy je třeba přestat žertovat. Místo toho bychom měli trvat na tom, aby ruská strana podložila své nařčení důkazy. Český velvyslanec v Moskvě by měl být stažen domů k jednání, a pokud Rusko nepředloží pro své nařčení důkazy, 23 ruských diplomatů by si mělo, obrazně řečeno, sbalit fidlátka a vydat se k domovu.

Psali jsme: Ve světě dnes neplatí mezinárodní právo, ale názor silnějšího, varuje Bašta Slovenská diplomacie odmítla ruské spojování země s chemickými zbraněmi Topolánek jede: Nelze předpokládat, že Novičok omylem vyrobil Ovčáček pomocí Malého chemika. Už byl ruský velvyslanec předvolán na Hrad? Moskva označila Česko za jednoho z možných původců smrtícího nervového jedu

